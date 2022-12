L’argument pour l’adieu de conte de fées de Lionel Messi: pourquoi l’Argentine pourrait gagner la Coupe du monde 2022

Aucun des quatre autres prétendants à la Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet) le titre se sent aussi destiné à la gloire que l’Argentine.

L’Albiceleste n’a peut-être pas remporté le plus grand prix du football international depuis 1986, mais la forme inspirée du grand Lionel Messi lors de sa dernière Coupe du monde fait croire à beaucoup que la longue attente sera bientôt terminée.

L’un des publics de football les plus passionnés au monde souhaite désespérément que son idole décroche le seul grand honneur qui manque encore à sa cheminée – et emmène l’Argentine au sommet du monde pour la première fois depuis la légendaire campagne menée par Diego Maradona il y a 36 ans. .

D’après les preuves que nous avons vues jusqu’à présent, il y a toutes les chances que les Sud-Américains le fassent – ​​et donnent à Messi l’ultime envoi. Voici pourquoi…

Les meilleures offres du jour sur les chemises argentines (s’ouvre dans un nouvel onglet) (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Le facteur Messi

Mis à part le contexte de la dernière Coupe du monde de Messi, la forme révolutionnaire du joueur de 35 ans au Qatar est suffisante en soi pour en faire des prétendants majeurs.

La star du PSG n’a plus les jambes qu’il avait, mais son cerveau repère toujours les choses beaucoup plus rapidement que les simples mortels et ses pieds peuvent toujours exécuter cette vision à la perfection.

Messi a déjà produit un moment fort pour les âges lors de ce tournoi : sa superbe frappe contre le Mexique lorsque l’Argentine avait le plus besoin de lui, sa finition dans l’œil de l’aiguille contre l’Australie et sa passe décisive contre les Pays-Bas. (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Depuis la défaite d’ouverture face à l’Arabie saoudite, Lionel Scaloni a façonné une équipe travailleuse autour de Messi qui tire le meilleur parti de sa superstar.

Messi mène la Coupe du monde pour les tirs (25), il est deuxième pour les buts (4) et les occasions créées (16) et il est quatrième pour les passes décisives (2) et les dribbles réussis (11). Il intensifie à l’occasion d’une manière importante.

Le destin est de leur côté

C’est la dernière chance de Messi de remporter la Coupe du monde – le seul grand honneur qui manque à une carrière au cours de laquelle il a remporté sept Ballon d’Or, quatre Ligues des champions, 10 titres de la Liga et la Copa America parmi tant d’autres.

La façon dont il a guidé une équipe solide mais peu spectaculaire tout au long du tournoi a conduit à des comparaisons inévitables avec Maradona en 1986.

Et la mort du grand argentin il y a un peu plus de deux ans ajoute un autre niveau d’émotion alors que le pays tente de le gagner en sa mémoire.

“Diego nous regarde du ciel”, a déclaré Messi après la victoire contre les Pays-Bas.

“Il nous pousse et j’espère vraiment que cela restera le même jusqu’à la fin.”

Il y a, bien sûr, une pression qui accompagne ce sens du destin – quelque chose que l’Argentine a jusqu’à présent admirablement géré.

Ce sont les favoris

(Crédit image : Getty Images)

L’Argentine est l’équipe la mieux classée de la Coupe du monde, troisième du classement FIFA, une place devant la France.

Gracenote de Nielson les a comme favoris pour le gagner, donnant à l’équipe de Scaloni 41% de chances contre 26% pour Les Bleus.

Il est facile de comprendre pourquoi – la défaite choc de l’Argentine contre les Saoudiens lors de la première journée est leur seule défaite au cours des 41 derniers matchs, une série remontant à juillet 2019.

En termes simples, ils ne devraient craindre personne.

Leurs matchs sont comme des matchs à domicile

L’Argentine est probablement l’équipe la mieux soutenue du tournoi (à l’exception peut-être du Maroc) et ses fans ont créé certaines des meilleures atmosphères du Qatar.

L’invasion des supporters en chemise bleue et blanche était particulièrement évidente lors du quart de finale contre les Pays-Bas, lorsqu’ils étaient largement plus nombreux que les supporters néerlandais, avec seulement quelques poches d’orange à voir.

L’Argentine est sûre de pouvoir compter sur un énorme soutien pour ses matchs restants à Doha – et cela pourrait faire toute la différence.

Je ne peux pas arrêter de regarder l’assistance de Lionel Messi. C’est une blague.#BBCWorldCup #BBCFootball pic.twitter.com/5VhdGhpbSr9 décembre 2022 Voir plus

Souplesse tactique et force mentale

Scaloni a fait preuve d’une flexibilité tactique impressionnante au fil du tournoi, apportant des changements à la fois à son personnel et à sa formation pour tirer le meilleur parti de son équipe.

Ce refus d’être figé dans ses manières a porté ses fruits, avec un passage audacieux à trois contre les Néerlandais qui a porté ses fruits – du moins jusqu’à l’impact extraordinaire du défunt remplaçant Wout Weghorst.

Scaloni a déjà utilisé un 4-4-2, 4-3-3 et 3-5-2 en l’espace de cinq matchs et est capable et désireux de s’adapter en fonction des circonstances – un trait qui pourrait bien lui servir dans le grand matchs à venir.

Et malgré toutes les inquiétudes suscitées par leur effondrement tardif contre les Néerlandais, où l’Argentine a concédé deux fois pour perdre une avance confortable et prolonger le match en prolongation, leur réponse peut être considérée comme encourageante.

À l’approche des prolongations, tout l’élan était avec les Oranje, qui avaient égalisé avec le dernier coup de pied du match après avoir marqué l’Albiceleste dans les phases finales.

Mais l’Argentine a réussi à se vider la tête et à retrouver une position ferme et a terminé le match plus fort, frappant le poteau en prolongation alors qu’elle poussait pour un vainqueur avant d’avoir le sang-froid pour s’imposer lors de la fusillade.

Dans un match orageux qui a vu un record de 18 cartons jaunes, l’Argentine a au moins gardé la tête assez pour voir le résultat dont elle avait besoin – et cela leur sera très utile s’ils se retrouvent dans une autre position délicate.