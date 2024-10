Cet article contient des spoilers pour « KAOS » (2024).

Pendant des années, j’ai défendu la position selon laquelle Netflix a dépassé son apogée en ce qui concerne le contenu original de haute qualité. Ce n’était pas nécessairement gagné d’avance, puisque Netflix a largement dominé les studios et les plateformes en matière de nominations aux Oscars (et autres distinctions). au cours de la dernière demi-décennie. Cependant, selon d’autres indicateurs, le géant du streaming a démontré plus d’intérêt pour la quantité de contenu original qu’il produit que pour la qualité dudit contenu.

Netflix continue de proposer chaque mois un nombre presque insondable de nouveaux films, émissions de télévision et séries limitées. Même si une poignée de programmes remarquables ont été acclamés par la critique (voir « The Crown » (2016) en tête avec 18 nominations aux Emmy Awards mais seulement 3 victoires pour sa dernière saison) au cours des dernières années, la plupart du contenu qu’ils ont publié semble être du remplissage. Netflix produit série après série qui semblent être de légères variations sur quelques modèles de série.

Prenons, par exemple, un thriller qui suit un employé d’une agence gouvernementale américaine alors qu’il devient par inadvertance un acteur clé dans la révélation d’une dangereuse conspiration impliquant la politique internationale et une trahison personnelle dévastatrice. Maintenant, imaginez que le casting soit composé d’acteurs des listes B et C que vous avez peut-être déjà vu dans quelque chose auparavant. C’est « The Night Agent » (2023), n’est-ce pas ? Attendez, c’est peut-être en fait « La Recrue » (2022)… ou est-ce « Le Diplomate » (2023) ? Vous voyez ce que je veux dire ?

Ce n’est pas le seul exemple. Qu’il s’agisse de drames sur des adolescents qui ont plus de bagages qu’un aéroport (voir « Outer Banks » (2020), « Ginny and Georgia » (2021) et « On My Block » (2018)), ou d’adaptations agressives de séries de livres bien-aimées. (« Bridgerton » (2020) ou « A Good Girl’s Guide to Murder » (2024)), j’ai l’impression que Netflix est tout simplement à court d’histoires originales à raconter. Bien que la plate-forme crée plus de contenu qu’un seul abonné ne pourrait en regarder au cours d’un mois donné, la valeur de sa longue liste de distinctions s’émousse un peu. Au lieu de cela, il semble que les créateurs et les dirigeants de Netflix jettent tout par terre et voient ce qui colle.

Puis, il y a quelques semaines, dans la morosité des annonces interminables de spin-off de « Bridgeton » et d’une énième saison de « Emily in Paris » (2020) – une série à laquelle je ne peux pas échapper même si tous ceux qui l’ont vu semblent la détester. — une lueur d’espoir est apparue. Je suis tombé sur « KAOS » (2024) un jour en parcourant le catalogue interminable de Netflix, essayant de trouver quelque chose d’intéressant à faire en plus de mes devoirs.

Regarder « KAOS » – prononcé comme chaos – était comme une bouffée d’air frais après un an dans l’espace. « KAOS » raconte les histoires de Zeus, Héra, Dionysos et d’autres dieux de la mythologie grecque, ainsi que les récits de certains héros mortels, notamment ceux d’Orphée et d’Eurydice, du roi Minos, d’Ariane et de Caeneus, dans un contexte mythologique. mais la société grecque moderne.

J’avais entendu parler de l’émission sur TikTok avant sa sortie, mais je n’y avais pas réfléchi, car je ne suis généralement pas attiré par les adaptations de mythes. C’est un concept que je pensais avoir été mis à mort. Cependant, en ce samedi après-midi fatidique, je me suis retrouvé immergé dans le monde mythologique de la série, agréablement surpris par la façon dont j’ai trouvé la série captivante.

Tout d’abord, la narration de « KAOS » – portée en grande partie par le showrunner Charlie Covell, qui a également créé « The End of the F***ing World » (2017) – est brillante. Il utilise les connaissances communes sur la mythologie gréco-romaine pour établir rapidement le monde de l’histoire sans s’appuyer sur elle pour motiver l’intrigue de la série. Par exemple, Zeus (Jeff Goldblum) se caractérise par le narcissisme et la promiscuité qui caractérisent la plupart des représentations de lui.

Il en va de même pour une grande partie du casting : Hera (Janet McTeer) est fière et sévère, Dionysus (Nabhaan Rizwan) est impulsif et les Destins (Sam Buttery, Suzy Eddie Izzard et Ché) sont effrayants à souhait, mais le conflit central qui incite la plupart des personnages à prendre des décisions est unique à « KAOS ». Par exemple, j’ai trouvé particulièrement intelligent que la série soit racontée par Prométhée. Tout comme il a défié les Olympiens en partageant le feu avec l’humanité dans les mythes anciens, il défie directement Zeus en partageant cette histoire avec les mortels (le public) et, ce faisant, en aidant les mortels de l’histoire à vaincre les dieux.

Un autre élément de la narration de la série que j’ai trouvé impressionnant est la façon dont elle a réussi à donner à chaque personnage de l’ensemble relativement important de la série une histoire étoffée qui lui est propre (avec une exposition pertinente et des arcs de personnages complexes), tout en liant efficacement tous les scénarios ensemble. à la fin.

Au début de la série, on nous raconte que Zeus est profondément préoccupé par une prophétie qui lui a été donnée par le Destin : « Une ligne apparaît, l’ordre décroît, la famille tombe et Kaos règne. » Au fur et à mesure que l’intrigue progresse, la série révèle progressivement que plusieurs personnages ont reçu la même prophétie et que chacun a choisi sa propre interprétation de la prédiction, qui sont toutes incorrectes d’une manière ou d’une autre. La série maintient ses téléspectateurs sur les pieds en liant les personnages avec cet élément commun tout en les gardant engagés à essayer de comprendre l’énigme comme le font les personnages.

