L’Argentine s’assure une place en demi-finale après sa victoire la plus folle au Qatar

LUSAIL, Qatar – L’Argentine a réservé sa place en demi-finale de la Coupe du monde après avoir battu les Pays-Bas 4-3 aux tirs au but vendredi soir.

L’équipe de Lionel Scaloni a mené 2-0 avant les phases finales du match grâce à deux morceaux de génie de Lionel Messi. Il a d’abord préparé le premier match de Nahuel Molina, puis a inscrit un penalty en seconde période.

Les Néerlandais ont riposté, cependant, avec le remplaçant Wout Weghorst plantant une tête devant Emiliano Martinez à la 83e minute avant de terminer une routine de coup franc parfaitement planifiée à la 90e + 11e minute pour marquer un égaliseur bien mérité. La prolongation était une affaire tendue, mais c’était le Albiceleste qui a devancé les Pays-Bas aux tirs au but avec Martinez le héros.

Réaction rapide

1. L’Argentine sort de l’un des matchs les plus fous de Qatar 2022 à ce jour

Dans une Coupe du monde de bouleversements, de résultats choquants et d’héroïsmes aux tirs au but, cela semblait être l’une des valeurs aberrantes les plus simples, jusqu’à la folie du temps additionnel. La première mi-temps a été une affaire assez terne, jusqu’à ce que Messi l’ouvre avec une passe inversée ridicule. Il a dérivé le long du bord de la surface de réparation des Pays-Bas et, d’un seul coup, a retiré quatre défenseurs néerlandais du jeu et a trouvé Molina pressée qui avait de l’espace pour passer devant Andries Noppert.

Lorsque Messi a ajouté une seconde du point de penalty, il semblait que l’Argentine était libre à domicile.

Mais vinrent ensuite les 15 minutes de génie néerlandais pour clôturer les 90 minutes. La tête de Weghorst a été brillamment plantée devant Martinez avec sept minutes de temps réglementaire restant, puis à la 10e minute du temps additionnel, ils ont conjuré l’un des meilleurs coups de pied arrêtés pour honorer n’importe quelle Coupe du monde pour la deuxième de Weghorst. Les scripts avaient été déchirés, les rapports de match réécrits, et tout cela à cause de l’intensité et de la pression néerlandaises.

A ce stade, l’arbitre Antonio Mateu Lahoz avait déjà perdu le contrôle du match, et il était normal qu’il y ait une deuxième mêlée pour terminer le temps réglementaire. Le concours avait déjà sombré dans un match de poussée quelques instants auparavant lorsque Leandro Paredes a martelé une balle dans la pirogue néerlandaise après avoir commis une faute.

À la fin de la nuit, Lahoz avait distribué 17 cartons jaunes – le fait qu’il n’y avait pas de carton rouge dans le match était déconcertant – et il semblait y avoir peu ou pas de cohérence dans ses appels. Des ballons de hand ont disparu – dont un flagrant de Messi à la 55e minute – et il a réussi à se mettre au centre de l’attention.

Finalement, l’Argentine est sortie de la folie avec une victoire et une place en demi-finale.

2. Van Gaal apporte une touche tactique – encore une fois

L’entraîneur néerlandais Louis van Gaal a fait l’objet de critiques monumentales cette Coupe du monde de la part de ceux qui sont restés chez eux. Il est conscient des bruits dissidents autour de son plan de match pour les Néerlandais au Qatar – il est interrogé à ce sujet pratiquement à chaque conférence de presse – mais il est sans vergogne dans sa tactique, sa philosophie du football et la façon dont il veut que son équipe joue. Il se soucie peu de ce que les autres pensent, telle est la confiance en soi qui l’a guidé tout au long d’une carrière de 36 ans.

Ainsi, même lorsque les Pays-Bas étaient menés 2-0, Van Gaal y croyait toujours. À la mi-temps, une photo circulait sur les réseaux sociaux d’un document intitulé “Plan B”. La photo a été prise dans le stade et montrait un bloc de papier laissé sur la chaise de Van Gaal pendant le match. Il y avait une formation alternative : 3-2-3-2, avec Luuk de Jong et Weghorst en tête. Bien que la dernière itération ait été légèrement décalée, Van Gaal avait déjà élaboré un plan pour les dernières affres du match s’ils poursuivaient un but.

Et le changement tactique pré-planifié a fonctionné à la perfection. Ils avaient même ce jeu de tirage au sort dans leur manche, ce qui a mis Weghorst dans suffisamment d’espace pour obtenir l’égalisation tardive et tardive.

Bien qu’ils aient finalement perdu aux tirs au but, Van Gaal a une fois de plus prouvé pourquoi il est l’un des grands managers du football moderne. Il n’est peut-être pas du goût de tout le monde, mais il a été au box-office ici au Qatar, et vous espérez que ce n’est pas la dernière fois que nous le voyons.

3. L’Argentine a failli gâcher une autre victoire

Pendant si longtemps, cela a semblé être une journée parfaite pour l’Argentine. Ils avaient géré le match avec brio, mais c’est maintenant le double en autant de matches où ils ont laissé leur emprise sur le match se desserrer dans les derniers instants.

