L’Arizona ordonne aux écoles de rouvrir pour les cours en personne d’ici le 15 mars; New York facilite les politiques de voyage: dernières mises à jour du COVID-19

Le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, a ordonné à toutes les écoles de reprendre l’apprentissage en personne ce mois-ci, affirmant que «les élèves doivent être de retour en classe».

Ducey a publié mercredi un décret appelant toutes les écoles à rouvrir l’apprentissage en personne d’ici le 15 mars ou après les vacances de printemps. Cette décision intervient environ un an après que les écoles ont initialement fermé les cours en personne pour aider à limiter la propagation du COVID-19. Certains États ont des plans similaires pour accueillir de nouveau les étudiants, notamment la Californie, le Michigan et la Caroline du Nord.

Le plan de sauvetage américain du président Joe Biden, le plan de relance économique de 1,9 billion de dollars débattu au Sénat, prévoit environ 130 milliards de dollars pour les écoles afin de leur donner les ressources nécessaires pour rouvrir en toute sécurité au milieu de la pandémie. De nombreux États vaccinent actuellement les enseignants dans le but de les ramener dans les salles de classe le plus tôt possible.

Il y a de nouvelles preuves que les vaccins sont efficaces: il y a eu, par exemple, une baisse significative des cas parmi les travailleurs de la santé dans le comté de Los Angeles, où beaucoup ont été vaccinés.

Les responsables de la santé publique ont rapporté cette semaine que parmi les travailleurs de la santé, les cas sont tombés au plus bas nombre depuis le début de la pandémie.

« Au cours de la semaine du 29 novembre, il y a eu plus de 1 800 cas parmi les travailleurs de la santé. La semaine du 14 février, il n’y a eu que 69 cas », ont-ils déclaré dans un communiqué de presse.

Également dans l’actualité:

►Une première: les États-Unis ont administré en moyenne plus de 2 millions de doses de vaccin par jour au cours de la période de sept jours qui s’est terminée mercredi, sur la base d’un examen USA TODAY des données des Centers for Disease Control and Prevention.

Le président Joe Biden a critiqué les décisions de certains États de faire reculer les restrictions relatives aux coronavirus mercredi, un jour après que les gouverneurs du Texas et du Mississippi ont déclaré qu’ils supprimaient les mandats de masque. Seulement environ 8% de la population américaine est entièrement vaccinée contre le COVID-19.

► Les responsables de la santé du comté de Hillsborough, en Floride, ont déterminé que les événements officiels autour du Super Bowl 55 ont entraîné un total de 57 cas de COVID-19, malgré les milliers de fans qui se sont rendus à Tampa pour assister au match et aux événements environnants.

► New York, l’un des premiers États des États-Unis à mettre en œuvre des restrictions de voyage sur les visiteurs nationaux au printemps dernier, a franchi une nouvelle étape vers l’assouplissement de ses politiques sur le COVID-19 mercredi en levant les restrictions de quarantaine et de dépistage du COVID-19 sur les personnes qui ont été vaccinées dans le pays. 90 jours après leur deuxième inoculation.

► Une épidémie de COVID-19 à la prison d’État du Vermont à Newport est passée à 100 détenus et huit membres du personnel, a déclaré le commissaire du Département des services correctionnels.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis ont plus de 28,7 millions de cas confirmés de coronavirus et 518 300 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 115,12 millions de cas et 2,55 millions de décès. Plus de 107 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 80 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Quatre États ont annoncé l’annulation des mandats de masques dans les principaux rappels de mesures de sécurité contre le COVID-19 au cours du mois dernier – laissant beaucoup se demander si d’autres États se joindront à la marée et modifieront la façon dont le pays traite le COVID-19 à un moment crucial de la lutter contre la maladie. Lire l’histoire complète.

Moins d’étudiants à faible revenu se dirigent vers l’université alors que la pandémie fait des ravages

Faire une demande au collège a toujours été plus difficile pour les étudiants de première génération et à faible revenu que pour les pairs ayant un meilleur accès au soutien à chaque étape du processus. Cette année, les données montrent que le fossé s’est élargi. La pandémie est probablement un coupable. Dans l’ensemble, l’achèvement du formulaire d’aide financière fédérale, signe avant-coureur de l’intention d’aller à l’université, accusait un retard de 9,2% par rapport à l’année précédente le 19 février. des étudiants de couleur, la baisse était de 14,6%.

