L’Australie, trois fois championne, et l’Argentine, poids lourds, ont disputé un match nul 3-3 palpitant lors de la Coupe du monde de hockey masculin de la FIH, lundi.

Hayward Jeremy a ouvert le score pour l’Australie en transformant un corner de pénalité à la 9e minute mais l’Argentin Domene Tomas a rétabli la parité à la 18e minute.

Beale Daniel a ensuite produit un panier pour mettre l’Australie en tête, mais l’Argentine était de nouveau de retour dans le match grâce à la frappe de Casella Maico à la 32e minute.

Jouant au rattrapage toute la soirée, l’Argentine a pris les devants pour la première fois lorsque Ferreiro Martin a marqué à la 48e minute.

Ils semblaient sur la bonne voie pour décrocher les trois points proposés, mais Govers Blake a marqué dans les dernières minutes pour l’Australie alors que les deux équipes se partageaient les points.

Dans l’autre match de la poule A, Charlet Victor a converti deux corners pour aider la France à battre l’Afrique du Sud 2-1.

Le seul but de l’Afrique du Sud est venu du bâton de Beauchamp Connor alors qu’il transformait un corner de pénalité à la 15e minute.

Lors des matchs de la poule C à Rourkela, les Pays-Bas, triples champions, ont battu la Nouvelle-Zélande 4-0, tandis que la Malaisie a remporté une victoire 3-2 contre le Chili.

Brinkman Thierry a marqué deux buts sur le terrain dans le premier quart tandis que Bijen Koen et Hoedemakers Tjep ont ajouté deux autres buts pour aider les Pays-Bas à se rapprocher des quarts de finale.

Plus tôt, lors du match d’ouverture de la journée, Rahim Razie, Hamsani Ashran et Sumantri Norsyafiq ont marqué pour la Malaisie, tandis qu’Amoroso Juan et Rodriguez Martin ont inscrit leurs noms sur la feuille de match pour le Chili.

Après avoir remporté leurs deux matchs, les Pays-Bas sont au sommet de la poule C avec six points. La Nouvelle-Zélande et la Malaisie sont respectivement deuxième et troisième avec le Chili à la quatrième place.

