L’Arizona accepte de ne pas appliquer l’interdiction totale de l’avortement avant 2023

PHOENIX (AP) – Le procureur général de l’Arizona a accepté de ne pas appliquer une interdiction quasi totale des avortements au moins jusqu’à l’année prochaine, une décision que Planned Parenthood Arizona a crédité jeudi de leur avoir permis de redémarrer les soins d’avortement dans tout l’État.

Le plus grand fournisseur d’avortements de l’État a redémarré ses services uniquement dans ses cliniques de Tucson après qu’une cour d’appel a bloqué l’application de l’ancienne loi le 7 octobre. Un tribunal inférieur avait autorisé l’application de cette loi le 23 septembre, mettant fin à tous les avortements dans tout l’État.

Jeudi, Planned Parenthood a déclaré que les services reprendraient dans tout l’État, y compris dans les cliniques du métro de Phoenix et à Flagstaff.

“Alors que nous célébrons aujourd’hui, nous ne pouvons ignorer que nous sommes encore sur un chemin long et incertain pour restaurer le droit fondamental à l’avortement en Arizona et rendre ces soins de santé essentiels véritablement accessibles et équitables pour tous”, Brittany Fonteno, qui dirige Planned Parenthood Arizona, a déclaré lors d’une conférence de presse. “Bien que l’avortement soit actuellement légal en Arizona et que nous ayons repris les soins d’avortement dans tout l’État, nous savons que cela pourrait très bien être temporaire.”

La seule exception à la loi est si la vie de la mère est en danger. La loi interdisant l’avortement avant la création de l’État avait été bloquée depuis la décision de Roe en 1973, mais le procureur général républicain Mark Brnovich a demandé à un tribunal de Tucson d’autoriser son application cet été. La loi datant de 1864 est passible d’une peine de prison de deux à cinq ans.

Après que le juge de Tucson ait été d’accord avec Brnovich, la cour d’appel l’a temporairement annulée et a fixé un calendrier pour que Planned Parenthood et les avocats du bureau du procureur général de l’Arizona déposent leurs mémoires juridiques en appel. Ces documents sont dus avant la date limite du 17 novembre.

Pendant ce temps, un médecin de Phoenix qui dirige une clinique qui propose des avortements et l’Arizona Medical Association ont intenté une action en justice distincte visant à bloquer la loi de l’ère territoriale, arguant que les lois promulguées par l’Assemblée législative après la décision Roe v. Wade de 1973 devraient prévaloir. et les avortements devraient être autorisés jusqu’à 15 semaines de grossesse.

Le procès intenté par un médecin de l’avortement de Phoenix et l’Arizona Medical Association a répété bon nombre des arguments avancés par Planned Parenthood dans leur effort infructueux le mois dernier pour persuader le juge de Tucson de maintenir en place une injonction de 50 ans interdisant l’application de l’ancienne loi. . Le juge a déclaré qu’il n’était pas approprié sur le plan procédural pour elle d’essayer de concilier 50 ans de droit plus récent avec l’ancienne loi.

Brnovich a cherché à suspendre ce procès jusqu’à ce que la cour d’appel se prononce sur l’affaire Planned Parenthood. Dans un accord avec les groupes de défense des droits à l’avortement, il a accepté de ne pas appliquer l’ancienne loi avant au moins 45 jours après une décision finale dans l’affaire initiale.

Toute décision de la cour d’appel fera certainement l’objet d’un appel devant la Cour suprême de l’État, de sorte que toute décision finale pourrait prendre jusqu’en 2023.

Une loi promulguée par la législature cette année limite les avortements à 15 semaines de grossesse, bien avant les 24 semaines généralement autorisées en vertu de la décision Roe qui a été annulée par la Cour suprême des États-Unis en juin.

Les femmes de l’Arizona cherchant à se faire avorter ont été lésées par les lois concurrentes de l’État depuis la décision de la Haute Cour. Une loi sur la « personnalité » est également en jeu qui a fait craindre aux fournisseurs qu’ils pourraient faire face à des accusations en vertu de cette loi avant qu’un juge fédéral ne la bloque en juillet.

Les prestataires d’avortement ont interrompu tous les soins dans l’État après l’annulation de Roe, ont redémarré à la mi-juillet après le blocage de la loi sur la personnalité et les ont de nouveau arrêtés lorsque le juge de Tucson a autorisé l’application de la loi de 1864.

Bob Christie, l’Associated Press