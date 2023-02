L’argument pour se contenter de pourparlers et “éviter une longue guerre” en Ukraine

Commentez cette histoire Commenter

La guerre en Ukraine, du moins pour certains décideurs politiques des capitales occidentales, peut se mesurer en livraisons d'armes. Leur réponse à l'assaut brutal déclenché par la Russie en février dernier a été une parade d'armures et d'acier : javelots, obusiers, drones, véhicules de frappe, systèmes antiaériens, HIMARS et, plus récemment, chars de combat. À chaque étape, Kyiv a réclamé plus pour expulser les envahisseurs russes, et à presque chaque étape, l'Occident a accédé aux demandes ukrainiennes, mais peut-être pas à la vitesse que l'Ukraine souhaiterait.

La prochaine série de querelles pourrait être centrée sur le désir de l’Ukraine d’avoir des dizaines d’avions de chasse polyvalents, ce que Kyiv veut alors qu’elle se prépare à repousser une offensive russe à venir et à récupérer le territoire détenu par la Russie dans le sud-est du pays, ainsi que la péninsule de Crimée que la Russie a annexée. en 2014. « Donnez-nous vos armes, et nous récupérerons ce qui nous appartient », a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky aux élites mondiales à Davos le mois dernier.

Lorsqu’on lui a demandé cette semaine s’il enverrait des avions F-16, le président Biden a catégoriquement répondu “non”, tandis que les responsables britanniques ont déclaré qu’il n’était “pas pratique” d’envoyer de tels engins de frappe. Mais le président français Emmanuel Macron a déclaré aux journalistes que “par définition, rien n’est exclu” en termes d’acheminement de l’aide aux Ukrainiens. Tel est l’engagement rhétorique occidental envers l’effort de guerre ukrainien. L’Occident semble embrasser pleinement la lutte de l’Ukraine pour sa souveraineté, ainsi que la vision maximaliste de Kyiv pour la victoire.

Les responsables occidentaux reconnaissent que la guerre devrait (et ne peut probablement) se terminer que par la diplomatie. Mais chaque fois qu’un journaliste demande officiellement à un politicien ou à un diplomate occidental à quoi ressemble la fin de partie, il offre presque toujours le même ensemble de réponses : c’est à l’Ukraine de déterminer les conditions de la paix (même si sans aide étrangère, ils probablement pas en mesure de tenir le coup); La Russie n’est pas intéressée par des négociations de bonne foi ; et la tâche importante est maintenant d’armer suffisamment l’Ukraine pour que sa main à une future table de négociation théorique soit aussi forte que possible.

Un nouveau rapport conteste cette position, avertissant qu’elle met les États-Unis sur la voie d’une politique ouverte conflit qui pourrait dégénérer encore plus dangereusement. “Éviter une longue guerre : la politique américaine et la trajectoire du conflit russo-ukrainien”, publié récemment par l’influent RAND Corporation, un groupe de réflexion basé à Washington, a fait valoir que plus la guerre s’éternisait, plus le risque d’un escalade qui pourrait mettre la Russie en conflit direct avec l’OTAN et éventuellement voir le Kremlin déployer des armes nucléaires sur le champ de bataille. Au lieu de permettre à la guerre de s’étendre, les puissances occidentales devraient faire plus pour pousser les parties belligérantes vers des pourparlers, a-t-il conseillé.

C’est un argument qui a déjà été avancé, y compris par Henry Kissinger, un vénérable membre de l’establishment américain de la politique étrangère. Mais le rapport RAND marque peut-être le cas le plus systématique d’un changement de politique proposé par un groupe de réflexion de Washington, dont la grande majorité a salué la guerre en Ukraine comme un combat bon et nécessaire, ainsi qu’un moment pour réaffirmer le leadership américain. sur la scène mondiale. Contrairement au scénario de Beltway, le rapport ne fait pas référence une seule fois à la “démocratie”, à “l’état de droit” ou aux “valeurs” occidentales.

En termes sobres, les auteurs du rapport, les politologues Samuel Charap et Miranda Priebe, énoncent les facteurs structurels troublants de la guerre : Ni la Russie ni l’Ukraine n’ont une chance d’obtenir une « victoire absolue » de la façon dont ils la voient, pourtant les deux pays se sentent optimistes quant à leur capacité à gagner à plus long terme et pessimistes quant à ce qui pourrait suivre un cessez-le-feu ou une paix précaire.

