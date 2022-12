L’argument pour venger 2018 : pourquoi la Croatie pourrait gagner la Coupe du monde

La Croatie a atteint les demi-finales de la Coupe du monde pour la deuxième fois consécutive et devrait affronter l’Argentine dans un match alléchant pour une place en finale du tournoi du Qatar.

Ils ont réalisé tout cela après avoir remporté un seul des cinq matchs qu’ils ont disputés jusqu’à présent en 90 minutes également, lors de leur victoire 4-1 contre le Canada en phase de groupes. En fait, la Croatie n’a été en tête que pendant 56 minutes au total lors de la Coupe du monde 2022, un exploit extrêmement impressionnant pour une équipe parmi les quatre derniers restants.

Quoi qu’il en soit, ils ont toutes les chances d’aller plus loin qu’en 2018 et de remporter le Trophée Jules Rimet le dimanche 18 décembre, avec un effectif expérimenté et un entraîneur bien adapté à la situation dans laquelle ils se trouvent.

Bien qu’ils ne soient pas les favoris des quatre dernières équipes restantes dans le tournoi, il existe encore de nombreuses raisons pour lesquelles ils pourraient gagner la Coupe du monde.

Pourquoi la Croatie pourrait gagner la Coupe du monde

La Croatie a prouvé à maintes reprises qu’elle ne paniquera jamais, comme en témoignent les statistiques selon lesquelles huit de ses neuf derniers matches à élimination directe de la Coupe du monde et de l’Euro sont allés en prolongation – la seule exception étant la finale de la Coupe du monde 2018, où ils ont perdu 4 -2 pour la France en temps normal.

En effet, ils ont pris un but de retard sur le Japon et le Brésil lors des huitièmes de finale du tournoi de cette année, mais à chaque fois ont réussi à égaliser avant d’avancer via une séance de tirs au but.

C’est une équipe de maîtres des tirs au but, incarnés par leurs quatre tirs au but parfaits contre le Brésil en quart de finale.

Alors que l’Argentine a remporté la victoire sur les Pays-Bas lors de leur séance de tirs au but en quart de finale, il est difficile de regarder au-delà d’une autre victoire pour la Croatie si le match va (probablement) sur toute la distance de leur match.

De plus, leur milieu de terrain trois – composé de Luka Modric, Matteo Kovacic et Marcelo Brozovic – est sublime. Le trio contrôle les matchs de la Croatie contre une opposition supposée meilleure, gardant le ballon entre eux avec leurs passes parfaites et leur protection dans des situations difficiles.

Cependant, ils ne sont pas les seuls joueurs croates à s’inquiéter. Ivan Perisic a prouvé au fil des années qu’il pouvait surgir avec des buts importants et des passes décisives à des moments cruciaux, tandis que Josip Gvardiol au cœur de la défense est particulièrement difficile à trouver un moyen de passer.

Le gardien de but Dominik Livakovic a fait de l’héroïsme contre le Brésil en gardant son total de buts à un seul également, ses arrêts importants à la fois dans le match et dans la fusillade aidant la Croatie à progresser dans le tournoi. Josip Juranovic à l’arrière droit a également très bien géré Vinicius Jr, et a même trouvé le temps d’avancer et de soutenir les attaques.

Une équipe pleine d’esprit et de solidarité est essentielle à ce stade de la Coupe du monde, et la Croatie en a en abondance. Terminer en tant que finaliste en 2018 n’a fait que rapprocher l’équipe, avec huit personnalités clés de cette équipe restantes.

Ils ne sont pas non plus opposés à s’engager dans les arts sombres – quelque chose d’absolument nécessaire face à cette équipe argentine. Cependant, c’est leur mentalité d’outsider, renforçant leur désir de gagner, qui leur offre la meilleure opportunité de savoir pourquoi ils peuvent gagner la Coupe du monde.

L’Argentine a plus envie de gagner, en grande partie à cause de Lionel Messi, tandis que la France devrait dépasser le Maroc et serait toujours favorite contre la Croatie, si la paire se rencontrait en finale. Zlatko Dalic ne laissera certainement pas une répétition de 2018 se reproduire, cependant, le manager utilisant le chagrin d’il y a quatre ans pour s’assurer qu’ils sont les vainqueurs cette fois-ci.

Les Sud-Américains dépendent de Messi, cependant, ce que ce tournoi a prouvé. Bien que ce soit plus facile à dire qu’à faire, arrêter Messi arrête l’Argentine, et dans leur performance contre le Brésil, la Croatie a prouvé qu’elle avait les capacités d’arrêter des stars talentueuses.

Si la Croatie affrontait le Maroc, contre qui elle a disputé un match nul et vierge en phase de groupes, elle serait favorite pour gagner. Sans doute le meilleur côté sur le papier, les deux devraient surmonter leur statut d’outsider si c’était la finale.