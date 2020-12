Rob Holding affirme que la récente mauvaise forme d’Arsenal est simplement due à une tache de malchance devant le but.

Les Gunners ont subi une autre défaite contre leurs rivaux Tottenham dimanche – leur quatrième défaite lors de leurs six précédentes apparitions en Premier League.

La victoire 2-0 des Spurs laisse Arsenal languir à la 15e place avec seulement quatre victoires en 11 matchs d’ouverture alors que la pression commence maintenant à monter sur l’entraîneur Mikel Arteta.

La difficulté d’Arsenal à créer des occasions et à marquer des buts a fait l’objet d’un examen particulier, mais malgré quelques statistiques accablantes, Holding insiste sur le fait que la fortune ne joue tout simplement pas en leur faveur.

« Nous traversons une phase où la chance n’est pas vraiment de notre côté », a déclaré le défenseur central à Arsenal. site officiel .

« Nous en avons peut-être juste besoin pour détourner quelqu’un et pénétrer dans le filet pour redonner aux attaquants la confiance nécessaire pour marquer des buts. C’est frustrant de regarder de l’arrière quand nous poussons et essayons d’avoir autant d’occasions que possible et nous avons juste besoin d’un peu de chance.

« Nous avons eu tellement d’occasions en seconde période [against Spurs] et nous ne pouvions tout simplement pas mettre le ballon dans le filet. C’est un problème depuis quelques jeux maintenant. »

Arsenal a réussi à rassembler 11 tirs contre les six de Tottenham dimanche, mais n’a touché la cible que deux fois – le même total qu’ils ont enregistré lors de chacun de leurs quatre matches précédents.

Ces chiffres ont contribué à ce qu’Arsenal se classe 18e sur les 20 équipes de premier plan pour les tirs cadrés cette saison.