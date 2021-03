«Nous savons que plus il y a de personnes qui peuvent se faire vacciner, plus c’est accessible, plus nous serons efficaces. Et c’est là que nous mettons nos efforts », a déclaré Mme Psaki.

En Arkansas et dans d’autres États, les cas et les hospitalisations sont en baisse. Mais le nombre de nouveaux cas de virus augmente lentement à travers le pays, y compris au Delaware et au Wisconsin. Cela ajoute de la pression pour faire vacciner davantage d’Américains avant que des variantes inquiétantes ne se propagent en une quatrième poussée possible. Dans ce qu’ils considèrent comme une course contre la montre, les responsables fédéraux de la santé ont demandé aux États de ne pas lever les restrictions prématurément.

Mettre fin au mandat du masque en Arkansas était «approprié», a déclaré M. Hutchinson, qui a déclaré que les nouveaux cas de virus et les hospitalisations avaient diminué dans tout l’État. Bien qu’il n’y ait plus de mandat, M. Hutchinson a tout de même exhorté les gens à continuer de porter des masques. «Il est important d’être courtois envers les autres et de garder à l’esprit que nous devons nous protéger et protéger les autres», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse mardi.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy