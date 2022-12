L’Arizona restreint l’agriculture pour protéger l’approvisionnement en eau souterraine

FLAGSTAFF, Arizona (AP) – La périphérie de Kingman, en Arizona, était autrefois un endroit où les pilotes s’entraînaient et les amateurs de loisirs testaient leurs véhicules tout-terrain.

Le paysage sec et vide s’est depuis transformé en quelque chose de beaucoup plus vert qui abrite des vergers de pistaches et d’amandiers, ainsi que des champs d’ail et de pommes de terre dans un climat similaire à celui de la vallée centrale de Californie. Les cultures sont alimentées par les eaux souterraines qui desservent également la ville de Kingman.

Le département des ressources en eau de l’Arizona a imposé cette semaine une limite à la quantité de terres pouvant être arrosées, désignant la vallée de Hualapai comme une zone d’irrigation sans expansion. Cela signifie que quiconque n’y a pas cultivé plus de 2 acres au cours des cinq dernières années ne peut pas le faire.

Il s’agit de la première désignation de ce type en Arizona depuis quatre décennies, mettant en évidence les luttes aux États-Unis alors que l’approvisionnement en eau diminue et que les tensions augmentent entre les agriculteurs et les villes. Pas plus tard que la semaine dernière, un conseil d’administration qui conseille le gouverneur du Kansas a voté pour faire une recommandation historique visant à protéger l’aquifère d’Ogallala, qui a été exploité pendant des décennies pour irriguer les cultures dans une région aride.

En Arizona, les élus ont soutenu la désignation, disant qu’ils veulent s’assurer que les résidents ont accès à une eau abordable à l’avenir.

Certains résidents ont vu la désignation comme une atteinte à leurs droits de propriété privée, et les agriculteurs ont estimé qu’ils étaient ciblés comme des consommateurs d’eau malgré l’utilisation de ce qu’ils disent être la meilleure technologie disponible pour conserver.

“C’est vraiment délicat”, a déclaré Kathy Tackett-Hicks, consultante pour Peacock Nuts, LLC, qui cultive des pistachiers sur environ 13 kilomètres carrés dans la vallée. “Personne n’a totalement raison, et personne n’a totalement tort.”

La vallée de Hualapai s’étend sur plus de 97 kilomètres depuis l’endroit où le fleuve Colorado sort du Grand Canyon au sud et à l’est de Kingman, englobant de petites communautés non constituées en société dans le comté de Mohave. Selon certaines estimations, près de 22 milles carrés (57 kilomètres carrés) sont irrigués.

Le directeur des ressources en eau de l’État, Tom Buschatzke, a déclaré que le rythme auquel les eaux souterraines sont rechargées ne suit pas ce qui est prélevé. Sans action, a déclaré le département, un puits sur 20 ne produirait plus dans 100 ans. Les niveaux des eaux souterraines devraient baisser malgré tout.

La nouvelle désignation ne limite pas la quantité d’eau qui peut être utilisée, mais interdit plutôt d’irriguer plus de terres qu’il n’y en a eu en production au cours des cinq dernières années. La restriction ne s’applique pas aux personnes qui souhaitent cultiver des jardins ou une ferme sur moins de 2 acres.

Les propriétaires fonciers possédant de plus grandes parcelles de terre qui peuvent montrer qu’ils ont fait un investissement en capital substantiel dans l’agriculture pourraient également être exemptés.

Des compteurs devront être installés sur les puits équipés pour pomper plus de 35 gallons (132 litres) par minute, ce qui s’applique principalement aux opérations commerciales. La quantité d’eau utilisée doit également être signalée à l’État.

L’utilisation des eaux souterraines n’est généralement pas réglementée en Arizona en dehors des grandes régions métropolitaines.

Les élus du comté de Mohave ont d’abord demandé la désignation de zone d’irrigation sans expansion en 2016 pour réglementer ce qu’ils espéraient être une croissance rapide et spectaculaire de l’agriculture commerciale dans la vallée. Le terrain a été annoncé comme idéal pour la culture – avec peu de réglementation, des puits établis, un bon climat et la proximité de l’Interstate 40 et des lignes ferroviaires.

Le Département des ressources en eau a refusé à deux reprises les demandes de désignation avant d’accepter de l’examiner cette année car de nouvelles données étaient disponibles. Le département a tenu des audiences publiques et sollicité des commentaires avant que Buschatzke n’approuve la désignation lundi.

Le superviseur du comté de Mohave, Jean Bishop, a déclaré que la croissance rapide de l’agriculture a changé la perspective selon laquelle l’aquifère peut produire indéfiniment. Elle a dit qu’elle appréciait les progrès technologiques dans l’agriculture, mais a déclaré que cela n’était toujours pas durable à long terme.

“Cela a été un chemin long et difficile”, a-t-elle déclaré à propos de la défense des limites.

Tackett-Hicks et l’Arizona Farm Bureau se sont dits déçus et ne croient pas que l’hydrologie justifie la désignation. Ils ont déclaré que les producteurs locaux ont été de bons intendants et sont des moteurs économiques du comté.

“Cette décision limite toute croissance potentielle de cette industrie, limitant ainsi le succès futur de Kingman et du comté de Mohave”, a déclaré Chelsea McGuire, directrice des relations gouvernementales du bureau.

La désignation ne sera définitive qu’après une période de 30 jours au cours de laquelle une requête en nouvelle audition ou en révision pourrait être déposée auprès de l’État. Pour l’instant, rien n’a été déposé.

L’Arizona a deux autres zones d’irrigation sans expansion près de Joseph City et dans la vallée de Harquahala qui chevauche l’Interstate 10 à l’ouest de Phoenix. Ils ont été créés il y a plus de 40 ans. Un autre près de Douglas a récemment été agrandi pour réglementer davantage les utilisations des eaux souterraines.

