L’Arizona certifie les élections de 2022 malgré les plaintes du GOP

PHOENIX (AP) – Les hauts responsables de l’Arizona ont certifié lundi les résultats des élections de mi-mandat, officialisant les victoires des démocrates sur les républicains qui ont faussement affirmé que les élections de 2020 avaient été truquées.

La certification ouvre une fenêtre de cinq jours pour les contestations électorales formelles. La républicaine Kari Lake, qui a perdu la course au poste de gouverneur, devrait intenter une action en justice dans les prochains jours après avoir passé des semaines à critiquer l’administration de l’élection.

Les résultats des élections ont été largement certifiés sans problème dans tout le pays, mais l’Arizona était une exception. Plusieurs comtés contrôlés par les républicains ont retardé leur certification malgré aucune preuve de problèmes avec le décompte des voix. Le comté de Cochise, dans le sud-est de l’Arizona, a dépassé la date limite la semaine dernière, obligeant un juge à intervenir jeudi et à ordonner aux superviseurs du comté de certifier l’élection d’ici la fin de la journée.

“L’Arizona a eu une élection réussie”, a déclaré la secrétaire d’État Katie Hobbs, une démocrate qui a battu Lake dans la course au poste de gouverneur, avant de signer la certification. “Mais trop souvent tout au long du processus, des voix puissantes ont proliféré des informations erronées qui menaçaient de priver les électeurs de leurs droits.”

La certification à l’échelle de l’État, connue sous le nom de démarchage, a été signée par Hobbs, le gouverneur républicain Doug Ducey, le procureur général républicain Mark Brnovich et le juge en chef Robert Brutinel, une personne nommée par l’ancien gouverneur Jan Brewer.

Lorsque le même groupe a certifié les élections de 2020, Ducey a fait taire un appel du président de l’époque, Donald Trump, qui était à l’époque dans une poussée frénétique pour persuader les alliés républicains de suivre ses tentatives d’annuler les élections qu’il avait perdues.

“C’est une responsabilité que je ne prends pas à la légère”, a déclaré Ducey. “C’est celui qui reconnaît les votes exprimés par les citoyens de notre grand État.”

Les républicains se sont plaints pendant des semaines du rôle de Hobbs dans la certification de sa propre victoire, bien qu’il soit typique pour les responsables électoraux de maintenir leur position tout en se présentant à des fonctions supérieures. Lake et ses alliés se sont concentrés sur les problèmes avec les imprimantes de bulletins de vote qui ont produit environ 17 000 bulletins de vote qui n’ont pas pu être compilés sur place et ont dû être comptés au siège du département des élections.

Les files d’attente se sont accumulées dans certains bureaux de vote, alimentant les soupçons républicains selon lesquels certains partisans n’ont pas pu voter, bien qu’il n’y ait aucune preuve que cela ait affecté le résultat. Les responsables du comté disent que tout le monde a pu voter et que tous les bulletins de vote légaux ont été comptés.

Hobbs a immédiatement demandé à la Cour supérieure du comté de Maricopa de commencer un recomptage automatique à l’échelle de l’État requis par la loi dans trois courses décidées par moins d’un demi-point de pourcentage. La course au poste de procureur général a été l’une des compétitions les plus serrées de l’histoire de l’État, le démocrate Kris Mayes menant le républicain Abe Hamadeh par seulement 510 voix sur 2,5 millions d’électeurs.

Les courses pour le surintendant de l’instruction publique et un siège législatif de l’État dans la banlieue de Phoenix seront également recomptées, mais les marges sont beaucoup plus grandes.

Autrefois un bastion républicain, les meilleures courses de l’Arizona ont été retentissantes pour les démocrates après que les républicains ont nommé une liste de candidats soutenus par Trump qui se sont concentrés sur le soutien de ses fausses affirmations concernant les élections de 2020. Outre Hobbs et Mayes, le sénateur démocrate Mark Kelly a été réélu et le démocrate Adrian Fontes a remporté la course au poste de secrétaire d’État.

___

Cette histoire a été corrigée pour montrer que le juge en chef Robert Brutinel a été nommé par le gouverneur Jan Brewer, et non par Doug Ducey.

Jonathan J. Cooper, Associated Press