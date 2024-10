L’argumentaire commercial permet aux Maple Leafs d’échanger Timothy Liljegren à Nashville

Getty L’argumentaire commercial envoie Timothy Liljegren à Nashville.

Les Maple Leafs de Toronto chercheraient à échanger l’ancien défenseur de première ronde Timothy Liljegren qui n’a pas bien performé au camp d’entraînement.

Le site Internet PuckPediaL’outil PuckGM de permet aux utilisateurs de créer leurs propres transactions. Un utilisateur a proposé un accord qui verrait les Maple Leafs céder Liljegren aux Predators de Nashville.

Les Maple Leafs acquièrent :

Luc Schenn

Choix de deuxième ronde 2025 (Tampa Bay’s)

Choix de cinquième ronde 2026

Les prédateurs acquièrent :

Timothy Liljegren

Calle Jarnkrök

L’accord proposé a du sens puisque Toronto obtient un défenseur plus vétéran et des choix au repêchage tandis que Nashville prend un dépliant sur Liljegren et obtient un attaquant du milieu des six.

Les Maple Leafs rachèteraient Schenn, qu’ils avaient sélectionné cinquième au total lors du repêchage 2008 de la LNH. Il a passé les quatre premières années avec Toronto et est revenu aux Maple Leafs à la date limite des échanges en 2023. Schenn entre dans le deuxième année de son contrat de 8,25 millions de dollars sur trois ans. Il projetterait de devenir le troisième défenseur droitier de Toronto.

En échange, les Maple Leafs échangeraient avec Liljegren, sélectionné 17e au total en 2017. Le défenseur a signé un accord de 6 millions de dollars sur deux ans avec Toronto cette intersaison, mais il est peu probable qu’il fasse partie de la liste, ce qui le rend remplaçable.

Jarnkrok, quant à lui, pourrait être un attaquant du milieu des six pour Nashville, mais il est également utilisable sur la liste des Maple Leafs. L’attaquant entame sa troisième année accord de 8,4 millions de dollars sur quatre ans. La saison dernière, il a patiné 52 matchs pour 10 buts et 11 passes décisives pour 21 points.

L’entraîneur des Maple Leafs critique Liljegren

L’entraîneur des Maple Leafs, Craig Berube, a critiqué le jeu de Liljegren au camp d’entraînement.

Liljegren a eu du mal à devenir défenseur à temps plein dans la LNH, mais il a quand même obtenu une prolongation de deux ans. Au camp d’entraînement, Liljegren a eu des difficultés et Bérubé pensait que le Suédois devait être meilleur.

« Lily doit faire les choses plus vite. Il doit être un peu plus lourd dans ses combats, déplacer les rondelles plus rapidement et simplifier son jeu », Bérubé dit. « Il se bat visiblement. Il veut être un gars dans l’alignement tous les soirs, et c’est génial. Mais parfois, on en met trop dans son assiette. Simplifiez un peu plus le jeu. Et faites votre travail de défenseur en tuant des jeux et en étant lourd.

Liljegren, quant à lui, semblait être d’accord car il savait qu’il n’avait pas bien joué au camp d’entraînement.

« Je travaille. J’essaie de gagner ma place », a déclaré Liljegren. Ce n’est pas mon meilleur hockey, mais ça va.

Liljegren a patiné 196 matchs pour 14 buts et 51 passes décisives pour 65 points.

Timmins fait les Maple Leafs

Un défenseur qui a fait partie de l’alignement des Maple Leafs est Conor Timmins.

Timmins a été sélectionné 32e au total lors du repêchage 2017 de la LNH et entre dans la dernière année de son contrat de 2,2 millions de dollars sur deux ans. Le défenseur a suffisamment impressionné Bérubé pour faire partie de l’alignement de la soirée d’ouverture.

« [Timmins] bien joué. Je pense qu’il a été très compétitif », a déclaré Bérubé. « Avant tout, en jouant en défense, vous devez défendre, être compétitif et faire tout ce dont nous avons besoin. Mais j’aime le mouvement de la rondelle. Il déplace bien la rondelle. Il voit bien la glace.

La saison dernière avec les Maple Leafs, Timmins a disputé 25 matchs enregistrant 1 but et 9 passes décisives pour 10 points. Au cours de sa carrière dans la LNH, il a disputé 91 matchs, récoltant 3 buts et 28 passes pour 31 points.