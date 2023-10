L’Arkansas signale le premier cas de paludisme d’origine locale

L’une des maladies infectieuses les plus dangereuses au monde s’étend aux États-Unis. Cette semaine, les autorités sanitaires de l’Arkansas ont signalé un cas de paludisme contracté localement, le premier jamais documenté dans l’État. Au moins trois autres États ont signalé des cas locaux d’infection transmise par les moustiques cette année, bien que le risque global de paludisme pour le public reste faible, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Le paludisme est causé par plusieurs espèces de Plasmodium parasite, la plupart des cas étant causés soit par Plasmodium vivax ou Plasmodium falciparum. Ses effets nocifs peuvent aller d’un léger syndrome grippal à une anémie grave et à des lésions organiques potentiellement mortelles. Le parasite se propage généralement par la femelle Anophèle moustiques, bien qu’il ait rarement été transmis par des procédures médicales et de la mère à l’enfant dans l’utérus ou lors de l’accouchement.

Beaucoup a été fait pour réduire la menace du paludisme au cours des dernières décennies, mais celle-ci reste l’une des plus grandes menaces au monde. tueurs, avec environ 619 000 morts estimé dans le monde en 2021. La maladie a été éliminée localement aux États-Unis dans les années 1950 et les cas actuels proviennent généralement d’ailleurs mais sont diagnostiqués ici. Toutefois, plus récemment, le paludisme semble avoir a commencé à circuler localement dans certaines régions du pays.

Fin août, le CDC signalé ce neuf des cas acquis localement ont été documentés cette année en Floride, au Texas et dans le Maryland – le plus connu depuis 2003, lorsque huit de tels cas ont été enregistrés en Floride. Mercredi, le ministère de la Santé de l’Arkansas a signalé son propre cas de paludisme contracté localement, portant le total à 10 à travers les États-Unis. L’État a enregistré cinq autres cas de paludisme cette année, mais les autres sont tous liés à des voyages.

« Il s’agit du seul cas connu de paludisme acquis localement en Arkansas », a déclaré l’État. département de la santé dit dans son annonce.

Le paludisme n’est pas contagieux entre les personnes. Et le CDC a noté dans son rapport d’août que « le risque de paludisme contracté localement est très faible aux États-Unis ». Le parasite du paludisme trouvé dans ces cas, P. vivax, a également tendance à causer une maladie moins grave que son frère. Mais il y a une faible possibilité que la maladie puisse se réinstaller dans les régions du sud des États-Unis où elle était autrefois endémique, si nous ne faisons pas attention. Il est intéressant de noter qu’il n’est pas certain que le changement climatique entraînera une augmentation nette dans les cas de paludisme dans le monde, même s’il existe de plus fortes arguments selon lesquels cela renforcera d’autres maladies transmises par les moustiques comme la dengue.

Sur un note positiveles scientifiques ont récemment développé des outils importants pour lutter contre le paludisme. Cette semaine encore, l’Organisation mondiale de la santé a donné sa bénédiction à un nouveau vaccin contre le paludisme infantile, le deuxième à atteindre le public depuis 2021. D’autres programmes utilisant nouvelles techniques comme les moustiques génétiquement modifiés pourraient également devenir monnaie courante dans un avenir proche.