L’Argentine s’incline face à l’Arabie saoudite, le drame de Ronaldo

Quelle journée à la Coupe du monde ! D’un bouleversement historique à un drame de superstar en passant par des records à égalité, mardi avait tout pour plaire. Personne n’aurait pu prédire la victoire choquante de l’Arabie saoudite sur l’Argentine, qui pourrait être l’une des plus grandes surprises du sport.

De plus, la querelle de Cristiano Ronaldo avec Manchester United est terminée car il a quitté le club, juste avant que le Portugal ne lance sa campagne. Nous avons également vu Olivier Giroud rejoindre une légende des marqueurs français, et le gardien mexicain (et quintuple participant à la Coupe du monde) Guillermo Ochoa continue de faire ce qu’il fait le mieux.

Assurez-vous de vous renseigner auprès d’ESPN tout au long du tournoi car nous apportons les dernières nouvelles du Qatar. Voici ce que vous avez peut-être manqué des événements de la Coupe du monde de mardi.

Le plus grand bouleversement de tous les temps ? L’Argentine tombe à plat face à l’Arabie saoudite

Sismique. Incroyable. Phenomenal (si vous êtes un fan de l’Arabie Saoudite). Catastrophique (si vous êtes supporter de l’Argentine).

Quelle que soit la façon dont vous voulez le décrire, le résultat de mardi restera comme l’un des scores les plus mémorables de l’histoire du football. Il y a quelques jours à peine, nous parlions tous de la façon dont Lionel Messi soulèverait enfin le trophée de la Coupe du monde et obtiendrait ce statut de GOAT. Maintenant, l’Argentine a du travail à faire pour sortir de la phase de groupes.

Où commencer? Eh bien, tout d’abord, regardons comment ce match se classe parmi les plus gros bouleversements de la Coupe du monde. Indice – ce n’est pas la première fois que l’Argentine est à court d’un de ces matchs. Et comment une équipe d’élite comme celle-ci va-t-elle rebondir après ce cahot sur la route ? Messi, à la recherche du seul trophée majeur qui lui a échappé dans sa carrière, a déclaré que ses coéquipiers n’avaient “aucune excuse” s’ils devaient avancer au Qatar.

Alors, félicitations à l’équipe d’Hervé Renard pour avoir déchiré le scénario et produit peut-être la plus grande victoire d’une équipe asiatique à la Coupe du monde. Que ce soit grâce à la chance du VAR ou en raison de la sécurisation des meilleures installations d’entraînement, l’Arabie saoudite peut célébrer sa quatrième victoire lors des matches de la Coupe du monde avec style. A tel point que le roi Salmane a déclaré mercredi jour férié en Arabie saoudite.

Le Portugal peut-il gérer le drame Ronaldo-Man Utd ?

Ce fut une journée bien remplie à la Coupe du monde, mais vous pouvez toujours compter sur Cristiano Ronaldo et Manchester United pour faire la une des journaux, même si ni l’un ni l’autre ne sont sous les projecteurs.

Après l’annonce de mardi que Ronaldo a quitté le club par consentement mutuel (ce qui se produit lorsque vous dénigrez vos patrons en public), il sera intéressant de voir comment les conséquences pourraient affecter la préparation du Portugal avant son match d’ouverture du Groupe H contre le Ghana jeudi. . L’entraîneur du Portugal Fernando Santos et peut-être Ronaldo lui-même s’adresseront aux médias mercredi, et ce sera sans aucun doute le sujet principal.

Et comme si cela ne suffisait pas aux nouvelles d’Old Trafford, la famille Glazer a annoncé mardi soir qu’elle était prête à vendre le club. Les Glazers ont achevé leur prise de contrôle en 2005, mais ont récemment fait face à une opposition féroce de la part de leurs partisans.

Alors maintenant que Ronaldo sera libre de trouver un autre club après son retour du Qatar, où pourrait-il atterrir ? ESPN examine les options pour la superstar de 37 ans.

Compte à rebours entre l’Angleterre et les États-Unis : la blessure de Kane est-elle préoccupante ?

La bonne nouvelle du match nul 1-1 des États-Unis contre le Pays de Galles lundi ? Les États-Unis ont commencé la première mi-temps sur la pédale d’accélérateur et ont semblé dynamiques. La mauvaise nouvelle: ils n’ont pas réussi à faire face aux excellents ajustements stratégiques du Pays de Galles en seconde période et ont ensuite renoncé à un penalty tardif.

