L’Argentine salue les footballeurs unis dans un pays divisé en crise

Au cours du mois dernier, Lionel Messi et ses coéquipiers argentins ont apporté succès et unité à leurs fans, en contraste frappant avec les difficultés économiques du pays et le paysage politique polarisé.

Des années de crise économique pèsent lourdement sur la vie quotidienne des habitants d’un pays où quelque 40 % vivent dans la pauvreté, l’inflation galopante et la dépréciation de la monnaie ayant décimé l’épargne et le pouvoir d’achat des citoyens ordinaires.

Et pourtant, dimanche, tout le pays s’est drapé des couleurs nationales bleu et blanc alors que les rivalités politiques et sportives ont été mises de côté et que 45 millions de personnes ont célébré un premier succès en Coupe du monde en 36 ans.

Mais les experts disent que l’exaltation ne durera pas.

“Ce qui se passe, c’est que le sport, et particulièrement le football en Argentine, a la capacité de nous unir par l’émotion, et c’est très important en termes de symbolique nationale”, a déclaré à l’AFP le sociologue Rodrigo Daskal.

“Mais cela ne signifie pas qu’il peut être effectivement transférable à d’autres domaines.”

« Unis, nous pouvons faire beaucoup plus »

Lors du match de dimanche, les supporters de rivaux acharnés de la ville tels que Boca Juniors et River Plate à Buenos Aires, ou les Newell’s Old Boys de Rosario et Rosario Central, se sont tenus au coude à coude lors de la victoire palpitante et parfois tortueuse aux tirs au but contre la France au Qatar.

“Cette passion et cette unité, espérons-le, serviront d’exemple pour l’avenir et nous feront prendre conscience que nous sommes meilleurs ensemble”, a déclaré l’arrière Nicolas Tagliafico.

Le succès de l’équipe et leur solidarité tangible ont créé un sentiment d’espoir chez certains Argentins.

“Il ne s’agit pas d’oublier nos problèmes, il s’agit de nous rappeler que nous pouvons nous unir, et lorsque nous sommes unis, nous tirons tous dans la même direction”, a déclaré Julio Berdun, 50 ans, alors qu’il traversait l’emblématique Plaza Mayo devant le Palais présidentiel Casa Rosada avec sa famille.

“Nous devons combler ce fossé qui nous divise tant en tant que pays”, a-t-il déclaré, le visage peint en bleu et blanc, portant une perruque bouclée et drapé du drapeau argentin.

En même temps, il y a du scepticisme et de la lassitude qui viennent de décennies de promesses non tenues et de rêves brisés.

« Nous sommes champions du monde, mais rien de plus. Je dois aller travailler, tout le monde doit aller travailler. La situation ne changera pas, ce sera comme toujours, sauf que dans le domaine sportif, nous sommes champions du monde”, a déclaré l’architecte Ricardo Grunfeld, 65 ans.

“Jouer pour le peuple”

Ce qui a touché les fans, c’est l’engagement émotionnel des joueurs, incarné par le génie de Messi, la joie de ses coéquipiers et les larmes de l’entraîneur Lionel Scaloni.

“Cette équipe joue pour le peuple, pour les supporters argentins, il n’y a pas d’ego individuel, tout le monde joue pour l’équipe et pour le pays”, a déclaré Scaloni.

La classe politique est à l’opposé polaire, et pas seulement à cause de la relation conflictuelle entre le gouvernement péroniste et l’opposition de droite.

L’administration actuelle a été assaillie par une fissure toujours croissante entre le président Alberto Fernandez et sa vice-présidente et ancienne dirigeante Cristina Kirchner.

“Cette équipe compétitive, efficace et humble avec de bonnes vibrations contraste avec une classe politique qui se bat entre elle-même et qui n’améliore pas les choses dans le pays”, a déclaré le politologue Carlos Fara.

« La société est très fatiguée de cette rupture. Ils ont l’impression que c’est une affaire politique et un obstacle au développement.”

Mais, a-t-il ajouté, « je ne vois pas la classe politique réfléchir là-dessus. Très probablement, une fois l’euphorie passée, les choses redeviendront pareilles.

“Les problèmes économiques sont à long terme et la victoire en Coupe du monde ne les atténue pas.”

“Ils se tiennent à l’écart de la politique”

L’équipe victorieuse célébrera mardi avec les fans au monument emblématique de l’obélisque de la capitale.

Mais il n’est pas prévu de rencontrer le président ou d’organiser des célébrations au palais présidentiel.

“Les gens sentent que c’est un triomphe pour l’équipe nationale et les gens eux-mêmes, et il vaut mieux que la politique reste en dehors”, a déclaré Fara.

Alors que le plus grand héros du football argentin, feu Diego Maradona – qui a mené le pays au triomphe de la Coupe du monde en 1986 – a exprimé son soutien à diverses causes latino-américaines de gauche, l’équipe actuelle est apolitique.

“Maradona s’est engagé en politique mais cette équipe reste à l’écart”, a déclaré Lucrecia Airaldi, 50 ans, qui travaille dans les ressources humaines.

« Ils portent le drapeau, ils représentent tout le monde. C’est ça qui est génial”

Pour beaucoup, le fait qu’aucune force politique ne tente de capitaliser sur la gloire de l’équipe de football est en soi une victoire.

“C’est une réussite sportive, c’est un exemple pour tous les enfants”, a déclaré l’architecte Grunfeld. “C’est essentiel.”

