L’Argentine sur le Brésil, la France, l’Angleterre

Les nations européennes ont remporté les quatre dernières Coupes du monde, alors pourquoi le Brésil et l’Argentine sont-ils considérés comme les deux grands favoris pour remporter l’étrange tournoi d’hiver qui débute dimanche au Qatar ?

Pour commencer, nous avons été séduits par l’éventail appétissant de talents offensifs à la disposition du Brésil, mené par Neymar, Vinicius Junior, Raphinha, Richarlison, Gabriel Martinelli et Gabriel Jésus. Le Brésil est non seulement capable de déchirer les défenses mais, en qualification pour la Coupe du monde, il est également excellent pour garder le ballon hors de son propre filet. Cependant, ils n’ont pas affronté une équipe européenne depuis que la Belgique les a éliminés de la Coupe du monde 2018 en Russie en quarts de finale. Cela laisse un point d’interrogation.

L’Argentine entre dans le tournoi sur une séquence de 35 matchs sans défaite et, sous la direction de l’entraîneur Lionel Scaloni, pense qu’elle peut offrir un dernier hourra émotionnel au capitaine Lionel Messi, qui a déclaré disputer sa dernière Coupe du monde. (Bien que vous ne l’excluiez pas de revenir en 2026 quand il aura 39 ans.) La confiance de l’Argentine a été renforcée en battant le Brésil au célèbre stade Maracana de Rio de Janeiro pour remporter la Copa America 2021. C’est une équipe forte, détendue et unie qui a la capacité de tout gagner.

Ma réserve est que gagner leur groupe contre le Mexique, la Pologne et l’Arabie saoudite pourrait conduire les Argentins à un dangereux huitième de finale contre le Danemark, qui a atteint les demi-finales de l’Euro 2020 même après le traumatisme et la quasi-tragédie de Christian Erikson. Les Danois sont des outsiders vivants.

La France, championne en titre, malgré les divisions signalées dans le camp et une blessure musculaire gênante au vainqueur du Ballon d’Or Karim Benzémasont encore surchargés de talent, même avec Paul Pogba, N’Golo Kanté et Christopher Nkunku éliminé par coups. Attendez-vous à une jeune superstar Kylian Mbappé pour illuminer l’occasion avec son rythme et ses objectifs scandaleux, comme il l’a fait il y a quatre ans à l’adolescence.

Mais vous ne pouvez jamais être tout à fait sûr de ce que vous obtiendrez de la France. Rappelez-vous ce qui s’est passé la dernière fois qu’ils ont défendu le titre en 2002 – une sortie de phase de groupes – et la tristement célèbre mutinerie des joueurs de 2010 en Afrique du Sud. Ce sont des vainqueurs potentiels, mais tout aussi susceptibles de s’écraser et de brûler qu’ils l’ont fait à l’Euro 2020 lorsqu’ils ont perdu aux tirs au but contre la Suisse.

L’Angleterre est devenue de bons joueurs de tournoi sous la direction du manager effacé Gareth Southgate, atteignant la finale de l’Euro 2020 et une demi-finale de la Coupe du monde en 2018. Si Harry Kane peut répéter sa forme de soulier d’or de Russie et des jeunes passionnants comme Jude Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka, Déclan Riz et Monture de maçon s’épanouir, les Trois Lions pourraient faire une autre course profonde.

Mais il y a trop de points d’interrogation sur la forme et l’aptitude des défenseurs Harry Maguire, Pierres John et Kyle Walkertandis que le milieu de terrain Kalvin Phillips n’a eu que 54 minutes d’action toute la saison. L’Angleterre semble vulnérable si elle est lancée contre l’une des meilleures équipes plus tard dans le tournoi.

L’Allemagne, quadruple vainqueur, a tendance à être négligée ces jours-ci. Ils ne peuvent qu’améliorer leurs résultats en tête et leur sortie de la phase de groupes en Russie. L’entraîneur Hansi Flick a orchestré une sorte de renouveau, et c’est un match difficile pour n’importe quel adversaire. Pourtant, il n’y a pas de Jurgen Klinsmann ou de Miroslav Klose pour marquer les buts, c’est pourquoi ils semblent susceptibles de se décoller lors des huitièmes de finale.

