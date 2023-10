L’argument le plus important est l’importance mondiale croissante du cricket : Thomas Bach, président du CIO

Le cricket a évolué ces dernières années et son inclusion aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028 était une proposition bienvenue, a déclaré lundi le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach.

S’adressant à une conférence de presse le deuxième jour de la 141e Session historique du CIO à Mumbai, Bach a déclaré : « Le cricket a beaucoup évolué ces dernières années. L’argument le plus important est que nous avons constaté l’importance croissante du cricket à l’échelle internationale. Les Jeux Olympiques voulaient intégrer les sports les plus populaires au monde… Cette proposition était donc la bienvenue.

Le CIO a voté le cricket, au format T20, ainsi que la crosse (six), le baseball/softball, le flag-football et le squash comme sports supplémentaires pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

« Je n’ai pas dit cela depuis 50 ans… Mais on peut dire qu’il y a eu un grand développement dans le cricket… Nita Ambani, membre du CIO, a donné des conseils et ensuite nous avons eu une discussion avec le comité d’organisation de Los Angeles et tout s’est mis en place… » il a dit.

Plus tôt lundi, Bach a annoncé l’inclusion du cricket parmi d’autres sports après que la recommandation du conseil d’administration ait été soumise au vote à main levée.

La proposition d’inclure les cinq sports recommandés par le comité d’organisation de LA28 n’a rencontré l’opposition que de deux des 99 membres du CIO.

Bach a déclaré que les cinq sports choisis conviennent parfaitement au LA28. « Le choix de ces cinq nouveaux sports est conforme à la culture sportive américaine et mettra en valeur les sports américains emblématiques au monde, tout en amenant les sports internationaux aux États-Unis… Ces sports rendront les Jeux Olympiques LA28 uniques. Leur inclusion permettra au Mouvement olympique de s’engager auprès de nouvelles communautés d’athlètes et de supporters aux États-Unis et dans le monde.

Le cricket n’a été joué qu’une seule fois aux Jeux olympiques auparavant, à Paris en 1900, lorsque l’Angleterre a battu la France.