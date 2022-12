L’Arizona certifie les résultats des élections de mi-mandat après la résistance du GOP

Mme Lake et le candidat républicain au poste de procureur général, Abraham Hamadeh, ont suggéré qu’après la certification, ils pourraient intenter des poursuites pour contester les résultats des élections. M. Hamadeh est à la traîne de Kris Mayes, un démocrate, d’environ 500 voix dans une course qui n’a pas encore été convoquée et se dirige vers un recomptage.

M. Hamadeh avait précédemment intenté une action en justice demandant à un juge de le déclarer vainqueur, ce qui a été rejeté par le tribunal comme “prématuré” puisqu’en vertu de la loi de l’État, une action en justice contestant les résultats des élections doit être déposée après la certification d’une élection, pas avant. . (Une telle contestation doit être déposée dans les cinq jours suivant la certification.)

Les candidats républicains et leurs alliés, y compris des militants de droite et des personnalités médiatiques comme Steve Bannon, l’ancien conseiller de Donald J. Trump, ont affirmé pendant des semaines sans preuve que les électeurs du comté de Maricopa, qui comprend Phoenix et est le plus grand comté de l’Arizona, étaient « privé de ses droits ».

Ils ont signalé des problèmes techniques le jour du scrutin qui ont entraîné de longues files d’attente dans certains bureaux de vote. Mais en fait, il n’y a eu aucun signe de privation généralisée des droits des électeurs, car les électeurs qui ont rencontré des problèmes ont pu voter via des systèmes de secours ou dans d’autres bureaux de vote.

Un examen par le New York Times de dizaines de comptes rendus d’électeurs, d’agents électoraux et d’observateurs publiés par Mme Lake et ses alliés a révélé que de nombreux électeurs ont reconnu que, bien que gênés, ils avaient finalement pu voter.