Et pour des nouvelles peut-être encore pires pour les fans américains ? L’Angleterre avait l’air spectaculaire plus tôt dans la journée, battant une équipe iranienne à l’esprit défensif par une marge époustouflante de 6-2.

Mais tout n’est pas rose dans l’équipe de Gareth Southgate, car il a été révélé que Harry Kane subira un scanner pour une blessure à la cheville droite subie lors de ce match. Il n’est pas clair à ce stade si l’analyse est préventive ou une conséquence du fait que Kane ressentait plus d’inconfort.

Mais cela ne nous empêchera pas d’évaluer le grand match de vendredi entre les Stars and Stripes et les Three Lions. Nous jetons un premier regard sur la façon dont les choses se déroulent pour les deux parties et sur ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Nouvelles et notes

Quelques autres friandises liées à la Premier League au milieu de l’action de la Coupe du monde.

Les meilleurs morceaux d’aujourd’hui

La mémorable soirée «Memo» du Mexique se poursuit alors que Lewandowski a nié

Le Tri n’a pas pu capitaliser sur une foule bruyante, mais l’arrêt de Guillermo Ochoa sur la tentative de penalty de Robert Lewandowski a été aussi percutant que n’importe quel but que le Mexique aurait pu marquer.

L’Ansu de Barcelone devrait briller pour l’Espagne après un voyage qui a commencé en Guinée-Bissau

L’Espagnol Ansu Fati, déjà star de Barcelone à 20 ans, a connu plus de hauts et de bas que la plupart des joueurs.

Qu’est-ce que ça fait de gagner une grosse surprise en Coupe du monde comme l’Arabie saoudite contre l’Argentine ?

Les Coupes du monde sont généralement remportées par des équipes d’élite, mais il y a toujours des chocs sismiques. Qu’est-ce que ça fait d’être du côté gagnant d’un gros bouleversement ?

Des matchs à l’affiche pour mercredi

– Groupe E : Allemagne vs Japon (Khalifa International Stadium ; 2 h HE)

Parmi une liste de noms familiers, attendez-vous à ce que Jamal Musiala, 17 ans, les surpasse tous alors que l’Allemagne vise un cinquième titre de Coupe du monde. Mais le Japon peut très bien remporter une victoire – beaucoup de ses joueurs exercent leur métier de club en Bundesliga et connaîtront très bien leurs adversaires allemands.

– Groupe F : Maroc vs Croatie (Stade Al Bayt, Al-Khor; 5 h HE)

Les finalistes de la Coupe du monde 2018 reviennent un peu plus âgés, mais ne négligez pas la capacité de Luka Modric à créer de la magie au milieu de terrain pour la Croatie. Le Maroc a des joueurs clés tels que Hakim Ziyech et Achraf Hakimi dans une liste talentueuse, alors ne les comptez pas pour faire sensation en phase de groupes.

– Groupe E : Espagne contre Costa Rica (Stade Al Thumama, Doha ; 11 h HE)

A la recherche d’une équipes “just vibes” parmi les favoris ? Allez avec l’Espagne. Beaucoup de jeunes (Gavi, Pedri, Ansu Fati, Ferran Torres) même si on ne peut que deviner comment l’entraîneur Luis Enrique les alignera tous. Quant au Costa Rica, ils chercheront à retrouver cette magie de 2014, qui dépendra de la capacité de Keylor Navas à les garder dans les matchs.

– Groupe F : Belgique vs Canada (Stade Ahmad ben Ali, Al Rayyan; 14 h HE)

C’est peut-être le crépuscule pour la “Golden Generation” belge d’Eden Hazard, Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne, mais cette expérience devrait bien les guider dans un groupe très ouvert. Le Canada est de retour dans la Coupe du monde pour la première fois depuis 1986, mais ne vous attendez pas à ce qu’il profite simplement du voyage. Même sans Alphonso Davies blessé, il y a un noyau solide dans cette équipe.

Quoi d’autre a attiré notre attention

Vous semble-t-il que certains de ces jeux sont plus longs que d’habitude ? Eh bien, parce qu’ils le sont.

Des périodes prolongées de temps d’arrêt ajoutées en raison de blessures et du VAR ont fait que chacun des quatre premiers matchs du tournoi a duré plus de 100 minutes.