«Ce qui nous inquiète vraiment, en termes simples, c’est: ‘Allons-nous manquer une génération entière d’étudiants qui iront à l’université?’ », A déclaré Angel Pérez, PDG de l’Association nationale pour le conseil à l’admission à l’université. «Si la pandémie a mis en évidence quelque chose» au sujet des admissions, a-t-il dit, c’est «comment le système perpétue les inégalités» et à quel point l’application est devenue complexe.

– Laura Pappano, Le rapport Hechinger

Des obstacles persistent alors que les fabricants de vaccins s’efforcent de respecter les dates de livraison

Alors que les experts en vaccins se félicitaient du calendrier accéléré de distribution du président Joe Biden, ils ont offert une certaine prudence quant à savoir si les entreprises peuvent atteindre les doses et les dates de livraison promises. Bien qu’il n’y ait jamais de certitude à 100% dans la fabrication, la fabrication pharmaceutique est particulièrement capricieuse et exigeante. Les gens aiment penser que fabriquer des vaccins, c’est comme fabriquer des widgets ou des automobiles, mais ce n’est pas le cas, a déclaré Robert Van Exan, président de Immunization Policy and Knowledge Translation, une société de conseil en production de vaccins.

«Vous pouvez aller de l’avant et obtenir un certain rendement, puis tout à coup votre rendement baisse et vous ne savez pas pourquoi», a déclaré Van Exan. «Les retards ou échecs de test, la chaîne d’approvisionnement en matières premières, les échecs de lots et les problèmes de rendement sont juste quelques exemples de choses qui peuvent entraîner des ruptures d’approvisionnement. «

– Elizabeth Weise

Starbucks, cible parmi les détaillants qui auront encore besoin de masques au Texas

Même si certains États annulent leurs mandats de masques, certains des plus grands détaillants du pays, notamment Kroger, Macy’s, Starbucks et Target, ne renoncent pas aux leurs. Kroger, qui possède également des chaînes de supermarchés, notamment Ralphs et Dillons, a déclaré dans un communiqué à USA TODAY qu’il « continuera d’exiger que tout le monde dans nos magasins à travers le pays porte des masques jusqu’à ce que tous nos épiciers de première ligne puissent recevoir le vaccin COVID-19. » Best Buy a également déclaré à USA TODAY qu’il n’avait pas l’intention de modifier sa politique de masque.

Le 10 mars, la décision du gouverneur du Texas, Greg Abbott, de lever l’exigence de couverture faciale et «d’ouvrir le Texas à 100%» à pleine capacité le 10 mars, entre en conflit avec les protocoles de sécurité de nombreuses entreprises. En savoir plus ici.

– Jessica Guynn

Des responsables californiens contestent le rapport local de sous-dosage au Oakland Coliseum

Le bureau californien des services d’urgence conteste un reportage de la télévision locale selon lequel certaines personnes qui ont été vaccinées lundi au Oakland Coliseum ont reçu trop peu de dose de Pfizer. Le KTVU de la région de la baie a rapporté mercredi que deux ambulanciers leur avaient dit qu’ils avaient reçu un certain nombre de seringues de 0,3 ml sur le site ce jour-là juste avant 14 heures, ce qui laissait environ un tiers du vaccin coincé dans le fond du piston. Mais le porte-parole de Cal OES, Brian Ferguson, a déclaré dans un e-mail à USA TODAY que ni l’état ni l’Agence fédérale de gestion des urgences «ne sont au courant d’un cas, ne serait-ce qu’un seul individu, sous-vacciné» sur le site.

«Le public doit être assuré que les vaccins administrés au Colisée sont dispensés d’une manière conforme aux meilleures pratiques médicales et scientifiques et fonctionneront comme prévu», a-t-il écrit.

Ce qu’il faut savoir sur les variantes de COVID se répandant dans tout le pays

Les responsables de la santé exhortent les Américains à ne pas baisser leurs gardes contre le COVID-19 alors que les chercheurs découvrent de nouvelles variantes qui peuvent déjà être plus transmissibles et pourraient également être quelque peu résistantes au vaccin. «À ce niveau de cas, avec la propagation des variantes, nous risquons de perdre complètement le terrain durement gagné que nous avons gagné», a déclaré le Dr Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention, lors d’un briefing de la Maison Blanche lundi. «Ces variantes constituent une menace très réelle pour notre peuple et notre progrès.»

Alors que les experts ont suivi des variantes identifiées pour la première fois au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, ils voient également des signaux d’alarme dans les nouvelles variantes découvertes au Brésil, à New York et en Californie. Découvrez ce que vous devez savoir sur les variantes.

– Adriana Rodriguez

Contribuant: Mike Stucka, USA AUJOURD’HUI; The Associated Press