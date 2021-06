L’argot vient des communautés noires et LGBTQ. Ne pas honorer c’est raciste

Tapez sur TikTok et vous tomberez dans un terrier de lapin rempli d’argot et de danse à la « Alice au pays des merveilles ».

Un conseil : ne répétez pas tout ce que vous entendez pendant votre séjour. Surtout si vous êtes blanc.

Les Blancs – sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie – s’approprient régulièrement l’anglais vernaculaire afro-américain (AAVE) comme « slay » et « sis » sans réfléchir, et certaines de ces phrases proviennent directement de la communauté LGBTQ noire. Les experts disent que cela perpétue le racisme, efface les contributions des Noirs et alimente les malentendus culturels. En termes simples : c’est de l’appropriation linguistique noire.

« Le divorce des Noirs par rapport à la façon dont nous parlons n’est vraiment qu’une autre façon d’aimer ce que font les Noirs, mais de ne pas aimer les Noirs », a déclaré Nikki Lane, professeure adjointe au Spelman College. « C’est très Elvis pour moi. Vous prendrez notre musique, mais vous ne nous en donnez pas le crédit. »

Prenez des termes comme « lire » (insulter habilement quelqu’un) ou « ombrer » (une insulte subtile). Les gens ont englouti ces mots après avoir regardé le célèbre documentaire de salle de bal « Paris is Burning », mais le film ne les a pas créés.

E. Patrick Johnson, doyen de la Northwestern’s School of Communication, affirme que l’appropriation et la marchandisation de la culture noire, des coiffures noires au langage queer, n’ont rien de nouveau et que dans la société d’aujourd’hui, il est inévitable que cela se produise.

« Mais ce qui est si merveilleux, c’est que ces cultures continuent d’inventer de nouvelles langues en fonction de leurs expériences », dit Johnson. « Donc, s’il est vrai que les choses sont ‘volées’, il est également vrai que le langage continue d’être inventé à nouveau. »

Selon April Baker-Bell, auteur de « Linguistic Justice: Black Language, Literacy, Identity, and Pedagogy », l’AAVE est en partie née du besoin des Noirs de communiquer et remonte à l’esclavage.

« Quand ils asservissaient les Africains (ils utilisaient) une planification linguistique pour s’assurer que deux Africains qui parlaient la même langue ne puissent pas se mettre ensemble parce qu’ils ne voulaient pas que cela conduise à une révolte… et la langue noire s’est développée malgré cela », dit Baker-Bell.

Baker-Bell dit que la langue noire est une langue légitime avec une syntaxe, des caractéristiques grammaticales, une phonologie et une sémantique. Mais lorsque les Noirs parlent AAVE, cela est considéré comme non professionnel, et ils peuvent être perçus comme « intellectuellement inférieurs » pour le parler.