Contre l’Australie, ils ont failli concéder l’égalisation tardivement, mais ils ne sont sortis victorieux que grâce à l’éclat de la dernière défense de Lisandro Martinez. Ce soir-là, ils n’ont pas pu empêcher les Néerlandais d’entrer, le doublé de Weghorst forçant les prolongations et les pénalités.

Il n’y a absolument aucun moyen qu’ils aient laissé les Pays-Bas revenir dans ce match. Leur formation 3-5-2 avait bien fonctionné pour eux jusque-là, mais l’attention et la discipline ont été abandonnées et leurs adversaires ont bondi. Toute analyse de ce match doit se concentrer sur la gestion du jeu de l’équipe de Scaloni – ou son absence – dans ces derniers instants. Ils avaient leur avertissement contre l’Australie, mais n’en avaient manifestement pas tenu compte. Les remplacements ont été mal jugés et ont interrompu le rythme de son équipe, au lieu de l’aider.

L’Argentine a vaincu les Pays-Bas pour une place en demi-finale après l’un des matchs les plus dramatiques de Qatar 2022. Evrim Aydin/Agence Anadolu via Getty Images

Notes des joueurs (1 = pire, 10 = meilleur)

Pays-Bas: Andries Noppert 7, Virgil van Dijk 7, Jurrien Timber 7, Nathan Ake 7, Denzel Dumfries 5, Daley Blind 6, Frenkie de Jong 6, Marten de Roon 5, Cody Gakpo 6, Memphis Depay 6, Steven Bergwijn 5

Sous-titres : Teun Koopmeiners 7, Steven Berghuis 7, Luuk de Jong 7, Wout Weghorst 9

Argentine: Emiliano Martinez 6, Lisandro Martinez 6, Nicolas Otamendi 6, Cristian Romero 7, Marcos Acuna 8, Nahuel Molina 7, Enzo Fernandez 7, Alexis Mac Allister 6, Rodrigo De Paul 7, Julian Alvarez 6, Lionel Messi 9

Sous-titres : Leandro Paredes 7, German Pezzella 6, Nicolas Tagliafico 6, Lautaro Martinez 6

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Lionel Messi, Argentine. Encore leur homme star. Une autre démonstration incroyable du capitaine de l’Argentine.

PIRE : Steven Bergwijn, Pays-Bas. L’attaquant de l’Ajax n’a pas réussi à maîtriser le match et a été remplacé à la mi-temps.

Faits saillants et moments marquants

Le laissez-passer qui a cassé Internet. De Messi, qui d’autre ?

Brb regarde cette passe de Messi pour le reste de la journée 😍🎯 pic.twitter.com/5EM4CBwktN – Football FOX (@FOXSoccer) 9 décembre 2022

S’il y avait une partie d’Internet qui fonctionnait encore après cette passe de Messi, ce n’était pas le cas après l’incroyable but de Weghorst.

WOW!!! QUEL BUT DES PAYS-BAS DANS LES DERNIÈRES SECONDES 🤯🇳🇱 pic.twitter.com/9MUm36o1KJ – Football FOX (@FOXSoccer) 9 décembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Van Dijk : “Nous nous sommes entraînés pour cela. Tout s’est déroulé jusqu’à ce soir. Ça fait très mal. C’était tout dans le match. Ça fait très mal, personnellement aussi. J’ai tiré fort sur le penalty, le gardien le prend bien. Nous avions beaucoup de foi que nous continuerions ce soir avec ce groupe spécial de gars. Je suis triste, déçu. Tout fait mal.

Van Gaal : “Suis-je fier ? Qu’est-ce que la fierté quand tu perds ? Tu vas à la Coupe du monde avec un but. Tu essaies de tout gagner. Ce n’est pas possible, tu le sais d’avance.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– La passe décisive de Messi était sa 50e pour l’Argentine. C’était sa cinquième passe décisive dans un match à élimination directe de la Coupe du monde, dépassant Pelé pour le plus depuis 1966. C’était sa septième au classement général du tournoi, à égalité au deuxième rang avec Grzegorz Lato de Pologne derrière les huit de Diego Maradona.

– Le penalty de Messi lui donne 17 buts dans une Coupe du monde, dépassant Maradona (16) pour le plus de tous les temps parmi les hommes argentins. Le but voit également Messi égaliser avec Gabriel Batistuta pour le plus de buts parmi les hommes argentins avec 10.

– Le but de Weghorst à la 90+11e minute est le dernier but marqué par les Pays-Bas lors d’un match de Coupe du monde. Il devient le premier joueur masculin néerlandais à marquer deux buts en tant que remplaçant lors d’un match de Coupe du monde.

– Le dernier but de Weghorst est le dernier but égalisateur marqué en temps réglementaire dans l’histoire de la Coupe du monde.

Suivant

Pays-Bas: Après avoir quitté le Qatar, les Néerlandais seront absents quelques mois avant de revenir en action lors des éliminatoires de l’Euro 2024, en affrontant la France le 24 mars.

Argentine: La Albiceleste passer aux demi-finales, où ils affronteront la Croatie mardi à 14 h HE.