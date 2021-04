Les législateurs de l’Arkansas ont voté mardi pour annuler le veto du gouverneur Asa Hutchinson sur l’interdiction de la chirurgie et du traitement des mineurs transgenres.

La Chambre et le Sénat contrôlés par les républicains dans l’État ont approuvé la mesure malgré les objections du gouverneur et des militants. La mesure interdit aux médecins de fournir des chirurgies, des traitements hormonaux ou des inhibiteurs de la puberté aux jeunes transgenres s’ils ont moins de 18 ans.

La dérogation a été poussée par un vote de 72 à 25 à la Chambre et de 25 à 8 au Sénat.

Le gouverneur républicain a opposé son veto à la législation lundi, affirmant qu’elle crée «De nouvelles normes d’interférence législative avec les médecins et les parents alors qu’ils traitent de certaines des questions les plus complexes et les plus délicates concernant les jeunes.» Il a également déclaré que le projet de loi ne « Grand-père ces jeunes qui sont actuellement sous traitement hormonal. »





Hutchinson a signé un projet de loi le mois dernier qui permet aux médecins de refuser le service dans des cas non urgents aux patients s’ils ont une objection morale ou religieuse. Les critiques ont déclaré que cette mesure offrirait également des opportunités de discrimination à l’encontre de la communauté LGBTQ.

Le représentant républicain Robin Lundstrum, qui a parrainé le projet de loi, a rétorqué que les gens devraient être des adultes légaux avant de faire des modifications physiques aussi drastiques.

L’interdiction entrerait officiellement en vigueur cet été, mais les opposants ont promis de poursuivre en justice pour bloquer la mesure avant qu’elle ne devienne loi, avec l’American Civil Liberties Union promettant dans un communiqué qu’ils sont dans la bataille politique pour « le long terme. »

