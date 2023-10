Les World Series 2023 débutent vendredi soir à Arlington, au Texas, un affrontement inattendu entre les Texas Rangers et les Diamondbacks de l’Arizona.

Les deux équipes se sont imposées en tant qu’opprimés dans la série de championnats de la Ligue, les Rangers battant les Astros de Houston et les Diamondbacks de l’Arizona éliminant les Phillies de Philadelphie en sept matchs.

Désormais, ils se rencontrent lors de la Classique d’automne et se battent pour être la dernière équipe en lice dans l’espoir de remporter le Trophée du Commissaire à la fin du meilleur des sept sets.

Suivez les mises à jour en direct du match 1 vendredi:

Les D-backs prolongent leur avance, Eovaldi décroche le crochet en cinquième position

ARLINGTON, Texas – Nathan Eovaldi n’est plus parfait en séries éliminatoires 2023.

Eovaldi a remporté quatre victoires lors de ses quatre départs avant le premier match des World Series, mais a été éliminé par les redoutables Diamondbacks de l’Arizona avec deux retraits en cinquième manche. Le doublé RBI de Ketel Marte a donné à l’Arizona une avance de 5-3, et même si les Rangers pourraient revenir et le tirer d’affaire, son manteau d’invincibilité a disparu.

Le premier simple et la base volée de Geraldo Perdomo ont commencé la manche, et le double avec un retrait de Marte – prolongeant sa séquence de coups sûrs à 17 matchs, la plupart pour commencer une carrière en séries éliminatoires – a marqué Perdomo.

Eovaldi a établi un record des séries éliminatoires des Rangers avec huit retraits au bâton, mais les arrières D exercent leur volonté. Ils ont picoré Eovaldi pour six coups sûrs et trois buts volés en cinq manches.

– Gabé Lacques

Le home run de Tommy Pham donne une autre avance aux D-backs

ARLINGTON, Texas – Le premier match des World Series commence à ressembler à un match de tennis. Tommy Pham a été le dernier à porter un grand coup aux Diamondbacks de l’Arizona.

Il a frappé un lancer de Nathan Eovaldi dans les sièges du champ gauche en début de quatrième manche, remettant l’Arizona devant, 4-3. Eovaldi n’a pas pu réaliser une manche d’arrêt après que les Rangers ont égalisé en fin de troisième sur un but sur balles chargé de Mitch Garver.

Peut-être qu’ils regretteront de ne pas avoir fait plus de dégâts à ce stade, car le partant des Diamondbacks, Zac Gallen, a demandé à Jonah Heim de voler doucement vers le terrain central, laissant les bases chargées.

– Gabé Lacques

Corbin Carroll et les Diamondbacks prennent l’avantage avec un troisième de trois points

ARLINGTON, Texas – Au calme pendant deux manches, les Diamondbacks de l’Arizona a montré toutes les caractéristiques de son attaque gagnante du fanion, marquant trois points de manière wham-bang.

Deux simples, dont un frappé dans le gazon intérieur. Une carie de sacrifice. Un triple torride de deux points de la super recrue Corbin Carroll. Et un feu vert lorsque Carroll a rompu le contact pour battre le lancer du joueur de premier but des Texas Rangers Nathaniel Lowe sur un grounder de routine.

Une fois la bagarre terminée – l’Arizona a lancé une base volée, juste pour rester sur la bonne voie – les Diamondbacks ont pris une avance de 3-2 lors du premier match des World Series.

Le partant des Rangers, Nathan Eovaldi, n’avait pas accordé de coup sûr et a retiré les quatre frappeurs précédents lorsque l’Arizona a contre-poinçonné en début de troisième. Maintenant, un premier avantage des Rangers est effacé – et l’arrière de l’enclos des releveurs de l’Arizona se profile à quelques manches plus loin.

– Gabé Lacques

Evan Carter et Adolis Garcia donnent une avance rapide aux Rangers

ARLINGTON, Texas – Une scène plus grande et un adversaire obstiné n’ont pas empêché les Texas Rangers et Adolis Garcia de reprendre là où ils s’étaient arrêtés.

Les Rangers ont sauté sur le partant des Diamondbacks de l’Arizona, Zac Gallen, pour deux points en fin de première manche et ont pris une avance de 2-0 lors du premier match de la Série mondiale au Globe Life Field.

Garcia, le MVP de la série de championnat de la Ligue américaine, a établi un record en séries éliminatoires en réalisant une course lors de son septième match consécutif, cette fois sur un simple pointu au champ gauche sur une courbe suspendue de Gallen.

Gallen, qui a déjà enregistré un sommet en carrière pour les manches lancées, a délivré un but sur balles de six lancers avec un retrait à Corey Seager avant que la recrue Evan Carter n’effectue un doublé RBI à la base du mur dans le champ central droit.

Gallen a échappé à de nouveaux dégâts en induisant un double jeu 5-4-3 de Mitch Garver.

