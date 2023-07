L’aristocrate Constance Marten et son partenaire font face à PLUS d’accusations après avoir « tué un bébé lors d’une perquisition policière de 54 jours »

Une aristocrate FUITE et son amant accusés d’avoir tué leur bébé après une perquisition policière de 54 jours font maintenant face à d’autres accusations.

Constance Marten, 35 ans, et Mark Gordon, 48 ans, ont été arrêtés après que la petite Victoria a été retrouvée morte dans un hangar verrouillé sur un lotissement.

Constance Marten a comparu devant le tribunal pour la mort de son bébé

Partenaire Mark Gordon est conjointement accusé d’avoir tué le tot

Le couple a déclenché une frénésie à l’échelle nationale chasse après la découverte de placenta dans une voiture en feu sur la M61 à Bolton le 5 janvier.

Ils ont été détenus dans BrightonEast Sussex, le 27 février à la suite d’une dénonciation avec les restes du bébé découverts deux jours plus tard.

Le couple avait déjà été accusé d’homicide involontaire par négligence grave, de dissimulation de la naissance d’un enfant et de détournement du cours de la justice.

Une audience à Old Bailey aujourd’hui a été informée que Marten et Gordon font maintenant face à deux autres accusations de cruauté envers les enfants et d’avoir causé ou permis la mort d’un enfant.

Ils sont accusés d’avoir causé la mort du bébé par leur propre « acte illégal » ou d’avoir omis de « prendre de tels pas comme on aurait pu raisonnablement s’y attendre » pour protéger le bébé.

Les infractions présumées auraient eu lieu entre le 4 janvier et le 27 février.

Marten et Gordon, qui ont comparu par vidéoconférence, ont été placés en garde à vue avant une audience le 22 septembre.

Aucun plaidoyer n’a été inscrit mais un procès provisoire est fixé au 2 janvier.

Le couple a nommé leur bébé Victoria avant sa mort tragique.

Elle a été retrouvée enveloppée dans un sac en plastique et couverte de couches dans un hangar du lotissement envahi par la végétation près de l’endroit où Marten et Gordon ont été arrêtés.

Une autopsie effectuée précédemment n’a pas permis d’établir la cause du décès et d’autres tests ont été effectués.

Le couple a déclenché une perquisition policière de 54 jours