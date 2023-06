L’Arizona fixe des limites de construction à Phoenix alors que les eaux souterraines diminuent

L’Arizona n’autorisera pas la construction de nouveaux logements dans la région de Phoenix qui dépend des eaux souterraines, une décision qui intervient alors que l’État est aux prises avec une sécheresse de plusieurs décennies et une diminution de l’approvisionnement en eau.

La gouverneure de l’Arizona, Katie Hobbs, lors d’une conférence de presse jeudi, a annoncé les restrictions qui pourraient avoir un impact sur les banlieues en expansion rapide autour de Phoenix. La décision du Département des ressources en eau de l’Arizona ne s’applique qu’aux approvisionnements en eau souterraine et n’affecterait pas les propriétaires actuels qui disposent déjà d’une source d’eau assurée.

Une méga-sécheresse a généré les deux décennies les plus sèches en Occident depuis au moins 1 200 ans, et le changement climatique d’origine humaine a contribué à alimenter les conditions. Les sources d’eau diminuent dans l’ouest des États-Unis et les restrictions sur le fleuve Colorado ont un impact sur tous les secteurs de l’économie, y compris la construction.

Plus tôt cette année, l’Arizona prévoyait que les promoteurs envisageaient de construire des maisons dans le désert à l’ouest de Phoenix n’ont pas assez d’eau souterraine pour exécuter ces plans.

Une analyse plus récente a révélé qu’environ 4 % de la demande en eaux souterraines de la région, soit près de 4,9 millions d’acres-pieds, ne seraient pas satisfaites au cours des 100 prochaines années. Un acre-pied d’eau correspond à peu près à ce que deux ménages moyens consomment par an.

La décision permettrait aux promoteurs de continuer à construire dans les zones touchées, mais les obligerait à trouver des alternatives aux approvisionnements en eaux souterraines. Pendant une pénurie de logements à l’échelle nationale, les promoteurs espèrent construire des maisons dans des régions métropolitaines en croissance telles que Phoenix malgré les pénuries d’eau.