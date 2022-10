L’Arizona pèse les frais de scolarité dans l’État pour certains non-citoyens

PHOENIX (AP) – Les électeurs de l’Arizona en novembre décideront s’ils autorisent les étudiants, quel que soit leur statut d’immigration, à obtenir une aide financière et des frais de scolarité moins chers dans l’État dans les universités d’État et les collèges communautaires.

Selon un site Web qui suit les données sur l’enseignement supérieur et l’immigration, au moins 18 États, dont la Californie et la Virginie, ainsi que le district de Columbia offrent désormais des frais de scolarité dans l’État à tous les étudiants qui remplissent autrement les conditions requises, quel que soit leur statut.

Mais il y a eu peu de soutien des électeurs en Arizona pour l’octroi de frais de scolarité dans l’État, qui représentent environ un tiers du taux des étudiants de premier cycle hors de l’État, à ceux qui sont arrivés aux États-Unis sans approbation, même s’ils ont fréquenté des écoles supérieures. école dans l’état pendant des années. En 2006, les électeurs ont approuvé à une écrasante majorité une proposition qui empêchait les étudiants qui entraient aux États-Unis sans autorisation d’obtenir des frais de scolarité dans l’État et d’autres avantages financiers.

La proposition actuelle connue sous le nom de proposition 308, qui a été renvoyée au scrutin du 8 novembre de cette année par la législature de l’Arizona, abrogerait certaines parties de l’initiative antérieure et permettrait à tous les étudiants, y compris les non-citoyens, de recevoir des frais de scolarité tant qu’ils obtiendraient leur diplôme de et fréquenté un lycée public ou privé ou l’équivalent de l’école à domicile pendant deux ans en Arizona.

Des dizaines de milliers d’étudiants immigrés pourraient potentiellement bénéficier de la proposition dans un État où environ 275 000 migrants vivent sans autorisation.

Le sénateur de l’État républicain de l’Arizona, Paul Boyer, a présenté la mesure pour le scrutin et elle a été adoptée par les deux chambres. Mais une majorité de républicains s’y sont opposés.

“Ils sont ici illégalement”, a déclaré le mois dernier la sénatrice républicaine Michelle Ugenti-Rita lors d’un débat télévisé sur l’initiative. “Et bien que je sympathise beaucoup avec les soi-disant Rêveurs ou les individus qui, sans faute de leur part, ont été amenés dans ce pays, la réalité est que leur statut d’immigration ne les qualifie pas pour les frais de scolarité dans l’État.”

Reyna Montoya, PDG d’Aliento, une organisation communautaire dirigée par des jeunes immigrants, a plaidé en faveur de l’initiative, affirmant que les étudiants et leurs parents payaient des impôts depuis des années.

“Il s’agit d’équité et de donner une voie à l’éducation”, a-t-elle déclaré lors du débat.

Le Conseil des régents de l’Arizona a approuvé ce printemps des frais de scolarité de base de 10 978 $ pour le premier cycle dans l’État pour l’année scolaire 2022-2023 et un taux de scolarité de base de 29 952 $ pour les étudiants de premier cycle de l’extérieur de l’État.

Luis Acosta, qui est né au Mexique, a plaidé pour la proposition 308, affirmant qu’il avait été contraint de poursuivre des études universitaires dans l’Iowa parce qu’il ne pouvait pas se permettre les coûts plus élevés en Arizona, où il avait vécu toute sa vie après son arrivée à l’âge de 2 ans. Il a obtenu dans l’Iowa un baccalauréat en études internationales et en anglais.

Diego Diaz, un junior à l’Arizona State University, a été amené aux États-Unis par sa famille à l’âge de 4 ans. Il a déclaré que les frais de scolarité plus élevés en dehors de l’État créaient un fardeau économique.

“Je dois actuellement faire une pause à l’école pour contrôler mes finances”, a déclaré Diaz lors d’une conférence de presse en septembre faisant la promotion de la proposition.

Certains propriétaires d’entreprises de l’Arizona disent qu’il est logique de s’assurer que les jeunes les plus intelligents restent et cherchent un emploi dans l’État, quel que soit leur statut d’immigration.

“Nous avons besoin de plus de travailleurs talentueux diplômés et nous en avons plus que jamais”, a déclaré John Graham, président-directeur général de Sunbelt Holdings, lors de la conférence de presse. « C’est pourquoi je soutiens cette initiative.

Anita Snow, l’Associated Press