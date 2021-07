Une arme laser de haute puissance surnommée la « Voix de Dieu » a peut-être été confondue avec un OVNI, c’est révélé.

L’arme aurait été développée au Nouveau-Mexique dans les années 1980 et pourrait « créer une boule de feu rougeoyante » dans le ciel – ce qui a peut-être induit les chasseurs extraterrestres en erreur.

Une boule de feu à plasma générée par laser démontrée par la Direction conjointe des armes non létales Crédit : Programme conjoint d’armes non létales des États-Unis

Plasma incandescent dans les airs sur un écran 3D du National Institute of Advanced Industrial Crédit : AIST

L’US Navy étudie les impulsions laser ultra-courtes qui attirent les missiles loin des avions en faisant briller le plasma dans les airs.

On pense qu’une telle technologie pourrait être derrière l’explication d’un certain nombre d’observations d’OVNI décrites dans les rapports du Pentagone sur les phénomènes aériens inexpliqués, rapporte Forbes.

Dans les années 1980, le journaliste du New Scientist Justin Mullins a eu vent d’une rumeur au sujet d’une nouvelle arme prétendument développée dans le désert du Nouveau-Mexique, a salué la « Voice of God ».

Écrivant en 2000, il a déclaré : « Les chercheurs travaillant avec des armes laser à haute puissance ont découvert qu’ils pouvaient créer une boule de feu rougeoyante dans le ciel en croisant les faisceaux de deux puissants lasers infrarouges.

« Les faisceaux étaient invisibles à l’œil nu, mais là où ils se croisaient, leurs champs électriques sont devenus si intenses qu’ils ont déchiré les molécules dans l’air, créant un plasma.

« En déplaçant les faisceaux laser dans le ciel, les chercheurs ont découvert qu’ils pouvaient déplacer la boule de plasma d’avant en arrière à très grande vitesse. »

Le journaliste n’a pas réussi à prouver la rumeur et après avoir consulté divers scientifiques, il a décidé que la soi-disant « Voix de Dieu » serait « possible en laboratoire mais très difficile à produire dans le ciel ».

Même en 1966, lorsque le rédacteur en chef de l’avionique à Aviation Week Philip Klass a publié son analyse sur les ovnis, il a conclu que certains ovnis étaient des « plasmas lumineux d’air ionisé, une forme spéciale de » foudre en boule « générée par une couronne électrique qui se produit sur une alimentation à haute tension lignes sous certaines conditions.

La foudre en boule elle-même peut provenir naturellement de courts-circuits dans les équipements électriques à haute tension ou lors d’orages électriques.

Cela survient après que des responsables américains ont publié le document public très attendu après avoir donné un briefing secret au Congrès il y a deux semaines alors que les gens remettaient en question le contenu de la version complète du dossier.

Les spéculations parmi les fans d’OVNI se sont multipliées alors que les législateurs et les fonctionnaires ont tous fait allusion à des informations potentiellement importantes compilées dans la section des petites annonces.

Richard Dolan, un historien américain qui fait des recherches sur le sujet depuis 25 ans, affirme que l’une de ses sources lui a fourni des détails apparemment dans la section qui a été présentée à certains membres du Congrès et sénateurs américains.

Il a allégué que la partie classifiée faisait 70 pages et comprenait des informations sur les systèmes de propulsion avancés – et potentiellement extraterrestres – et les engins expérimentaux utilisant la technologie sont testés dans la zone 51.

Cependant, il a précisé que l’information n’était « pas confirmée ».

Rejeté comme une théorie du complot pendant des décennies, les anciens responsables de la défense américaine, les politiciens en exercice et les anciens présidents Barack Obama et Bill Clinton ont tous reconnu qu’il se passait quelque chose d’inhabituel dans notre ciel.

Pendant ce temps, le chercheur sur les ovnis et professeur Bob McGwier a affirmé que 14 vidéos avaient été diffusées dans le briefing classifié – le décrivant comme un « film de science-fiction ».

Il a affirmé que les responsables avaient expurgé tout ce qu’ils pouvaient du rapport – qui a vu la version publique réduite à seulement neuf pages.

Le dossier admet cependant qu’il y a quelque chose dans le ciel qui ne peut être expliqué – et n’exclut pas une origine extraterrestre potentielle.

Dolan a affirmé que sa source avait déclaré que le Pentagone avait classé des projets enquêtant sur des « articles liés à l’ET » et « la propulsion par impulsions énergétiques, la propulsion ionique, la propulsion anti-gravité, la propulsion anti-matière ».

Son initié a allégué que certaines des observations d’OVNI autour du Nevada sont liées à la base militaire secrète Area 51 alors que les États-Unis effectuent des tests secrets sur cette technologie inhabituelle.

La zone 51 a longtemps été la source de spéculations – et il a déjà été laissé entendre par des initiés du gouvernement que les États-Unis pourraient « détenir et tester » des épaves d’ovnis.