– Gabé Lacques

L’ancien propriétaire des Rangers, George W. Bush, lance le premier lancer

ARLINGTON, Texas – Vingt-deux ans après avoir lancé le premier lancer lors d’un match des World Series lors d’une apparition chargée d’émotion à New York après le 11 septembre, l’ancien président George W. Bush a répété l’exploit sur des terrains bien plus familiers.

Bush a jeté le premier lancer de cérémonie vendredi soir au Globe Life Field, juste en face du stade qui s’est élevé alors qu’il était associé directeur général des Rangers du Texas de 1989 à 1994, avant que les Rangers et les Diamondbacks de l’Arizona ne jouent le premier match de la série 2023.

La foule du nord du Texas a accueilli son ancien gouverneur aux cris de « USA ! » Bush a lancé un lancer d’environ 40 pieds au Temple de la renommée du baseball, Ivan “Pudge” Rodriguez.

– Gabé Lacques

Rangers, alignements des Diamondbacks et lanceurs partants pour le premier match des World Series

Diamondbacks de l’Arizona

RHP Zac Gallen: 2-2, 5,24 ERA en séries éliminatoires de 22 ⅓ IP

Corbin Carroll (G) RF Ketel Marte (S) 2B Gabriel Moreno (à droite) C Christian Walker (R) 1B Tommy Pham (à droite) DH Lourdes Gurriel Jr. (R) LF Alek Thomas (à gauche) CF Evan Longoria (à droite) 3B Geraldo Perdomo (S) SS

Rangers du Texas

RHP Nathan Eovaldi: 4-0, 2,42 ERA, 28 K en 26 IP séries éliminatoires

Marcus Semien (R) 2B Corey Seager (G) SS Evan Carter (G) LF Adolis Garcia (R) RF Mitch Garver (à droite) DH Jonas Heim (S) C Nathaniel Lowe (L) 1B Josh Jung (à droite) 3B Léody Taveras (S) CF

Prédictions des World Series 2023

UN Le match Rangers-Diamondbacks dans les World Series est certainement inattendu, les deux équipes wild-card battant leurs adversaires favoris à chaque tour des séries éliminatoires.

Voici comment les rédacteurs et rédacteurs en chef de USA TODAY Sports voient le déroulement de cette Classique d’automne :

Bob Nightengale : Diamondbacks en 7

Gabe Lacques : Rangers en 5

Steve Gardner : Rangers en 6

Scott Boeck : Rangers en 5

Jesse Yomtov : Rangers en 6

Alignements des World Series : équipes des Rangers et des Diamondbacks

Les Rangers et les Diamondbacks ont annoncé leur alignement complet de 26 joueurs pour les World Series avant le match d’ouverture vendredi.

L’Arizona compte 14 joueurs de position et 12 lanceurs, tandis que le Texas a une répartition égale.

Combien de World Series les Rangers et les Diamondbacks ont-ils remportés ?

Le Les Rangers sont l’une des six franchises à n’avoir jamais remporté de Série mondiale, avec les Mariners, Rays, Padres, Brewers et Rockies. Le Texas n’a atteint la Classique d’automne qu’en 2010 et 2011, perdant contre les Giants et les Cardinals, ces derniers dans une série de sept matchs qui ont permis aux Rangers de remporter le sixième match.

Les Diamondbacks, qui ont commencé à jouer en 1998, ont remporté un championnat de la Série mondiale – en 2001 contre les Yankees. Cette année marque le premier voyage du club à la Classique d’automne depuis lors.

Le toit est-il ouvert ou fermé pour le premier match des World Series ?

Le toit rétractable à Le champ de vie du globe est fermé pour l’ouverture des World Series de vendredi.

Le stade de baseball des Rangers a ouvert ses portes en 2020 et a accueilli les World Series (et NLCS) de cette année-là jouées sur le site neutre en raison de la pandémie de COVID-19.

Série mondiale simulée : les Rangers remportent une victoire 18-3 (!) lors du premier match

Dans l’une des démonstrations de coups les plus dominantes de l’histoire des séries éliminatoires, les Rangers ont frappé six circuits – dont trois du joueur de deuxième but Marcus Semien – en route vers une éruption de 18-3 contre les Diamondbacks de l’Arizona en Match 1 de la série mondiale annuelle simulée de USA TODAY Sports.

Semien a brisé l’égalité 1-1 en cinquième manche avec un simple RBI, puis a réussi un circuit de trois points en sixième, un grand chelem en septième et – juste pour faire bonne mesure – un autre grand chelem en huitième en route vers un ridicule 12 RBI dans le jeu. (Si vous vous posez la question, le record du plus grand nombre de points produits dans un match des World Series est de six par Bobby Richardson, Hideki Matsui, Albert Pujols et Addison Russell.)

L’arrêt-court des Rangers Corey Seager a réussi deux circuits et Mitch Garver a ajouté un tir en solo dans le cadre d’une embuscade de 20 coups sûrs au Texas.

-Steve Gardner

