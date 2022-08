L’argument de l’inflation appelle une autre bonne décennie pour l’investissement technologique

TuSimple, en partie détenue par UPS, fabrique des camions autonomes, une technologie qui pourrait faire partie des innovations permettant de réduire l’inflation à long terme dans le secteur des transports. Source : TuSimple

Alors que l’inflation continue de flirter avec des sommets de 40 ans, nous savons ce que la Fed fait pour riposter : augmenter les taux d’intérêt. Mais que peuvent faire les entreprises pour riposter au-delà de l’augmentation des prix pour les clients ? Cette question est nouvellement pertinente avec les dernières données d’inflation de mercredi. C’était un signe que l’économie progressait contre l’inflation. Le département du Travail a déclaré que les prix à la consommation ont augmenté de 8,5% pour les 12 mois qui se sont terminés en juillet, ce qui représente une stabilisation de l’inflation bien meilleure que ces derniers mois, entraînée par la baisse du prix de l’essence après une flambée qui a commencé en décembre 2020. a chuté de près de 8 % en juillet. Le taux d’inflation hors segments volatils de l’alimentation et de l’énergie a augmenté de 0,3%, contre 0,7% en juin. Mais les entreprises américaines et les marchés peuvent-ils compter sur une accalmie inflationniste pour durer ? “C’est un bien meilleur rapport que ce à quoi je m’attendais”, a déclaré mercredi Jason Furman, ancien économiste en chef de l’administration Obama, à Squawk Box de CNBC. “Cela pourrait facilement être la fausse aube que nous avons vue en septembre 2021, mais pour l’instant je vais le prendre comme une tique dans la bonne direction.” Ann Milleti, responsable des actions actives d’Allspring Global Investments, a déclaré mercredi à CNBC qu’il y avait un sentiment de soulagement à la suite des dernières données sur l’inflation, mais dans l’ensemble, elle a averti que l’inflation est là pour rester. “Ce que vous voulez posséder, ce sont des entreprises qui peuvent surperformer, des équipes de direction qui ont déjà vécu des cycles précédents, des cycles qui changent”, a déclaré Milleti. “Indépendamment de ce que fait la Fed, nous savons que les taux augmentent. Nous savons que l’inflation est susceptible d’être plus élevée qu’au cours de la dernière décennie au cours de la prochaine décennie. Vous voulez donc choisir des entreprises mieux positionnées pour ce type de environnement que l’environnement précédent dans lequel nous avons vécu.”

Les entreprises dépenseront plus pour la technologie

Un ensemble de réponses à l’argument de l’inflation plus élevée pour plus longtemps qui circule à Wall Street vient de Morgan Stanley, sous la forme d’un rapport de 60 pages publié cet été intitulé “The Deflation Enablers”. Dirigé par le directeur de la recherche industrielle Josh Pokrzywinski, le rapport démontre qu’un grand changement est à venir dans la façon dont les entreprises envisagent l’allocation du capital après la fin de l’ère des taux d’intérêt bas. “Le coût du capital est en hausse, ce qui, selon nous, poussera les entreprises à investir pour leur croissance future, par opposition aux rachats d’entreprises et autres ingénieries financières”, indique le rapport de Morgan Stanley. “Physique [capital spending]lorsqu’il est bien exécuté, tend à être déflationniste.” Cette conviction a conduit une équipe de 31 analystes reconnus à proposer une série d’investissements sur lesquels les entreprises – et les investisseurs – devraient se concentrer alors que les dirigeants allouent davantage de dépenses aux gains de productivité et à la baisse de l’inflation au cours des prochaines années. Le rapport de Morgan Stanley est dominé par des technologies dont les noms sont devenus familiers : intelligence artificielle, énergie propre, robotique, innovation logicielle et même des avancées en matière de chauffage et de climatisation commerciaux propres qui peuvent rapidement se rentabiliser en économies d’efficacité. Toutes ces technologies baissent rapidement de prix et gagnent en efficacité, ce qui implique que les biens et services fabriqués avec elles seront nettement moins chers au cours des prochaines années.

Certains des exemples cités par Morgan Stanley sont familiers ; d’autres beaucoup moins. L’IA, par exemple, a peu d’importance pour accélérer l’avancée de la biotechnologie et du développement pharmaceutique, selon l’analyste de Morgan Stanley, Vikram Purahit, permettant aux entreprises d’éliminer rapidement les expériences peu prometteuses et de se concentrer plus rapidement sur des composés cliniquement prometteurs, réduisant ainsi le temps pour les médicaments précliniques. jusqu’à 75 % de développement et en réduisant de moitié les coûts de développement à un stade précoce. Un autre est dans le secteur apparemment peu technologique du camionnage longue distance. Les coûts de main-d’œuvre et de carburant ont poussé les coûts de transport vers de nouveaux sommets. Le département du Travail a indiqué que les coûts des services de livraison comme United Parcel Service et FedEx ont augmenté de 14% au cours des 12 derniers mois et que les salaires dans le secteur se sont accélérés en raison d’une pénurie de chauffeurs. Mais les camions qui utilisent la technologie de conduite autonome et les moteurs électriques peuvent résoudre les deux problèmes, selon Ravi Shankar, analyste chez Morgan Stanley. La conduite presque entièrement autonome devrait être disponible d’ici la fin de l’année prochaine auprès de TuSimple, basée à San Diego, qui est devenue publique en 2021 et appartient en partie à United Parcel Service. Le président de FedEx, Fred Smith, a déclaré à Jim Cramer de CNBC en mars que son entreprise souhaitait introduire des camions sans conducteur en 2022, et Fedex a annoncé un programme pilote AV en mai. “Nous pensons que 70% des économies de coûts sont en jeu grâce à l’adoption de ces technologies ensemble”, a écrit Shankar, et il a ajouté : “Nous nous attendons à ce qu’au moins certaines d’entre elles soient transmises aux expéditeurs”. Mais le plus grand seau d’investissement pour lutter contre l’inflation peut se produire dans l’énergie. Il y a une scission émergente entre l’énergie traditionnelle “inflationniste” et l’énergie propre “déflationniste”, a écrit Stephen Byrd, analyste des services publics de Morgan Stanley, une scission mise en évidence par la flambée des prix du pétrole et du gaz naturel cette année. Un exemple : les prix à terme de l’électricité fournie au Texas en 2023 ont augmenté de 65 % cette année, tandis que le fabricant de piles à combustible Bloom Energy réduit ses coûts de fabrication jusqu’à 10 % par an. L’électricité fournie par Bloom aux clients commerciaux est désormais près de 20% moins chère que la moyenne nationale, a déclaré Byrd. De même, l’électricité générée par les systèmes solaires sur les toits de Sunrun en Californie est désormais moins chère que le jus du service public local, grâce à une forte augmentation de l’inflation des services publics au cours de la dernière année. Les nouvelles données sur l’inflation n’ont pas montré de décélération des prix des services publics, en partie parce que le prix du marché du gaz naturel reste trois fois supérieur aux niveaux d’avant la pandémie, compliqué par les perturbations de l’approvisionnement russe. “L’énergie propre peut, à long terme, perturber les fournisseurs d’électricité traditionnels, en particulier les services publics avec des factures clients élevées et croissantes, une exposition supérieure à la moyenne aux risques physiques du changement climatique et des difficultés à assurer une alimentation électrique adéquate à ses clients”, a déclaré Byrd. a écrit.

Argumenter inflation et gains de productivité