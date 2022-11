Largué par son amant, un homme ouvre un magasin de thé ‘M Bewafa Chaiwala’ dans le Madhya Pradesh

Vous avez probablement entendu dire que les gens prennent souvent des risques après avoir été trompés en amour. Cependant, vous pourriez être surpris d’entendre l’histoire d’un homme qui a pris un chemin complètement différent pour se guérir après une rupture. Après que son ex-petite amie ait rejeté sa demande en mariage, un homme du district de Rajgarh, un député, a ouvert un salon de thé apparemment nommé d’après son ancien amant.

Selon L’Inde aujourd’hui, Antar Gujjar, le propriétaire du salon de thé, l’a nommé d’après son ex-petite amie, qui a rejeté sa demande en mariage et l’a trahi. Antar a taquiné son ex-petite amie en utilisant ses initiales, ce qui attire également l’attention. Le “M” dans M Bewafa Chaiwala fait référence à l’ancien nom d’Antar. Selon le propriétaire, son nom commence par la lettre, qui a inspiré le nom de son salon de thé.

Antar aurait rencontré la jeune fille au mariage d’un parent il y a cinq ans et les deux ont commencé à parler. Un an après leur première rencontre, le couple a entamé une relation de près de deux ans. Cependant, lorsqu’Antar a proposé le mariage à Mme M, elle a refusé au motif qu’il était au chômage. La femme s’est finalement fiancée à un homme relativement riche et prospère et a rompu les liens avec son ex.

Antar aurait envisagé de se suicider après l’humiliation, mais il a pu changer sa vie grâce à ses amis qui étaient là pour lui à chaque étape du chemin. Deux ans après leur rupture amère, il décide d’ouvrir un salon de thé pour se moquer d’elle et la taquiner. C’est aussi parce que son ex-petite amie lui aurait demandé de donner son nom à une boutique s’il prévoyait d’en ouvrir une.

Ce qui est plus intrigant, c’est qu’Antar vend du thé à différents prix pour différentes personnes. Une tasse de thé chez ‘M Bewafa Chaiwala’ coûte Rs 10 pour les couples, mais seulement Rs 5 pour ceux qui ont eu le cœur brisé ou qui ont été trahis par leur partenaire.

Ce n’est pas la première fois qu’un homme devient célèbre ou réussit après une rupture et devient viral sur Internet. Il existe plusieurs cas où une personne a continué à se changer après avoir été larguée. Certains sont même devenus les personnes les plus prospères au monde.

