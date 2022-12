L’Argentine s’améliore, mais c’est bien d’avoir Messi à qui s’adresser

DOHA, QATAR – L’Argentine est un travail en cours. Ou, peut-être, un voyage de découverte de soi. Cela peut sembler une chose étrange à dire lorsque vous n’avez perdu qu’un seul de vos 39 internationaux précédents, lorsque vous venez de remporter trois victoires sur le spin et que vous êtes dans les huit derniers de la Coupe du monde. Mais il y a une fragilité étrange et inattendue de ce côté-ci et elle s’est révélée contre l’Australie samedi soir. D’un autre côté, lorsque les choses ne fonctionnent pas tout à fait comme elles le devraient, il y a un type nommé Lionel Messi à qui faire appel.

Porté par un soutien phénoménal qui a transformé le stade Ahmad Bin Ali en une sorte d’Estadio Monumental, Gulf Edition (les tribunes étaient une mer de Albiceleste avec une minuscule forme jaune Tetris représentant l’Australie), l’Argentine menait 2-0 et naviguait pendant la majeure partie du match.

Puis, à seulement 15 minutes de la fin, le hit-and-hop du remplaçant Craig Goodwin depuis le bord de la surface a explosé sur le dos d’Enzo Fernandez et a dépassé le gardien Emi Martinez pour porter le score à 2-1. À peine cinq minutes plus tard, l’arrière gauche Aziz Behich a presque atteint l’immortalité des temps forts de la Coupe du monde, avec une course labyrinthique ridicule qui l’a vu se faufiler devant quatre adversaires et tirer au but, seulement pour que Lisandro Martinez réussisse à bloquer. Behich, un 31 Un compagnon de moins d’un an qui a joué dans 10 clubs différents au cours de sa carrière, jouait en deuxième division turque à la même époque l’année dernière. Plus tôt dans le match, il a affronté Messi, le septuple vainqueur du Ballon d’Or lui faisant face.

De toute évidence, une partie de cette poussière d’étoiles de Messi a atterri sur lui. “S’il avait réussi, cela aurait été Messi en maillot jaune”, a déclaré le patron de l’Australie, Graham Arnold, après le match.

C’était un rappel que la Coupe du monde, en particulier dans les huitièmes de finale, peut être un excellent niveleur et que chaque instant sur le terrain est une opportunité pour un sans nom d’entrer dans la tradition.

“Deux-0 auraient été justes”, a déclaré l’entraîneur argentin Lionel Scaloni par la suite. “Mais c’est le football. Le football, ce sont des moments. Des moments où vous dominez et des moments où vous souffrez.”

La peur de Behich a réveillé l’Argentine. Dans les dernières minutes, ils auraient pu – et auraient dû – marquer davantage de buts, Messi et le remplaçant Lautaro Martinez ayant tous deux gaspillé plusieurs occasions. Mais, encore une fois, au plus profond du temps additionnel, Garang Kuol, 18 ans – le plus jeune joueur à avoir participé à un match à élimination directe de la Coupe du monde depuis Pelé en 1958 – a forcé un arrêt difficile d’Emiliano Martinez qui aurait égalisé le match.

Ce n’est pas ainsi que les choses sont censées se dérouler. Pas quand vous êtes confortablement en contrôle et, livre pour livre, plusieurs ordres de grandeur plus talentueux que l’opposition. Et cela devrait donner à réfléchir au patron argentin Scaloni.

L’Argentine a contrôlé le match (bien) mais, pendant 85 minutes, n’a réussi que trois tirs cadrés, dont le but de Julian Alvarez pour porter le score à 2-0, un cadeau du gardien australien Mathew Ryan.

Leo Messi est en excellente forme – ce qui est bien – mais l’équipe de Lionel Scaloni a toujours ses défauts. Wu Zhizhao/VCG via Getty Images

C’est beaucoup de fumée pour peu de feu. Et pourtant, à bien des égards, le plan de match de Scaloni avait fonctionné (au moins jusqu’au dernier tiers.) Il pensait que l’Australie allait s’asseoir profondément avec deux banques de quatre (et ils l’ont fait), ce qui signifiait que l’Argentine aurait beaucoup de balle et il n’y aurait pas d’espace derrière. Cela signifiait qu’il était inutile d’aller vers Lautaro Martinez et ses courses nord-sud, alors il est allé à la place avec Papu Gomez et sa ruse (Gomez était inefficace, mais l’idée était solide.) L’Argentine a poussé et poussé et a été patiente. Ils ont obtenu le but qu’ils voulaient en première mi-temps lorsque Messi a marqué pour la première fois dans un match à élimination directe de la Coupe du monde et ils semblaient être sur la bonne voie.

