L’Argentine s’inspire de l’hymne de la Coupe du monde “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” alors que Lionel Messi cherche à imiter Diego Maradona | Nouvelles du football

Si vous avez regardé l’Argentine lors de cette Coupe du monde, alors vous l’aurez entendu. En fait, vous l’aurez entendu encore et encore. Leurs fans le chantent constamment. Leurs joueurs aussi. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Les garçons, maintenant nous avons de nouveau espoir.

La chanson a été la bande originale de leur tournoi – à la fois au Qatar et dans les villes d’Argentine – et elle résonnera plus fort que jamais lorsqu’ils affronteront la France, championne en titre, au stade Lusail lors de la finale de dimanche. Gagnez, et il sera entendu sur le terrain ainsi qu’en dehors. Probablement à l’intérieur du vestiaire aussi.

Il en a été ainsi après chaque match depuis la défaite contre l’Arabie saoudite lors de leur match d’ouverture du Groupe C, l’atmosphère alimentée par un total de 40 000 supporters argentins qui se sont rendus au Qatar, dominant les arènes du pays et offrant un soutien assourdissant et coloré à Lionel. Messi et ses coéquipiers.

Leur hymne adopté est basé sur une chanson intitulée Muchachos, esta noche me emborracho (Les garçons, ce soir je me saoule), sorti à l’origine en 2003 par La Mosca Tse-Tse, un groupe de neuf musiciens punk et reggae de Buenos Aires qui est devenu populaire dans les années 1990 et a décidé d’enregistrer une version mise à jour avant le monde Tasse.

Lionel Messi et ses coéquipiers chantent “Muchachos” après la victoire contre la Croatie





Les supporters argentins ont célébré à la fois Lionel Messi et Diego Maradona lors du tournoi





Au total, 40 000 supporters argentins sont au Qatar





Les joueurs l’adorent, y compris Messi, qui l’a décrit comme son chant de football préféré avant le tournoi. “Il a dit “Muchachos” et l’a chanté”, a déclaré Guillermo Novellis, le leader de La Mosca, dans une interview avec Panneau d’affichage magazine.

“Je veux dire, c’est comme arriver à Rome et être présenté au pape.”

Novellis et ses compagnons de groupe ont été époustouflés par la réception de l’hymne – “c’est quelque chose que nous n’aurions jamais imaginé”, a-t-il ajouté à Télévision américaine – mais son succès réside dans ses paroles, écrites par un fan argentin du nom de Fernando Romero et diffusées par hasard.

“C’est en fait une chanson qui a été adaptée depuis plusieurs années dans de nombreux stades en Argentine”, explique Gabriel Casazza, journaliste de football argentin à Sports du ciel.

“Le premier club à commencer à le chanter était le Racing Club, et cela a eu un impact immédiat, à tel point que les fans d’autres clubs en Argentine ont fait leurs propres versions.

“Bien sûr, ils n’ont pas les mêmes paroles, mais celle créée pour l’équipe nationale est la plus émouvante de toutes, et la Coupe du monde est arrivée au moment où la chanson était en plein essor.”

Romero, 30 ans, était parmi ceux qui ont adopté la chanson pour la première fois au Racing Club, et il a écrit la version de l’équipe nationale après avoir vaincu le Brésil lors de la finale de la Copa America l’année dernière au Maracana de Rio de Janeiro, mettant fin à une attente de 28 ans pour l’argenterie.

Romero espérait diffuser la chanson avec un groupe d’amis à l’intérieur de l’Estadio Monumental de Buenos Aires lorsque l’Argentine a affronté la Bolivie lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde, mais ils n’ont pas pu obtenir de billets, la chantant plutôt à l’extérieur du sol, où une équipe de télévision de TyC Sport les a repérés et a commencé à filmer.

Avec sa ligne d’ouverture évocatrice – “Je suis né en Argentine, la terre de Diego et Lionel, des enfants des Malouines, que je n’oublierai jamais” – l’interprétation de Romero est rapidement devenue virale.

