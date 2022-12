L’Argentine seulement n ° 2 dans le nouveau classement de la FIFA, menée par le Brésil, l’Inde toujours 106e

Gagner la Coupe du monde n’a pas suffi à hisser l’Argentine au sommet du classement mondial de la FIFA, le Brésil conservant la position de n ° 1 jeudi.

Le Brésil a été éliminé en quarts de finale par la Croatie, mais a accumulé suffisamment de points de classement à partir des résultats de ces dernières années qui alimentent le calcul de la FIFA.

L’Argentine a gagné une place au n ° 2 et la France, finaliste battue, a également grimpé d’une place au n ° 3.

La Belgique est toujours n ° 4, une chute de deux places, bien qu’elle n’ait remporté qu’un seul match au Qatar et qu’elle n’ait pas réussi à se qualifier pour la phase de groupes.

L’Angleterre et les Pays-Bas, tous deux battus en quarts de finale, restent respectivement 5e et 6e.

La Croatie a grimpé de cinq places au n ° 7.

L’Italie, championne d’Europe, occupe la 8e place malgré son échec à se qualifier pour la Coupe du monde.

Le Maroc est la nation africaine la mieux placée au n ° 11, en hausse de 11 places, pour sa course historique vers les demi-finales.

Les États-Unis au n ° 13 sont les meilleures équipes de la région de la CONCACAF, gagnant trois places après avoir atteint les huitièmes de finale. Le Mexique est n ° 15.

Le Japon mène les équipes de la confédération asiatique au n ° 20, en hausse de quatre places, et l’Australie monte de 11 places au n ° 27. Les deux ont atteint les huitièmes de finale.

Le Cameroun, qui a battu le Brésil en phase de groupes, a gagné 10 places pour se retrouver à la 33e place.

Le Qatar a perdu 10 places au n ° 60 après avoir perdu les trois matchs en tant qu’équipe à domicile lors de la Coupe du monde.

Au total, sept équipes ont gagné plus de dix places au Classement depuis décembre 2021 : Gambie (126e, plus 24), Maroc (11e, plus 17), Costa Rica (32e, plus 17), Cameroun (33e, plus 17 ), la Guinée équatoriale (98e, plus 16), l’Indonésie (151e, plus 13) et Cuba (168e, plus 11).

L’Inde est restée stagnante à 106, avec 1192,09 points, n’ayant disputé aucun match au cours du dernier mois de l’année 2022.

Classements FIFA :

Leader Brésil (inchangé)

Entre dans le top 10 de la Croatie (7e, plus 5)

Sort du top 10 du Danemark (18e, moins 8)

Matches joués au total 159

La plupart des matches joués Argentine, Croatie, Maroc, Qatar (8)

Plus grand mouvement par points Maroc (plus 108,85)

Plus grand mouvement par endroits Australie, Maroc (plus 11)

Plus forte baisse de points Danemark (moins 58,46)

Plus grande baisse par endroits Canada (moins 12)

Équipes nouvellement classées Aucune

Equipes qui ne sont plus classées Aucune

Équipes inactives qui ne sont plus classées Aucune

(Avec les contributions des agences)

