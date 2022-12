L’Argentine se délecte du soutien à domicile lors de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar

La candidature de Lionel Messi et de l’Argentine pour une troisième couronne de la Coupe du monde est stimulée par des hordes de fans itinérants qui ont transformé chacun de leurs matchs au Qatar en matchs virtuels à domicile.

Les sites de football argentins sont réputés pour leur intensité bouillonnante – des chaudrons emblématiques de Buenos Aires tels que la Bombonera ou le Monumental tremblent avec une férocité passionnée.

Ce genre de scènes a été recréé régulièrement au stade Lusail de Doha, où des dizaines de milliers de fans argentins ont créé un mur rauque de sons bleus et blancs.

L’Argentine a déjà disputé trois matchs dans l’arène scintillante de 88 966 places, où Messi et ses coéquipiers affronteront la Croatie mardi, dans le but de réserver une place en finale de la Coupe du monde.

Après la plupart des matches argentins, les “Albiceleste” se sont attardés sur le terrain longtemps après le coup de sifflet final, partageant un moment de communion chargé d’émotion avec leurs supporters.

“Nous aimons profiter de ces moments avec les gens qui sont ici et en Argentine, où tout le monde est euphorique”, a déclaré Messi après la victoire en quart de finale de vendredi contre les Pays-Bas.

Selon l’ambassade d’Argentine au Qatar, entre 35 000 et 40 000 supporters se sont rendus à la Coupe du monde pour soutenir l’équipe, l’un des plus grands contingents de supporters étrangers du tournoi.

Ce soutien important a été augmenté par des milliers de travailleurs migrants basés au Qatar en provenance d’Inde et du Bangladesh, où Messi et l’Argentine bénéficient d’un large soutien.

“Par rapport à la France, l’Argentine n’est pas tout à fait au même niveau qu’une équipe, mais c’est une équipe qui bénéficie du soutien qu’elle a ici”, a déclaré à l’AFP l’ancien attaquant argentin David Trezeguet.

A l’issue de chacune de leurs victoires en Coupe du monde, après avoir rejoint les supporters dans le chant d’après-match, les joueurs argentins répéteront la réplique qu’ils jouent pour « 45 millions » de leurs compatriotes.

“Ce que je fais, je le fais pour les 45 millions, ils traversent une mauvaise période économique. Donner de la joie aux gens est la meilleure chose que je puisse faire en ce moment”, a déclaré le gardien argentin Emiliano Martinez, le héros de la victoire aux tirs au but de vendredi contre les Pays-Bas.

Difficultés économiques

Trezeguet pense que le lien entre les joueurs argentins et leurs supporters a été forgé par la crise économique qui frappe le pays, où l’inflation est montée en flèche.

“Mes premiers souvenirs de l’équipe argentine étaient au Mexique en 1986. C’était fou à l’époque, mais rien de plus fou qu’aujourd’hui”, a déclaré Trezeguet. “La situation socio-économique en Argentine à l’heure actuelle a rendu le soutien à l’équipe plus passionnée que jamais.”

Selon des informations parues dans les médias, de nombreux fans qui se sont rendus au Qatar ont passé des années à économiser pour faire le voyage, convertissant avec diligence leurs pesos argentins en dollars américains afin d’éviter les ravages de l’inflation.

D’autres comme Beto, un fan dans la soixantaine interviewé par AFP alors qu’il traversait le Souq Waqif de Doha, a voyagé au Qatar depuis les États-Unis ou ailleurs après avoir émigré à l’étranger. La passion, cependant, reste aussi intense que jamais.

“Même si j’ai vécu longtemps aux États-Unis, si vous me coupez le poignet, je saignerai bleu et blanc”, a déclaré Beto. AFP.

« Nous avons une immense passion pour le football. Nous souffrons beaucoup au quotidien car il y a des problèmes dans notre pays, l’économie ne va pas bien. Mais le football nous donne cette énergie qui nous permet de passer de rien à tout.”

Cette passion est évoquée dans deux chansons qui ont régulièrement résonné dans les stades du Qatar lorsque l’Argentine joue – “Vamos Argentina” et “Muchachos”, un hymne national de facto de l’équipe nationale qui vérifie le nom de Messi, Diego Maradona et la guerre des Malouines de 1982 entre l’Argentine et la Grande-Bretagne.

« L’Argentine est un pays complexe et politiquement fracturé. Il y a peu de sujets qui unissent le pays, mais les Malouines et l’équipe de football oui”, a déclaré Edgardo Esteban, directeur du Musée des Malouines à Buenos Aires.

