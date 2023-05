L’arme hypersonique la plus puissante de Russie neutralisée, selon l’Ukraine

L’Ukraine a déclaré avoir neutralisé l’arme hypersonique la plus puissante du Kremlin, abattant six des six missiles Kinzhal lancés à Kiev, mais quelques heures plus tard, il est apparu que l’attaque nocturne intense avait endommagé un système de défense aérienne Patriot.

Yurii Ihnat, porte-parole du commandement aérien ukrainien, a déclaré que Moscou avait également bombardé la capitale avec neuf missiles Kalibr et trois roquettes balistiques, ainsi que six drones d’attaque et trois drones de reconnaissance. Tous ont été abattus, a-t-il dit, contrecarrant ce qu’il a appelé le « terrorisme aérien ».

Mais l’attaque semble avoir endommagé une batterie de défense aérienne Patriot fabriquée aux États-Unis, ont déclaré des sources américaines à CNN plus tard mardi. Les responsables ont averti que le système pourrait devoir être entièrement retiré en fonction du niveau de dommages qu’il avait subis. Une évaluation est en cours, ont-ils ajouté.

L’attaque contre Kiev a été l’une des plus importantes depuis l’invasion de l’année dernière et a suivi le voyage de trois jours de Volodymyr Zelenskiy en Europe. Lors de réunions à Londres, Berlin, Paris et Rome, le président ukrainien a obtenu des promesses d’assistance militaire accrue, y compris des drones d’attaque à longue portée du Royaume-Uni.

La réaction furieuse de la Russie est intervenue à 2 h 30, heure locale. Des sirènes d’urgence ont réveillé les habitants. Peu de temps après, il y a eu de forts booms lorsque les défenses aériennes ukrainiennes ont engagé des missiles entrants. Un feu traceur a illuminé le ciel et les alarmes des voitures se sont déclenchées. Il y eut des explosions grondantes. Un autre avertissement de raid aérien a retenti à 4 heures du matin.

Un missile explose dans le ciel au-dessus de Kiev lors d’une frappe de missiles russes pendant la nuit. Photographie : Gleb Garanich/Reuters

Plus tôt, mardi, le ministère de la Défense à Moscou a déclaré avoir détruit une batterie de défense aérienne Patriot fournie par les États-Unis. De graves dommages à un Patriot seraient un coup dur pour les défenses aériennes de l’Ukraine. Deux Patriots, l’un donné par les États-Unis et l’autre par l’Allemagne, sont arrivés dans le pays vers la mi-avril et ont déjà été ciblés par des missiles russes, dans le but de les éliminer.

Bien que considéré comme particulièrement efficace, le Patriot est un système de défense aérienne relativement statique et est considéré comme potentiellement vulnérable aux missiles à grande vitesse.

« Nous avons reçu des systèmes de défense aérienne très puissants de nos partenaires occidentaux. Ils travaillent contre des cibles dynamiques de l’air. Les missiles Kinzhal X-47 qui nous terrorisaient ne sont plus si effrayants », a déclaré Ihnat. Le raid était « unique » dans son utilisation de six Kinzhals d’une réserve estimée à « environ 50 ». « L’ennemi en a utilisé un nombre relativement important », a-t-il ajouté.

L’attaque combinée dans les premières heures de mardi comprenait des drones Shahed qui rôdaient en provenance du nord, des Kinzhals lancés par des avions de combat MiG-31K à l’est et des missiles Kalibr tirés par des navires de guerre russes stationnés en mer Noire, a-t-il déclaré. L’abattage des Kinzhal, s’il était confirmé, serait une puissante démonstration de l’efficacité des défenses aériennes nouvellement déployées.

Après une nuit blanche au cours de laquelle de nombreux habitants se sont réfugiés dans des abris anti-bombes, le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a fait le point sur les dégâts. Il a dit qu’il y avait trois victimes dans le district de Solomyan, qui a été touché par la chute de débris de roquettes. Les secouristes ont éteint les flammes après que des véhicules ont pris feu.

Des débris sont tombés sur les faubourgs de Darnytskyi et Obolonskyi, a-t-il dit, ainsi que sur le zoo de Kiev. Le directeur du zoo, Kirill Trantin, a déclaré que les restes d’une fusée abattue avaient traversé des arbres et atterri à côté d’enclos contenant des vautours et une famille de ratons laveurs. Il a dit qu’il se trouvait à quelques centaines de mètres à ce moment-là et qu’il s’était réfugié dans un abri avec 20 autres employés.