Quelle que soit la rhétorique politique, l’incertitude plane quant à la durée pendant laquelle l’Occident pourra maintenir ses flux d’aide et d’armes vers l’Ukraine. Un nouveau sondage Pew montre que plus d’Américains pensent déjà que les États-Unis donnent trop à l’Ukraine, tandis que les auteurs du rapport RAND soulignent la réalité évidente qu’une guerre prolongée verrait plus de souffrances ukrainiennes et plus de ravages économiques en Europe.

Ensuite, il y a la question des armes nucléaires. Pendant des mois, l’Ukraine et ses alliés ont exhorté leurs partisans à ignorer les tentatives sporadiques de politique nucléaire du président russe Vladimir Poutine.

« C’est une tactique de la peur », a récemment déclaré le général de division Kyrylo Budanov, chef du renseignement militaire ukrainien, à mes collègues à Kyiv. « La Russie est un pays dont on peut s’attendre à beaucoup, mais pas à une idiotie pure et simple. Désolé, mais ça n’arrivera pas. Mener une frappe nucléaire entraînera non seulement une défaite militaire pour la Russie, mais l’effondrement de la Russie. Et ils le savent très bien.

Même alors, Charap et Priebe soulignent la réalité du risque “d’une guerre chaude avec un pays qui possède le plus grand arsenal nucléaire du monde”. Une escalade des hostilités, peut-être même déclenchée par des erreurs de ciblage ou d’autres erreurs de calcul tactiques dans le brouillard de la guerre, pourrait rapidement entraîner les pays de l’OTAN dans un affrontement ouvert avec la Russie.

“Maintenir une guerre Russie-OTAN en dessous du seuil nucléaire serait extrêmement difficile, en particulier compte tenu de l’état affaibli de l’armée conventionnelle russe”, ont-ils écrit. « Certains analystes doutent que la Russie attaque un pays de l’OTAN car elle perd déjà du terrain face aux forces ukrainiennes et se retrouverait en guerre avec l’alliance la plus puissante du monde. Cependant, si le Kremlin concluait que la sécurité nationale du pays était gravement menacée, cela pourrait bien délibérément s’aggraver faute de meilleures alternatives.

Pourquoi courtiser un tel scénario, soutiennent-ils, alors que même s’installer selon les lignes actuelles du conflit marquerait une défaite russe significative ? “La guerre a déjà été si dévastatrice pour la puissance russe qu’un nouvel affaiblissement progressif n’est sans doute plus un avantage aussi important pour les intérêts américains que dans les premières phases du conflit”, ont écrit Charap et Priebe. “Il faudra des années, voire des décennies, à l’armée et à l’économie russes pour se remettre des dommages déjà subis.”

Dans un essai séparé pour The Economist, Christopher Chivvis, directeur de l’American Statecraft Program au Carnegie Endowment for International Peace, a fait une affirmation similaire : « Si les négociations avaient gelé les lignes de bataille là où elles se trouvent actuellement, Poutine aurait payé un prix très élevé. pour des gains très limités », a-t-il écrit. « Ses forces armées ont montré leur incompétence au monde entier. La Russie est désormais un État paria et sa relation avec l’Europe – pendant des siècles sa plus importante – est détruite. Les sanctions ralentiront la croissance économique de la Russie pour les années à venir, même si elles sont finalement modérées en échange de concessions du Kremlin.

Les auteurs de la RAND conseillent, entre autres, que les États-Unis proposent une feuille de route à la Russie sur ce à quoi ressembleraient les conditions d’un éventuel allégement des sanctions. Chivvis a soutenu qu’il serait préférable de se lancer dans un processus de négociations ou de pourparlers, même imparfait et agité, plutôt que d’accepter l’idée que la Russie peut être entièrement délogée du territoire ukrainien.

“Oui, ce serait bien si l’Ukraine récupérait un peu plus de territoire”, a-t-il écrit. « Mais à quel prix et pour quel gain stratégique ? Même dans le cas improbable où l’Occident soutiendrait l’Ukraine jusqu’au bout pendant de nombreuses années et finirait par expulser la Russie de tout le territoire ukrainien, la Russie recommencerait probablement la guerre à un moment donné pour sauver ses gains perdus et sa réputation.