Le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, a déclaré que les progrès de l’État dans la campagne de vaccination signifient que le mandat du masque scolaire d’une durée d’un an peut être abrogé et qu’il n’est pas nécessaire que les gens présentent une preuve de vaccination.

Le gouverneur républicain a signé un décret interdisant aux autorités nationales et locales d’exiger des personnes qu’elles fournissent leur statut vaccinal afin de recevoir des services ou d’entrer dans une zone spécifique.

Les résidents de l’Arizona ne doivent pas être tenus de partager leurs données médicales privées, a tweeté Ducey. «Bien que nous recommandions fortement à tous les Arizoniens de se faire vacciner # COVID19, ce n’est pas obligatoire dans notre État – et cela ne le sera jamais,» il a écrit.

Les résidents de notre état ne devraient pas être tenus par le gouvernement de partager leurs informations médicales privées. Bien que nous recommandons fortement à tous les Arizoniens #COVID-19[FEMININE vaccin, il n’est pas obligatoire dans notre État – et il ne le sera jamais. 2 / – Doug Ducey (@dougducey) 19 avril 2021

Ducey a ajouté que près de 4,5 millions de doses de vaccin ont été administrées à travers l’État avec une population de plus de 7,2 millions. Il a déclaré que plus de 1,9 million de personnes avaient été entièrement vaccinées en Arizona à ce jour.

Cette décision intervient après que plusieurs médias ont rapporté que l’administration du président américain Joe Biden travaillait avec des entreprises sur une méthode qui permettrait aux gens de prouver qu’ils ont été vaccinés. La porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a par la suite exclu l’idée d’une base de données fédérale sur la vaccination et une obligation fédérale pour les Américains de porter «Un seul justificatif de vaccination.»

«Le gouvernement n’appuie pas maintenant et nous ne soutiendrons pas un système qui oblige les Américains à porter des lettres de créance», a déclaré l’attachée de presse Jen Psaki. « Il n’y aura pas de base de données fédérale sur les vaccinations et aucun mandat fédéral exigeant que chacun obtienne un seul certificat de vaccination. » pic.twitter.com/WPRagC9vNO – POLITICO (@politico) 6 avril 2021

Néanmoins, la perspective a surpris certains républicains, incitant Andy Biggs, un représentant de l’Arizona, à présenter un projet de loi qui interdirait aux agences fédérales d’exiger une preuve de vaccination.

L’ordre de Ducey reflète celui du gouverneur du Texas, Greg Abbott, qui a interdit ce mois-ci aux agences d’État et aux entreprises recevant des fonds publics d’exiger que les gens divulguent leur statut vaccinal.

Lundi également, Ducey a annulé son ordonnance de juillet 2020 qui imposait le port du masque dans les écoles, arguant que de nombreux enseignants ont maintenant été vaccinés comme l’un des groupes prioritaires.

« Les enseignants, les familles et les étudiants ont agi de manière responsable pour atténuer la propagation du virus et se protéger les uns les autres, et nos chefs d’établissement sont prêts à décider si des masques devraient être requis sur leurs campus », le gouverneur a écrit dans un tweet expliquant la décision.

Les enseignants, les familles et les étudiants ont agi de manière responsable pour atténuer la propagation du virus et se protéger les uns les autres, et nos chefs d’établissement sont prêts à décider si des masques devraient être requis sur leurs campus. 3 / – Doug Ducey (@dougducey) 19 avril 2021

La fin du mandat du masque a rapidement attiré les critiques de la plus haute responsable de la surveillance de l’éducation en Arizona, la surintendante de l’instruction publique Kathy Hoffman.

Elle a souligné que les enfants de moins de 16 ans ne peuvent pas se faire vacciner, tandis que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommandent toujours que les élèves, les enseignants et le personnel scolaire portent des masques à tout moment. La décision d’abroger le mandat du masque «a déstabilisé les communautés scolaires alors qu’elles mettaient fin à ce qui avait sans doute été l’année la plus difficile pour l’éducation», a déclaré Hoffman dans un communiqué.



La représentante de l’État de l’Arizona, Athena Salman, démocrate, a tweeté que Ducey avait mis fin à l’exigence de masque à un moment où les variantes de Covid-19 sont «Plus contagieux et nocif pour les enfants.»

Fox 10 Phoenix a rapporté que les parents ont des opinions partagées sur les politiques de Ducey.

«Dans les restaurants, les périscolaires, le zoo, les magasins, les gens ont le choix du masque. Un milieu scolaire ne devrait donc pas faire exception. » Jenny Johnson, un parent qui a protesté contre le mandat du masque dans les écoles, a déclaré.

Un autre parent, David Moore, a déclaré qu’il était trop tôt pour abroger l’exigence, car « Nous n’en sommes pas encore là » en termes de vaccination.









Aussi sur rt.com

Plus de la moitié de tous les Américains sont maintenant partiellement vaccinés, un tiers complètement piégé, selon les données du CDC









Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!