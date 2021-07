L’Arkansas, le Missouri et NY discutent des mandats de masque alors que les cas de COVID augmentent

Même si les Centers for Disease Control and Prevention ont recommandé que les personnes vaccinées n’aient pas besoin de porter de masques à l’intérieur il y a deux mois, les experts appellent maintenant les gens à « le vaxer et à le masquer ».

Le comté de Los Angeles a exigé ce week-end que les gens se masquent à l’intérieur, bien que le shérif du comté ait annoncé qu’il ne l’appliquerait pas. D’autres comtés de Californie ont également recommandé le port du masque à l’intérieur. L’Arkansas, le Missouri et New York évaluent les mandats de masque alors que les cas augmentent dans ces États.

Et l’American Academy of Pediatrics a publié lundi des recommandations pour l’année scolaire 2021-22 qui incluent toutes les personnes de plus de 2 ans portant des masques, quel que soit leur statut vaccinal.

« Au lieu de le vaxer OU de le masquer, les données émergentes suggèrent que le CDC devrait conseiller de le vaxer et de le masquer dans les zones avec des cas (en augmentation) et une positivité jusqu’à ce que nous voyions les chiffres redescendre à nouveau », a déclaré l’ancien chirurgien général américain, le Dr Jerome Adams. a déclaré sur Twitter.

La moyenne mobile hebdomadaire des cas aux États-Unis a presque triplé au cours du dernier mois. Le rythme des décès est également en forte hausse – 24,7% par rapport à son point bas il y a deux semaines.

La directrice du CDC, Rochelle Walensky, a déclaré sur NBC News qu’il peut exister des contextes dans lesquels les responsables locaux doivent prendre des décisions différentes de celles nationales.

« Il y a des régions de ce pays où environ un tiers des gens sont vaccinés. Ils ont de faibles taux de vaccination. Et il y a des régions qui ont plus de maladies », a déclaré Walensky.

« Ces politiques de masquage ne visent pas à protéger les vaccinés, elles visent à protéger les non vaccinés », a-t-elle déclaré.

Aussi dans l’actualité :

►Costco Wholesale continuera d’organiser des heures d’ouverture spéciales pour les membres de 60 ans et plus et les acheteurs vulnérables, les réduisant à deux jours par semaine.

►Les États-Unis ont amélioré leurs avertissements de voyage pour la Grande-Bretagne, l’Indonésie et trois autres destinations, conseillant aux Américains de ne pas s’y rendre en raison d’une augmentation des cas de coronavirus.

►Le représentant de Floride Vern Buchanan a été testé positif au COVID-19 après avoir été complètement vacciné plus tôt cette année, selon un communiqué de son bureau lundi. Le républicain est en quarantaine à domicile après avoir ressenti des «symptômes légers pseudo-grippaux», selon le communiqué.

►Un juge fédéral autorise l’Université de l’Indiana à poursuivre son exigence de vaccin COVID-19 pour tous les étudiants et employés. Huit étudiants de l’IU ont cherché à bloquer l’exigence.

►Avec les cas de COVID-19 et les hospitalisations en forte hausse au cours du mois dernier en Alabama, mais toujours bien en deçà du moment où la pandémie était à son pire au début de cette année, les responsables de l’école ont déclaré que les vaccins ne seraient pas nécessaires à l’automne et que les systèmes locaux peuvent décider de leur propre s’il faut des masques ou d’autres précautions.

►Le Canada rouvrira ses portes aux citoyens américains et aux résidents permanents entièrement vaccinés à partir du 9 août.

Les chiffres du jour: Les États-Unis ont enregistré plus de 34,1 millions de cas confirmés de COVID-19 et plus de 609 233 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 190,8 millions de cas et 4 millions de décès. Plus de 161,4 millions d’Américains – 48,6% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Une gymnaste américaine qui est une suppléante de la très populaire équipe de gymnastique olympique américaine a été testée positive pour le coronavirus. Quatre jours avant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo 2020 reportés, le scénario cauchemardesque des Jeux est devenu réalité.

