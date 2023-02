L’Argentine s’inquiète du voyage des femmes russes pour accoucher

BUENOS AIRES, Argentine (AP) – Les responsables argentins expriment leur inquiétude face au grand nombre de femmes russes enceintes qui sont récemment entrées dans le pays pour accoucher afin d’obtenir un passeport argentin, affirmant que trois espions russes récemment détenus en Slovénie étaient citoyens du pays sud-américain.

Les autorités de l’immigration ont interdit à six femmes russes enceintes d’entrer en Argentine cette semaine – trois mercredi et trois jeudi – affirmant qu’elles avaient faussement prétendu être des touristes, a déclaré Florencia Carignano, directrice nationale des migrations, à une chaîne d’information locale.

Au moins certaines des femmes ont engagé des poursuites judiciaires pour pouvoir entrer dans le pays et un juge a donné vendredi son feu vert à une requête en habeas corpus pour permettre aux six femmes d’entrer provisoirement en Argentine.

“Ces femmes qui n’ont commis aucun crime, qui n’ont enfreint aucune loi migratoire, sont illégalement privées de leur liberté”, a déclaré Christian Rubilar, qui représente trois des six femmes détenues à l’aéroport international d’Ezeiza près de Buenos Aires. avant la décision du juge.

Les femmes enceintes ont mis en lumière un phénomène devenu évident en Argentine ces dernières semaines.

“La quantité est vraiment très importante chaque jour, seulement la nuit dernière dans le dernier vol d’Ethiopian (Airlines), 33 citoyens russes sont entrés avec des grossesses d’environ 32, 33, 34 semaines”, a déclaré Carignano.

L’année dernière, 21 757 citoyens russes sont entrés en Argentine, dont environ 10 500 femmes enceintes et « les chiffres ont augmenté au cours des derniers mois », a déclaré Carignano. “Au cours des trois derniers mois, 5 819 femmes qui étaient sur le point d’accoucher sont entrées” en Argentine.

Toute personne née sur le sol argentin se voit immédiatement accorder la citoyenneté et avoir un enfant né dans le pays accélère le processus de citoyenneté pour les parents.

La justice enquête actuellement sur l’existence d’une sorte d’organisation criminelle faisant venir des femmes russes en Argentine. Bien que les autorités n’aient pas expliqué pourquoi un tel anneau amènerait des femmes enceintes en Argentine, certains pensent que le pays a le bon mélange de lois laxistes sur l’immigration, les Russes n’ayant pas besoin de visas, de soins de santé universels gratuits et d’un passeport qui permet d’accéder à de nombreux pays sans visa.

“Ils arnaquent les gens, profitant du désespoir de la guerre”, a déclaré Rubilar.

Les autorités ont souligné que les responsables n’avaient aucun problème avec les citoyens russes arrivant en Argentine, mais ils voulaient s’assurer qu’ils avaient vraiment l’intention de vivre dans le pays.

« Nous n’avons aucun problème avec les gens de n’importe quelle nationalité qui veulent venir vivre en Argentine, qui veulent élever leurs enfants ici, investir en Argentine. Le problème est que ces gens viennent, partent et ne reviennent pas en Argentine et qu’ils repartent avec un passeport », a déclaré Carignano.

L’Argentine est un pays traditionnellement ouvert aux immigrants, mais des drapeaux rouges ont été levés dans les bureaux de l’immigration après que trois espions russes ont été détenus en Slovénie avec des passeports argentins, a déclaré Carignano.

“Ces gens sont sûrement venus pour avoir des enfants en Argentine”, a-t-elle déclaré.

Fin janvier, les médias slovènes ont rapporté que les autorités avaient arrêté deux espions russes présumés et cette fois, les informations indiquaient que l’un des deux possédait la nationalité argentine.

“Si nous ne commençons pas à contrôler à qui nous donnons des passeports, ce qui va nous arriver, à nous les Argentins, c’est qu’ils vont commencer à demander des visas partout et le passeport n’aura plus la confiance qu’il a avec les autres pays”, Carignano a déclaré, notant que les Argentins peuvent entrer dans 171 pays sans visa.

Débora Rey et Daniel Politi, The Associated Press