L’entraîneur espagnol, Luis Enrique, provocateur et ludique, veut que son équipe soit audacieuse, jouant de l’arrière et pressant les équipes rivales haut sur le terrain. Ils pourraient passer certaines équipes à mort mais, comme les Allemands, manquent d’un buteur fiable à moins qu’Alvaro Morata ne frappe une séquence dorée. Pourtant, l’Espagne est techniquement assez bonne pour aller loin dans le tournoi.

Le train belge semble avoir quitté la gare. Leur génération dorée a atteint les demi-finales il y a quatre ans, mais maintenant ils ont quatre ans de plus. Ces années n’ont pas été tendres pour certains, surtout danger édénique, devenu un oublié du Real Madrid. Ajouter une blessure au meilleur buteur Romelu Lukaku et les Red Devils semblent peu susceptibles de livrer.

Les chances du Portugal ne dépendent plus Cristiano Ronaldo. Leur équipe regorge de talents, y compris Bruno FernandesJoão Cancelo, Rubén Dias, Bernardo Silva et João Félix. Le fait qu’ils aient encore besoin d’un homme de 39 ans Pépé en défense est une préoccupation, mais c’est une autre équipe techniquement compétente avec la capacité d’aller loin.

L’Uruguay est fascinant. La vieille garde de Luis Suarez, Edinson Cavani et Diego Godin sont rejoints par des joueurs comme le Real Madrid Federico Valverdeattaquant de Liverpool Darwin Nunez et Tottenham Hotspur Rodrigo Bentancur. Cela pourrait être un cocktail dangereux s’ils obtiennent le bon mélange.

Cette Coupe du monde pourrait arriver quatre ans trop tôt pour la jeune équipe des États-Unis de Gregg Berhalter, qui contient une bonne pincée de joueurs ayant une expérience de la Ligue des champions comme Christian Pulišić, Weston McKennie, Sergino Dest et Tyler Adams. Avec l’intrépidité de la jeunesse, ils devraient terminer à la deuxième place du groupe anglais devant le Pays de Galles et l’Iran.

Les Gallois, de retour en Coupe du monde après 64 ans, ont besoin Gareth Bale pour effectuer plus de sa magie de tournoi. Son but tardif pour LAFC lors de leur victoire en Coupe MLS a montré qu’il pouvait encore tirer des lapins du chapeau, mais une blessure lui a privé de temps de jeu et vous vous demandez s’il peut être aussi vif qu’il le faut. Joe Allen est un autre joueur clé touché par une blessure. Le premier match face à l’USMNT est déterminant.

Louis van Gaal fera bien de répéter les Pays-Bas en demi-finale, comme il l’a fait il y a huit ans. L’entraîneur néerlandais vétéran, qui lutte contre le cancer, a une équipe dynamique dirigée par Virgile van Dijk et avec une vedette potentielle en tant qu’ailier Cody Gakpo. Mais l’équipe compte sur Memphis Depay à l’avant et il est hors de combat depuis septembre.

Ailleurs, des équipes comme la Serbie et la Suisse semblent assez bonnes pour faire travailler le Brésil dans le groupe G. Le Sénégal est en tête du défi africain, mais avec son homme vedette Sadio Mané un doute majeur. C’est cruel. Le Ghana a connu une qualification chaotique et n’a pas l’air d’avoir la force d’antan. Le Japon, qui a dominé les États-Unis en septembre, sera agréable à regarder avec une presse maniaque et un football brillant, tandis que la victoire 6-1 de l’Équateur sur la Colombie en qualifications a mis en évidence les jeunes talents passionnants qu’ils ont rencontrés.

Les équipes asiatiques ont un bilan lamentable, mis à part la course de la Corée du Sud aux demi-finales en tant que co-organisateurs en 2002. Leur équipe actuelle est lourde, et la fracture de l’orbite de l’œil subie par l’icône nationale Son Heung-min la semaine dernière n’aide guère leurs chances. D’autres équipes, comme le pays hôte, le Qatar, joueront avec défi, fierté et probablement avec une grande organisation – elles offriront une résistance sévère, mais n’ont en réalité pas la qualité pour troubler les grandes équipes.

PRÉDICTION: L’Argentine remporte la Coupe du monde en battant la France en finale. Le Brésil et le Portugal atteindront chacun les demi-finales. Quant à un pari extérieur : le Danemark.