Ce qu’il faut savoir sur les infections à percée

Un cas positif d’un virus après vaccination contre ce virus est appelé « cas de percée vaccinale ». Ils sont rares, mais ils sont attendus.

Les vaccins développés contre le COVID sont étonnamment efficaces, mais ils ne le sont pas à 100 %.

Selon le CDC, l’efficacité des vaccins Pfizer et Moderna est de 94 à 95 % après la deuxième injection, et le vaccin Johnson & Johnson était efficace à 66,3 % pour prévenir l’infection. Même dans le meilleur des cas, cela représente au moins 5 personnes vaccinées sur cent potentiellement vulnérables à l’infection.

Il existe des preuves que la vaccination peut rendre la maladie moins grave chez les personnes qui se font vacciner mais qui tombent toujours malades, selon le CDC. Certaines personnes entièrement vaccinées peuvent encore être hospitalisées et mourir, mais les personnes entièrement vaccinées sont beaucoup moins susceptibles de le faire que les personnes présentant des facteurs de risque similaires qui ne sont pas vaccinées.

Si vous côtoyez des personnes immunodéprimées ou des enfants trop jeunes pour être vaccinés ou si vous vivez ou voyagez dans une zone à faible taux de vaccination, vous voudrez peut-être conserver votre masque un peu plus longtemps.

Les personnes vaccinées peuvent réduire le risque de transmettre le virus à quelqu’un d’autre en portant un masque, a-t-il déclaré.

Lisez une explication complète sur les infections à percée.

– CA Bridges, Palm Beach Post

La «Journée de la liberté» au Royaume-Uni accueille les gens dans les boîtes de nuit alors que la peur de l’infection au COVID demeure

La musique a inondé les boîtes de nuit d’Angleterre lors de leur réouverture lundi soir, et les amateurs de club ont finalement eu l’occasion de faire la fête et de danser toute la nuit à pleine capacité. Le pays a levé les restrictions restantes sur les coronavirus après plus d’un an de blocages, de mandats de masque et de restrictions supplémentaires.

Cependant, la liberté est venue avec quelques hésitations. Les cas de COVID-19 au Royaume-Uni augmentent à mesure que la variante delta se propage dans tout le pays.

Au cours de la semaine dernière, les cas ont atteint environ 50 000 par jour et la Grande-Bretagne a enregistré un peu plus de 54 000 nouveaux cas samedi, le plus élevé depuis janvier, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les données ont également montré que les décès sont encore faibles mais sont passés de 10 par jour en juin à 40 par jour la semaine dernière.

Le Premier ministre Boris Johnson a exhorté le public à « procéder avec prudence ».

Il a passé la « Journée de la liberté » en quarantaine après avoir été en contact avec le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, testé positif au COVID-19. Les responsables britanniques ont partagé la confiance que le vaccin aidera à freiner les infections, mais 1 2000 scientifiques du monde entier ont soutenu une lettre dans The Lancet, une revue médicale britannique, qualifiant la décision de lever presque toutes les restrictions de « dangereuse et prématurée ».

-Steven Vargas

Pourquoi le Dow a-t-il perdu 700 points lundi ?

Les inquiétudes liées à la résurgence de la pandémie ont fait chuter les actions de Wall Street à Tokyo lundi, alimentées par les craintes que des variantes à propagation plus rapide du coronavirus puissent bouleverser la forte reprise de l’économie.

Les inquiétudes accrues concernant le virus peuvent sembler étranges aux personnes dans les régions du monde où les masques se détachent ou l’ont déjà fait, grâce aux vaccinations COVID-19.

Mais l’Organisation mondiale de la santé affirme que les cas et les décès augmentent dans le monde après une période de déclin, stimulée par la variante delta hautement contagieuse. Et étant donné à quel point l’économie mondiale est étroitement connectée, un coup partout peut rapidement affecter d’autres à l’autre bout du monde.

Lire la suite ici.

Contribuer : The Associated Press.