Novellis a pris conscience et, après que les joueurs argentins aient été entendus le signer après avoir battu l’Italie lors de la Finalissima à Wembley en juin, il a demandé à Romero de collaborer avec La Mosca. sur une sortie officielle.

“Mon rêve était qu’un groupe d’amis le chante, cela seul était beaucoup”, a déclaré Romero dans une interview avec télenochel’un des nombreux qu’on lui a demandé de faire en Argentine par la suite.

“Je suis devenu ému quand j’ai entendu des enfants le signer dans la rue après le match contre l’Australie. La même chose quand je l’entends sur les places, lors de fêtes, et sans parler quand les joueurs le chantent.”

Ses paroles mettent Diego Maradona, qui a inspiré l’Argentine à son dernier triomphe en Coupe du monde en 1986 et est décédé en 2020 à l’âge de 60 ans, aux côtés de l’homme qui essaie maintenant de l’imiter, le décrivant comme encourageant Messi “du ciel”. aux côtés de son père, “Don Diego”, et de sa mère, “La Tota”.

“Je voulais faire une chanson qui laisse de côté la comparaison et la compétition constantes qui existaient depuis si longtemps entre Messi et Maradona”, a expliqué Romero. “Ils sont tous les deux à nous.”

Les paroles rendent également hommage aux jeunes hommes morts pendant la guerre des Malouines en 1982, ainsi qu’à la douleur des finales perdues par l’Argentine, tant en Coupe du monde, en 1990 et 2014, qu’en Copa America, en 2004, 2007, 2015 et 2016, avant le triomphe de l’an dernier sur le Brésil, qui, selon les paroles de Romero, a fait d’eux à nouveau le “papa” de leurs anciens rivaux.

Image:

L’Argentine brandit une banderole en hommage à Lionel Messi et Diego Maradona





Image:

Julian Alvarez a marqué le deuxième but de l’Argentine contre la Croatie





Image:

Lionel Messi célèbre lors de la victoire de l’Argentine en Coupe du monde contre les Pays-Bas





“Ce sont des éléments qui ont créé un cocktail émotionnel très fort pour le peuple argentin, et un rapprochement très important des supporters lors de la Coupe du monde”, ajoute Casazza.

Martin Mazur, un autre journaliste de football argentin qui suit actuellement l’équipe au Qatar, est d’accord. “Les paroles ne sont pas typiques d’un chant de football car elles ne sont pas nées dans les tribunes mais sur les réseaux sociaux, où elles sont devenues virales”, a-t-il déclaré. Sports du ciel.

“L’Argentine a eu des chansons vraiment accrocheuses lors des deux dernières Coupes du monde, et ce n’est clairement pas une exception, mais c’est beaucoup plus politique et obtiendrait probablement un A+ en narration pour la façon dont c’est conçu.”

Cela se reflète dans sa popularité – la vidéo de la chanson sur YouTube a enregistré plus de sept millions de vues – mais la question est maintenant de savoir si cette expression nationale d’espoir, et d’un pays cherchant à exorciser, une fois pour toutes, les fantômes de son passé, se terminera enfin avec Messi imitant Maradona.

Dimanche à Lusail, nous aurons notre réponse.

Les paroles de ‘Muchachos’ en entier

En Argentine je suis né, la terre de Diego et Lionel,

des enfants des Malouines, que je n’oublierai jamais.

Je ne peux pas vous l’expliquer, parce que vous ne comprendrez pas,

les finales que nous avons perdues, combien d’années j’ai pleuré.

Mais c’est fini car au Maracana,

la finale avec les Brésiliens, papa a encore gagné.

Les garçons, maintenant nous avons de nouveau espoir,

Je veux gagner le troisième, je veux être champion du monde.

Et Diego, dans le ciel on le voit, avec Don Diego et avec La Tota,

soutenir Lionel, pour être à nouveau champions.