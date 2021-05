L’Arizona ne parvient pas à interdire les passeports vaccinaux Covid-19 – RT USA News

Les responsables de l’Arizona ont aboli une mesure qui interdirait à la plupart des tiers, tels que les entreprises ou les écoles publiques, de rendre obligatoire les vaccins Covid-19.

La mesure, le projet de loi de la Chambre 2190, n’a pas réussi à passer un vote 16-13, le sénateur républicain TJ Shope se joignant aux démocrates pour voter contre le projet de loi.

La mesure interdisait à des tiers comme les écoles et les entreprises de prescrire des vaccins, ainsi que de demander si quelqu’un était vacciné. Les professionnels de la santé et les établissements auraient été exemptés de la règle si elle avait été adoptée.

La violation de la règle aurait signifié une amende et éventuellement 30 jours de prison.





Aussi sur rt.com

Nancy Pelosi est « malade mentale », a déclaré la membre du Congrès Greene, comparant le mandat du masque de maison à l’Holocauste







Le vote fait suite à la signature par le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, d’un décret en avril interdisant l’application des passeports vaccinaux par les gouvernements des États et locaux afin qu’une personne puisse entrer dans une zone ou recevoir des services.

«La vaccination appartient à chaque individu», il a écrit dans son annonce, « Pas le gouvernement. »

Les républicains ont déployé de nombreux efforts pour repousser le potentiel des passeports vaccinaux, qui, selon la Maison Blanche, ne seraient pas mandatés par le gouvernement fédéral, mais pourraient être poussés par des entreprises individuelles.

En réponse à la décision des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de revenir sur ses directives de masquage, plusieurs entreprises ont mis à jour leurs politiques pour déclarer que les personnes entièrement vaccinées peuvent s’abstenir de masques et de distanciation sociale, mais la question est devenue de savoir qui a été vacciné et qui ne l’a pas fait. Alors que des législateurs plus conservateurs ont fait valoir que les personnes vaccinées n’avaient pas à s’inquiéter en ce qui concerne l’infection par des personnes non vaccinées, d’autres ont fait valoir qu’un système est nécessaire pour empêcher les conseils des CDC de fonctionner selon un système d’honneur.

La législature de l’Iowa a adopté un projet de loi plus tôt ce mois-ci disant que les gouvernements locaux et les entreprises se verraient refuser l’argent et les contrats de l’État s’ils exigeaient une preuve de vaccination de la part des gens. Govs. Ron DeSantis (R-Floride) et Greg Abbott (R-Texas) font partie des gouverneurs qui ont signé des décrets interdisant les passeports vaccinaux dans leurs États.





Aussi sur rt.com

« Conduite extrême et scandaleuse »: Trump poursuivi par l’organisation des droits civiques pour avoir qualifié Covid-19 de « virus chinois »







Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!