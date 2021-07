L’arme qui a tué Billy the Kid il y a 140 ans en vente aux enchères pour 2,2 millions de livres sterling

L’arme qui a tué Billy the Kid il y a 140 ans a été mise en vente pour 2,2 millions de livres sterling.

Le célèbre hors-la-loi du Far West, 21 ans, a été abattu par le shérif Pat Garrett dans sa cachette de ranch en juillet 1881.

L’arme qui a tué Billy the Kid il y a 140 ans a été mise en vente pour un montant prévu de 2,2 millions de livres sterling Crédit : Reuters

Billy, 21 ans, hors-la-loi notoire du Far West, a été abattu par le shérif Pat Garrett dans sa cachette de ranch en juillet 1881 Crédit : AP : Presse associée

Billy, qui a commis au moins huit meurtres, était en fuite depuis deux mois à la suite d’une violente évasion qui l’a vu tuer deux des adjoints du shérif.

Il a trouvé sa fin à Fort Sumner, au Nouveau-Mexique, après que Garrett l’a trouvé par hasard et a appuyé sur la gâchette du revolver de l’armée Colt.

Il est vendu aux enchères dans le cadre de la collection de Jim et Theresa Earle, qui comprend deux fusils de chasse utilisés par Billy.

Catherine Williamson, de Bonhams, LA, l’a qualifié de « légende américaine rendue manifeste, cette pièce emblématique de l’histoire et de la mythologie commémore l’esprit hors-la-loi, encapsulant la notion du code de l’Occident ».

« Le pistolet Billy the Kid de Pat Garrett est l’arme à feu occidentale la plus importante et la plus désirable connue, ainsi que l’une des mieux documentées, et n’a jamais été présentée aux enchères publiques.

« Je crois que Billy the Kid capte l’attention jusqu’à ce jour parce qu’il était un hors-la-loi charismatique.

« Le pistolet Winchester qu’il avait avec lui à sa mort, alors qu’il jetait le pistolet avec lequel il avait assassiné Olinger.

« Jim Earle est décédé en 2019 et Theresa est maintenant âgée, donc la famille a hérité de cette collection remarquable et a décidé de la vendre. »

Billy, né Henry McCarty, est devenu orphelin à 15 ans et a été arrêté pour la première fois pour avoir volé de la nourriture à l’âge de 16 ans.

Le Colt est vendu aux enchères dans le cadre de la collection de Jim et Theresa Earle Crédit : BNPS

Les historiens pensent qu’il s’agit d’une photo du hors-la-loi Billy the Kid, deuxième à gauche, et Pat Garrett, à l’extrême droite, prise en 1880 Crédit : AP : Presse associée