L’Arizona obtient un gros nouveau fabricant de puces. Biden et le PDG d’Apple sont excités

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) annoncera mardi la construction d’une deuxième nouvelle usine à Phoenix pour fabriquer des processeurs de pointe. C’est une grande nouvelle pour des entreprises comme Apple, AMD et Nvidia, dont les PDG se joindront au président Joe Biden pour saluer le développement.

TSMC construit déjà un usine de fabrication de puces, ou fab, dans la ville de l’Arizona – un investissement de 12 milliards de dollars pour fabriquer des processeurs avec le nouveau processus de fabrication de 5 nanomètres qu’il utilise pour fabriquer les processeurs iPhone et d’autres puces aujourd’hui. Lors d’une cérémonie marquant l’arrivée du premier équipement de fabrication de puces à la fab, il annoncera qu’il y fabriquera également des puces 4 nm améliorées et construira une deuxième fab pour fabriquer des puces 3 nm beaucoup plus avancées. L’investissement total : 40 milliards de dollars.

Les clients de TSMC comptent aujourd’hui sur des fabs à Taïwan, mais des fabs modernes aux États-Unis pourraient également aider à assurer un approvisionnement américain en processeurs. Une plus grande fabrication de puces aux États-Unis peut également encourager un écosystème de fabrication plus large, y compris certains partenaires commerciaux qui fournissent aux fabricants de puces des équipements et des matériaux et d’autres qui testent, emballent et assemblent les puces après leur fabrication.

Il est peu probable que les États-Unis atteignent bientôt l’étendue de la fabrication électronique asiatique, mais si les politiciens et les entreprises réussissent, l’industrie des semi-conducteurs pourrait éviter le sort d’industries comme la sidérurgie et le textile qui ont largement disparu des États-Unis.

Les processeurs sont essentiels à presque tous les produits et industries modernes, pas seulement aux téléphones et aux ordinateurs portables. Ils sont utilisés pour contrôler les voitures, les réfrigérateurs, le matériel militaire, les jouets et les centrales électriques. Une pénurie mondiale de puces déclenchée par la pandémie de COVID a empêché les clients d’accéder à des produits tels que les camionnettes Ford F-150 et les Sony PlayStation et a révélé à quel point les chaînes d’approvisionnement mondiales sont vulnérables.

L’expansion de TSMC intervient des semaines après Investissement de 20 milliards de dollars dans le “mégafab” de Micron à New York annoncé en octobre, qui pourrait finalement atteindre 100 milliards de dollars, et l’annonce par Intel de 20 milliards de dollars dans deux nouvelles usines à l’extérieur de Columbus, Ohio, qui pourraient également atteindre 100 milliards de dollars d’investissement cette décennie.

D’autres perturbations sont possibles. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a montré que les frontières politiques ne sont pas nécessairement fixes. Cela revêt une importance particulière pour Taïwan, la nation insulaire que la Chine revendique comme la sienne et qui abrite la majeure partie de la fabrication de TSMC.

Toutes ces forces se sont combinées pour pousser le Congrès à adopter le CHIPS and Science Act. Il promet près de 53 milliards de dollars de subventions pour les fabs, la recherche sur la technologie des semi-conducteurs qui sous-tend les processeurs et les dépenses pour former les futurs travailleurs. Et c’est une politique industrielle beaucoup plus affirmée que celle des États-Unis dans le passé, lorsque la plupart des fabricants de puces se sont déplacés à l’étranger vers leur bastion actuel en Asie.

“Nous avons vu pendant la pandémie que quelque chose que nous tenions pour acquis, les chaînes d’approvisionnement mondiales, étaient en fait une vulnérabilité clé pour notre sécurité économique et nationale”, a déclaré Ronnie Chatterji, directeur adjoint par intérim de la politique industrielle à la Maison Blanche. Conseil économique nationala déclaré lors d’un point de presse.

Biden a fait pression pour le financement CHIPS et l’a souvent présenté comme un succès dans la reconstruction des capacités de fabrication américaines. L’idée est d’essayer d’inciter les entreprises privées à faire leurs propres investissements en sachant qu’elles trouveront un climat économiquement favorable.

“Il s’agit d’un écart marqué par rapport à la philosophie économique qui a régi pendant une grande partie des 40 dernières années dans ce pays”, a déclaré Brian Deese, directeur du Conseil économique national. Avec l’ancienne stratégie, “vous avez dit que le gouvernement devrait s’effacer, réduire les impôts des grandes entreprises, réduire les réglementations et supposer que l’économie américaine bénéficierait aux familles américaines”.

La nouvelle politique peut signifier une subvention d’environ 3 milliards de dollars pour stimuler la construction de fabs qui coûterait autrement environ 10 milliards de dollars. Cela rend les États-Unis plus compétitifs par rapport aux pays asiatiques comme Taïwan, la Corée du Sud et la Chine, a déclaré le PDG d’Intel, Pat Gelsinger. Intel a une présence majeure à Chandler, juste à côté de Phoenix, et y construit pour 20 milliards de dollars de nouvelles usines.

Construire des fabs prend beaucoup de temps. TSMC a inauguré sa fabrique de 5 nm en avril 2021 et ne commencera pas à produire des puces avant 2024. La fabrique de 3 nm nouvellement annoncée ne fabriquera pas de puces avant 2026.

Les usines de TSMC en Arizona emploieront environ 10 000 personnes au total, dont 4 500 travaillant directement pour TSMC. De plus, la construction des usines emploie plus de 10 000 ouvriers du bâtiment, a indiqué la société.

En plus des plus de 10 000 travailleurs de la construction qui ont aidé à la construction du site, les deux usines de TSMC Arizona devraient créer 10 000 emplois de haute technologie bien rémunérés supplémentaires, dont 4 500 emplois directs TSMC. Une fois terminées, les deux usines de fabrication de TSMC Arizona fabriqueront plus de 600 000 wafers par an, avec une valeur estimée du produit final de plus de 40 milliards de dollars.

Un grand fan de l’expansion de TSMC est Nvidia, qui s’appuie sur TSMC pour fabriquer ses puces graphiques et Accélérateurs IA. “Amener l’investissement de TSMC aux États-Unis est un coup de maître et un développement qui change la donne pour l’industrie”, a déclaré le PDG Jensen Huang dans un communiqué.

Deese et Chatterjee se sont abstenus de promettre que les nouveaux investissements bénéficieraient du financement CHIPS. Les détails sur la façon de postuler n’arriveront même pas avant le premier trimestre de 2023. Mais ils ont souligné les commentaires des dirigeants de la fabrication de puces qui ont vanté la législation comme raison de leurs investissements américains.

“L’adoption de la CHIPS and Science Act a été absolument essentielle pour fournir la certitude à long terme à des entreprises comme TSMC d’étendre leur empreinte et d’étendre vraiment leur engagement d’investissement aux États-Unis”, a déclaré Deese.