L’argument pour conserver sa couronne : pourquoi la France pourrait gagner la Coupe du monde 2022

La France a atteint les demi-finales de la Coupe du monde pour la septième fois de son histoire et pour le deuxième tournoi consécutif, et devrait affronter le Maroc dans un match alléchant pour une place en finale au Qatar.

Quatre victoires en cinq matchs lors de ce tournoi prouvent leur capacité à gagner des matchs et soulignent pourquoi ils ont atteint le stade de la Coupe du monde qu’ils ont.

Visant à devenir seulement la troisième nation à conserver la Coupe du monde, la France a toutes les chances de rééditer ses exploits de 2018 et de remporter une nouvelle fois le Trophée Jules Rimet dimanche 18 décembre, avec son effectif expérimenté et son entraîneur bien adapté à la situation dans laquelle elle se trouve. dans.

En effet, Les Bleus sont les favoris des quatre derniers à sortir victorieux en tant que vainqueurs du tournoi. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles c’est le cas, cependant, et QuatreQuatreDeux a approfondi les raisons pour lesquelles ils pourraient gagner la Coupe du monde 2022.

Pourquoi la France pourrait gagner la Coupe du monde

Lors de tournois récents, les champions en titre de la Coupe du monde ont faibli au premier obstacle, ne parvenant pas à sortir des phases de groupes et rentrant chez eux en disgrâce quatre ans après un sommet aussi extatique.

La France, cependant, a renversé ce récit, dominant confortablement son groupe – malgré une défaite 1-0 contre la Tunisie avec une deuxième équipe – avant d’affronter la Pologne en huitièmes de finale. Bien qu’ils ne soient pas les adversaires les plus difficiles, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie ont tous succombé à des côtés sans doute plus faibles au cours des trois dernières éditions.

Simplement, la France sait gagner des matchs de football. L’équipe de départ est composée de six joueurs qui ont soulevé le trophée en Russie, tandis que Didier Deschamps est toujours le manager et motive ses joueurs à chaque match.

En effet, c’est ce savoir-faire essentiel qui s’est révélé crucial lors de ce tournoi, notamment face à l’Angleterre en quart de finale. L’Angleterre était la meilleure équipe pendant les 90 minutes, mais n’a pas réussi à capitaliser sur sa domination. Au lieu de cela, la France a marqué deux buts très bien marqués et a réussi à s’accrocher au milieu de la pression exercée sur elle – prouvant ses références et son caractère de champion.

Les équipes gagnantes du titre sont souvent qualifiées de celles qui sont capables de gagner des matchs même lorsqu’elles ne jouent pas bien, et les quarts de finale l’ont prouvé.

Ailleurs, Kylian Mbappe est actuellement le meilleur joueur du monde. Il a déjà cinq buts à son actif dans ce tournoi, alors ne soyez pas surpris de le voir ajouter plus à ce total dans les matches restants. Même s’il ne marque pas, la France est capable de marquer des buts grâce à Olivier Giroud ou Antoine Griezmann.

Leur milieu de terrain s’est quelque peu réinventé aussi, avec Griezmann jouant plus profondément et Rabiot et Tchouameni au milieu de terrain au lieu de Pogba et Kante. Il n’y a cependant pas eu de différence perceptible dans la façon dont ils ont joué, la nouvelle paire susmentionnée s’intégrant parfaitement à leurs rôles.

La France est également forte défensivement, refusant de donner trop d’occasions. Raphael Varane et Dayot Upamecano en défense centrale avec Jules Kounde à droite de la défense sont solides, tandis que Theo Hernandez parvient à garder le côté gauche secret alors que Mbappe reçoit une licence plus en avant.

De plus, si vous aviez offert un match de demi-finale contre le Maroc avant le tournoi à Deschamps, il vous aurait cassé la main. Certes, l’équipe africaine a réalisé des performances exceptionnelles pour atteindre ce stade du tournoi, éliminant respectivement l’Espagne et le Portugal en huitièmes de finale et en quarts de finale – mais elles ne peuvent pas aller jusqu’au bout, sûrement ?

C’est peut-être un peu dur, mais la France est, sur le papier, bien meilleure qu’eux. En fait, la France est, sur le papier, beaucoup plus forte que l’Argentine et la Croatie (l’autre demi-finale), ce qui en fait les favoris pour remporter la Coupe du monde 2022.