Les gens inspectent mardi des fragments de missiles dans le parc du zoo de Kiev. Photographie : Agence Anadolu/Getty Images

« Il était 2h50. Nous avons entendu un boum. C’était très bruyant et très lumineux. Il n’y a pas eu d’incendie et heureusement aucun humain ou animal n’a été blessé. La police est arrivée et a emporté une partie du missile », a-t-il déclaré au Guardian. « Les Russes se foutent de la loi ou des normes internationales. Nous avons tenu plus d’un an. Nous les battrons.

Au matin, les débris avaient été balayés, le zoo ouvrant aux visiteurs comme d’habitude à 10 heures. Les animaux ne semblaient pas en détresse mais seraient surveillés au cours des prochains jours et, si nécessaire, recevraient des antidépresseurs dans leur eau, a déclaré le directeur. En attendant, ils recevaient des pommes et des noix supplémentaires.

Trantin a déclaré que l’objectif de la Russie était de punir et de terrifier la population civile ukrainienne jusqu’à ce qu’elle se soumette. Il a déclaré que 10 de ses collègues du zoo se battaient avec l’armée ukrainienne, dont trois dans la ville de Bakhmut. Ils l’avaient contacté pour voir s’il allait bien, a-t-il dit, ajoutant que l’Ukraine avait besoin de meilleures défenses aériennes.

Le zoo est une attraction populaire de Kyiv. Une mère, Maryna, a déclaré qu’elle avait emmené son fils Serhii voir les chimpanzés comme cadeau d’anniversaire. « Il a 11 ans aujourd’hui. L’attaque d’hier soir a été terrible. Mais j’ai promis de l’emmener au zoo et une promesse est une promesse », a-t-elle déclaré.

Zelenskiy a déclaré avoir reçu des promesses « importantes et puissantes » d’aide militaire lors de son voyage en Europe. Le Royaume-Uni et la France ont annoncé qu’ils commenceraient bientôt à former des pilotes ukrainiens et qu’ils travailleraient avec d’autres pays sur la livraison d’avions F-16. Mardi, le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont annoncé une « coalition internationale » pour aider à acheter l’avion.

Ihnat a décrit les F-16 comme l’avion de chasse de choix de l’Ukraine. Ils pourraient détruire des missiles de croisière et des drones et soutiendraient les troupes ukrainiennes dans une contre-offensive, attendue cet été, et impliquant des brigades nouvellement formées équipées de chars de combat occidentaux et de véhicules de combat blindés. « Les F-16 nous protégeront du terrorisme aérien de la Russie », a-t-il déclaré.

Écrivant sur Twitter, l’ambassadrice du Royaume-Uni à Kiev, Dame Melinda Simmons, a décrit le bombardement russe de la capitale comme « plein » et « assez intense ». Elle venait de rentrer en Ukraine du Royaume-Uni, où elle accompagnait Zelenskiy, qui s’est entretenu lundi avec le Premier ministre à Chequers.

Une attaque aérienne complète sur Kiev hier soir, assez intense. Les coups et les murs qui tremblent ne sont pas une nuit facile. J’espère que tout le monde va bien. – Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) 16 mai 2023

L’attaque fait suite à la fourniture par le gouvernement de missiles Storm Shadow à longue portée, qui ont une portée de plus de 250 km (155 miles), et à l’engagement britannique de livrer bientôt des drones d’attaque à longue portée. Le Kremlin a qualifié cette décision d ‘«extrêmement négative» au milieu des preuves que Kiev utilise déjà Storm Shadows pour frapper les centres de commandement et de contrôle russes loin de la ligne de front.

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a salué le « succès incroyable » de ses forces aériennes aux premières heures de mardi. « Les terroristes russes n’ont aucune chance de l’emporter sur l’Ukraine. Leurs armes peuvent et doivent être contrées par les armes occidentales », a-t-il écrit.

Un autre succès incroyable pour les forces aériennes ukrainiennes ! La nuit dernière, nos défenseurs du ciel ont abattu SIX missiles hypersoniques russes Kinzhal et 12 autres missiles. 80-1-6=❌ les terroristes russes n’ont aucune chance de l’emporter sur l’Ukraine. Leurs armes peuvent et doivent être contrées par… — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) 16 mai 2023

Pendant ce temps, les combats se sont poursuivis dans l’est de l’Ukraine. La vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré mardi que l’Ukraine avait repoussé les forces russes des flancs de Bakhmut, mais a reconnu que les forces de Moscou s’enfonçaient plus profondément dans la ville assiégée.