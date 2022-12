L’Argentine se qualifie pour la finale de la Coupe du monde après Messi et Alvarez

Pour la sixième fois de son histoire, l’Argentine disputera une finale de Coupe du monde. La Abiceleste a organisé une démonstration dominante contre le finaliste de 2018, la Croatie, mardi.

Lionel Messi a marqué le premier but avec un penalty en première mi-temps. Pourtant, c’est Julian Alvarez qui a obtenu la feuille de match avec un doublé. De plus, l’homme de Manchester City a tiré le penalty que Messi a caché.

Alvarez, à peine âgé de 22 ans, a joué le rôle d’attaquant dans sa forme la plus pure. Les courses à travers la défense ont conduit à la pénalité et . Il a également montré sa capacité de finisseur en repoussant la passe décisive de Messi en seconde période.

En vérité, l’Argentine a semblé la plus forte des deux dès le départ. Cette tendance s’est poursuivie pendant les 90 minutes.

La Croatie a en fait plus tenu le ballon, avec 60% de possession contre 40% pour l’Argentine. Ensuite, les Vatreni ont tenté un total de 12 tirs. Ce chiffre dépasse les neuf tentatives totales de l’Argentine. Malgré les statistiques racontant une histoire, la Croatie ne faisait pas le poids face à l’Argentine.

Par exemple, l’Argentine a réussi sept de ces neuf tirs cadrés. En revanche, Emiliano Martinez n’a réalisé que trois arrêts sur deux tirs cadrés de la Croatie.

Josko Gvardiol, l’un des joueurs du tournoi au poste de défenseur central, a eu du mal à contenir le rythme d’Alvarez et Le jeu de jambes astucieux de Messi. Dejan Lovren, 33 ans et disputant certainement son dernier match de Coupe du monde, a eu plus de mal que son partenaire défensif.

L’Argentine a montré ce qu’elle peut être. Agressif en contre et réprimé défensivement. C’est l’équipe qui a remporté la Copa America 2021, et elle a une chance de remporter la Coupe du monde dimanche.

L’Argentine décroche son billet pour la finale de la Coupe du monde 2022

L’Argentine affrontera le vainqueur du Maroc et de la France, ce qui aura lieu mercredi à 14 h HE. Quoi qu’il en soit, la performance contre la Croatie enverra Lionel Messi et sa compagnie dans ce match avec une confiance exorbitante.

Messi, par exemple, est à égalité avec le Français Kylian Mbappé dans la Golden Boot Race. Certes, son penalty contre la Croatie était son troisième penalty sur ses cinq buts au total. Cependant, il ne se souciera pas de la quantité ou du Golden Boot. Il a également trois passes décisives, dont le joyau d’Alvarez pour la troisième.

Le mantra de cette équipe argentine est qu’elle est bien plus que Lionel Messi. Julian Alvarez l’a prouvé. Ses deux buts étaient ses troisième et quatrième du tournoi. Il ressemblait à l’exutoire dont Lionel Messi avait besoin en 2014 ou manquait en 2018.

Défensivement, Nicolas Otamendi et Cristian Romero sont solides. De plus, Lionel Scaloni a des joueurs comme Lisandro Martinez ou Nicolas Tagliafico, ce dernier titularisé contre la Croatie, qui peuvent remplacer en cas de besoin.

La Croatie reléguée au match pour la troisième place

La Croatie, malgré sa performance contre l’Argentine, a quand même organisé une Coupe du monde massivement réussie. Sa technique éprouvée d’attendre l’opposition et de prendre les choses en pénalités ou en temps d’arrêt a fait des merveilles. Il a dépassé une équipe japonaise qui a battu l’Allemagne et l’Espagne en phase de groupes. Ensuite, la Croatie a assommé le Brésil après un but brillant de Neymar qui a cherché à envoyer les quintuples vainqueurs en demi-finale.

Luka Modrić, même dans le match contre l’Argentine, a été exceptionnel. Il dicte un milieu de terrain argentin qui a de sérieux arguments pour être le meilleur du tournoi. Le gardien de but croate, , a plaidé pour figurer dans n’importe quelle équipe du monde grâce à ses performances dans le tournoi.

Le tournoi de la Croatie n’est pas terminé, même s’il ne peut égaler ou améliorer sa deuxième place d’il y a quatre ans. Il attend le perdant de l’autre demi-finale du match pour la troisième place samedi. Selon toute vraisemblance, ce sera le dernier match de Luka Modrić dans le célèbre maillot à damier de la Croatie.

PHOTO : IMAGO / Xinhua