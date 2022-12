L’argument de l’outsider : pourquoi le Maroc pourrait gagner la Coupe du monde

Le Maroc est entré dans l’histoire avant même qu’un ballon ne soit botté en demi-finale de la Coupe du monde 2022. (s’ouvre dans un nouvel onglet)

L’étonnante victoire des Lions de l’Atlas sur le Portugal en quart de finale a fait d’eux la première nation africaine à atteindre le dernier carré d’une Coupe du monde – un exploit tout à fait inattendu.

Le manager Walid Regragui n’a été nommé qu’en septembre, mais il n’a pas encore goûté à la défaite en huit matchs et ne voit pas pourquoi il devrait commencer maintenant.

Il a déclaré : « Plus tôt dans le tournoi, on m’a demandé si nous pouvions gagner la Coupe du monde – pourquoi pas ? Pourquoi ne devrions-nous pas rêver ?

“Si vous ne rêvez pas, vous n’irez nulle part, et les rêves ne coûtent rien. Les équipes européennes ont l’habitude de gagner la Coupe du monde. Maintenant, nous devons nous lancer et nous dépasser.”

Peuvent-ils le faire? Voici FFT argument pour une superbe victoire des outsiders au Qatar.

Leur défense est exceptionnelle

(Crédit image : Getty Images)

Le Maroc n’a concédé qu’un seul but lors de la Coupe du monde en jeu ouvert – et c’était un but contre son camp.

Leur défense à quatre, soutenue par le gardien Bono et masquée par le milieu de terrain Sofyan Amrabat, a été exceptionnelle tout au long du tournoi.

Aucune autre équipe ne peut égaler son record de quatre clean sheets en cinq matchs, et le dernier contre le Portugal a été réalisé en l’absence de la moitié de leur ligne de défense de premier choix, avec Nayef Aguerd et Noussair Mazraoui absents sur blessure.

Ces deux-là ont depuis été rejoints par le défenseur central Romain Saiss sur la table de traitement, mais la structure défensive et l’organisation que Regragui a mises en place feront en sorte que la France aura du mal à devenir la première équipe à trouver un moyen de dépasser Bono au Qatar.

Si le Maroc conserve une autre cage inviolée, l’histoire sera de son côté : les seules équipes à avoir précédemment enregistré cinq blanchissages en une seule Coupe du monde l’ont remportée, l’Italie en 2006 et l’Espagne en 2010.

Ils sont impitoyables en attaque

Le Maroc a été tout aussi clinique en attaque que solide en défense.

Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi ont impressionné l’équipe de Regragui, qui a été xG-busters au Qatar.

Les Lions de l’Atlas ont eu un xG inférieur à leurs adversaires lors de leurs cinq matchs de la Coupe du monde, mais ils sont repartis avec quatre victoires (une après prolongation) et un match nul.

Bref, les hommes de Regragui mettent leurs chances en valeur.

Matchs gagnés sur xG à la Coupe du Monde :🇦🇷 Argentine : 5/5🇫🇷 France : 2/5🇭🇷 Croatie : 2/5🇲🇦 Maroc : 0/511 décembre 2022 Voir plus

Ce sont Rocky Balboa

Les exploits des outsiders du Maroc en ont fait les chouchous des neutres lors de cette Coupe du monde, mais ils ont aussi un énorme soutien en tant que représentants du continent africain et du monde arabe.

Leurs matchs ont fourni certaines des atmosphères les plus bruyantes et les plus électriques du tournoi, et l’énergie qu’ils sont sûrs d’obtenir des foules du Qatar fera que leurs matchs restants ressembleront à des matchs à domicile.

Comme l’a dit Regragui: “Quand vous regardez Rocky Balboa, vous voulez le soutenir – et nous sommes les Rocky de cette Coupe du monde.”

(Crédit image : Getty Images)

Ils battent des géants européens pour le plaisir

Un affrontement en demi-finale avec la France, championne en titre, mené par le meilleur buteur du tournoi, Kylian Mbappe, est une perspective décourageante.

Les Bleus sont déjà venus et l’ont déjà fait, et ils iront en demi-finale en tant que grands favoris en raison de cette expérience et de leur supériorité sur le papier.

Mais la même chose a été dite pour la Belgique, l’Espagne et le Portugal avant eux. Ces trois poids lourds européens ont imaginé leurs chances contre les Marocains soi-disant inférieurs, et tous les trois sont repartis vaincus.

La seule grande nation européenne à repartir sans défaite était la Croatie, demi-finaliste, mais même elle n’a pu faire qu’un match nul 0-0 lors de son match d’ouverture de la phase de groupes contre les Lions de l’Atlas.

Le Maroc n’aura pas peur d’affronter un géant européen – car ils l’ont battu pour le plaisir au Qatar.