La relation susmentionnée de la série avec les mythes classiques se prêtait vraiment à cette forme de narration d’ensemble. Utilisant une combinaison de contes plus connus et d’histoires moins souvent racontées dans la culture populaire, la série a réussi à intégrer des éléments des mythes originaux dans sa propre intrigue centrale.

Les histoires d’Orphée et d’Eurydice en étaient un modèle presque parfait. Alors que la série maintient la tradition selon laquelle Orphée suit courageusement Eurydice aux Enfers pour la ramener à la vie, leurs histoires sont séparées – chacune a sa propre aventure entre le moment où Eurydice meurt et quand ils sont réunis – et rendues plus compliquées. Plutôt qu’une demoiselle dévouée en détresse, Eurydice est une femme au foyer qui s’ennuie avant son décès, piégée dans un mariage sans amour avec un Orphée apparemment engagé (mais souvent égoïste), qui compte plus sur elle pour s’inspirer de sa musique que pour l’amour. À la fin, les personnages ont tellement appris sur eux-mêmes et les uns sur les autres au cours de leur parcours personnel qu’ils sont à peine reconnaissables.

À mon avis, une narration d’ensemble comme celle-ci est un énorme accomplissement pour une saison composée de huit épisodes de 50 minutes. J’ai vu d’autres émissions Netflix échouer lamentablement dans cet exploit, perturbant souvent le déroulement d’une saison pour insérer un scénario répétant la même série d’événements des épisodes précédents, mais du point de vue d’un personnage sous-représenté d’une manière qui semble complètement déconnectée de le reste de l’intrigue. C’était particulièrement exaspérant dans la saison 2 de « Stranger Things » (2016), quand Eleven se rend au hasard à Chicago pour trouver une sœur dont nous n’avions jamais entendu parler auparavant. Pas cool, Duffer Brothers.

L’autre élément de « KAOS » qui m’a marqué était son casting, qui était diversifié sans avoir l’impression que l’objectif premier était la diversité. Outre le fait que le casting représente une grande variété d’identités raciales et ethniques, le succès du casting transparaît vraiment dans la manière dont l’identité de chaque personnage a été intégrée à leurs histoires. Dans la mythologie grecque, Caeneus (Misia Butler) a été transformé de femme en homme (et a également reçu une peau impénétrable en cadeau !) par Poséidon. Plutôt que d’ignorer cet aspect du mythe ou de centraliser l’histoire de Caeneus autour d’un traumatisme lié à son identité de genre, « KAOS » décrit intentionnellement l’identité trans de Caeneus comme un aspect important de son histoire, tout en se concentrant sur son aventure dans le monde souterrain (et sa connexion amoureuse avec Eurydice). ) comme arc de personnage principal.

Il convient de répéter que pour les raisons que j’ai mentionnées – parmi d’innombrables autres – j’ai adoré « KAOS » et j’ai trouvé que c’était un changement de rythme exaltant par rapport aux intrigues recyclées que j’attendais de Netflix. Hélas, à mesure que mon enthousiasme grandissait, il fut étouffé par l’annonce de la sortie de « KAOS ». ne pas être renouvelé par Netflix pour une autre saison.

Je ne suis pas le genre de téléspectateur qui pense que les émissions devraient être renouvelées simplement parce qu’elles me plaisent. Les séries limitées sont merveilleuses lorsqu’elles racontent efficacement une histoire contenue en une seule saison. Mais, en ce qui me concerne, « KAOS » avait beaucoup plus d’histoire à raconter, et Covell a prouvé qu’ils avaient les compétences d’écriture pour raconter cette histoire de manière convaincante. J’aurais adoré voir les personnages – à la fois divins et mortels – aux prises avec les conséquences du monde qu’ils s’étaient habitués à bouleverser.

Aussi déçu que je l’ai été, il est difficile de dire que je suis complètement surpris. J’ai déjà été brûlé. Je suis également un grand fan de « Mindhunter » (2017) de David Fincher, officiellement sorti refusé une troisième saison début 2023. Le spectacle ne continuera pas simplement parce que Fincher n’était pas prêt à faire des compromis la qualité de l’émission face au désir de Netflix de réorienter une partie de son budget vers des émissions à plus forte audience.

Je ne vous juge pas pour avoir apprécié les autres émissions dont j’ai parlé. Je ne dis même pas qu’ils sont nécessairement mauvais. En fait, moi aussi, j’attends avec impatience que « Ginny et Georgia » reviennent enfin sur Netflix l’année prochaine.

Je dis juste que j’ai eu une expérience vraiment captivante en regardant une nouvelle version pour la première fois depuis des mois parce que c’était quelque chose d’un peu différent. Même avec des histoires vieilles de plusieurs milliers d’années, « KAOS » a délivré des messages convaincants sur le pouvoir, la famille et l’amour d’une manière à laquelle je ne m’attendais pas. Ce que j’attends vraiment de Netflix – et de toutes les plateformes qui constituent de merveilleux médias à consommer – c’est de voir un peu de confiance démontrée dans des émissions différentes. Je veux regarder davantage de séries télévisées et de films qui me demandent d’investir dans les personnages et de m’engager dans l’intrigue plutôt que simplement dans les arcs faciles à digérer que j’ai vus encore et encore.

Pour tous ceux qui lisent et qui racontent des histoires (ou souhaitent raconter des histoires) par n’importe quel support pour gagner leur vie, tenez compte de mon humble demande : arrêtez de faire les films et les séries que vous pensez que tout le monde veut regarder. Dis juste quelque chose.