Sauf que le tempo a chuté. La possession argentine est devenue une possession stérile. L’Australie n’a pas poussé vers l’avant, apparemment contente de garder les choses serrées et d’essayer d’égaliser à la fin. Avec Gomez ayant un jour de congé (pas pour la première fois de ce tournoi) et Angel Di Maria mis à l’écart, il est devenu évident que cette équipe ne regorge pas exactement de créativité non-Messi. Et, en effet, à plusieurs reprises, Messi est tombé complètement devant les quatre arrières pour recevoir le ballon dans le but d’évoquer quelques idées.

Des idées dont cette équipe a besoin pour fonctionner, car, malgré tous les résultats impressionnants, elles manquent dans d’autres domaines. Ils n’appuient pas haut pour forcer les revirements (c’est fondamentalement impossible à faire avec Messi dans l’équipe), ils n’ont pas de meneur de jeu derrière le côté, et ils n’ont pas de gros attaquant central pour tenir le ballon. Il n’y a pas beaucoup de schémas de jeu non plus, en partie parce que Messi – régulièrement répertorié comme avant-centre sur la feuille d’équipe tactique de la FIFA mais, en fait, errant partout où son génie l’emmène – rend difficile la construction d’attaques aussi structurées. . C’est aussi en partie parce que Scaloni a changé beaucoup de personnel dans chacun des matchs de l’Argentine ; Messi et Rodrigo De Paul sont les seuls de ses six premiers à avoir débuté chacun des quatre matches disputés jusqu’à présent.

Sans ce qui précède, vous vous retrouvez avec un arsenal quelque peu limité : coups de pied arrêtés, erreurs adverses, tête-à-tête et, enfin, Messi. Bien pour l’Australie, mais les Pays-Bas au prochain tour vendredi devraient offrir un test plus sévère.

Scaloni s’en est sans doute rendu compte et cela explique probablement pourquoi il est passé à un arrière trois seulement quatre minutes après le début de la seconde mi-temps, remplaçant Gomez par Lisandro Martinez et poussant Nahuel Molina et Marcos Acuna sur le terrain pour tenter de fournir plus de largeur. Cela a fonctionné défensivement jusqu’à un certain point – jusqu’au but contre son camp de Fernandez et la folie à la fin – mais n’a pas fait grand-chose pour ajouter du punch offensif.

La bonne nouvelle? Eh bien, une partie est probablement due à la fatigue. Messi lui-même a noté qu’ils n’avaient que trois jours pour se préparer à ce qui s’est avéré être un match physique. Ils auront six jours pleins d’avance sur les Néerlandais et cela devrait les aider. De même, aussi décousus et manquant de fluidité qu’ils le voyaient parfois, il semble y avoir une croyance et une unité sous-jacentes dans cette équipe. C’est important dans le cadre d’un tournoi, comme le confirmeront tous ceux qui se souviennent de l’équipe de Jorge Sampaoli à Russie 2018.

“J’ai 26 joueurs et j’ai confiance en chacun d’eux”, a déclaré Scaloni. “Je sais qu’ils peuvent tous nous aider, selon le moment.”

C’est quelque chose que vous entendez souvent de la part des entraîneurs. Sauf avec Scaloni, cela semble authentique.

Et puis il y a Messi, qui a réalisé l’une de ses meilleures performances en Coupe du monde sous le maillot de l’Argentine. Leur récent succès – témoin de la course sans défaite et de la victoire de la Copa America – reposait sur le fait que Messi était un rouage de la machine, pas le gars qui portait toute la machine sur son dos. Mais, à certains moments, il a montré qu’il pouvait toujours porter l’équipe et qu’il était plus que disposé à le faire. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’il le fasse à chaque match et Scaloni ne veut sans doute pas qu’il le fasse à chaque match.

Mais il est réconfortant de savoir que lorsque les choses ne fonctionnent pas tout à fait, il existe un plan B appelé Lion.