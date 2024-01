L’Argentine saisit et expulse la famille du baron de la drogue en fuite « Fito » – DW – 20/01/2024

Les autorités argentines ont arrêté et expulsé vendredi l’épouse et les enfants du trafiquant de drogue équatorien José Adolfo Macias.

La ministre argentine de la Sécurité, Patricia Bullrich, a déclaré que son pays avait expulsé huit personnes, dont d’autres associés de Macias, plus communément appelés « Fito », qui avaient emménagé dans une maison à Cordoba après leur arrivée en Argentine le 5 janvier.

Deux jours plus tard, le 7 janvier, Fito disparaissait d’une prison en Équateur où il purgeait une peine de 34 ans de prison pour plusieurs délits, notamment trafic de drogue, extorsion et meurtre. Il est toujours en liberté au milieu d’une opération de recherche majeure en Équateur et au-delà.

Les autorités équatoriennes ont décrété l’état d’urgence après l’évasion du début du mois, qui a été suivie de troubles majeurs dans plusieurs prisons. Image : FERNANDO MACHADO/AFP/Getty Images

“Notre hypothèse est que le plan de Fito était d’acheter la maison, de déménager la famille puis de s’évader de prison”, a déclaré Bullrich. Elle a déclaré qu’ils opéraient sur la base d’informations fournies par leurs homologues équatoriens.

Le permis de séjour temporaire de la famille a été annulé par une “résolution sur la migration” qui a ensuite permis aux autorités de “les détenir et de les expulser du pays”, a déclaré Juan Pablo Quinteros, responsable de Cordoue.

“L’Argentine ne sera pas un pays de la drogue et nos provinces ne seront pas un repaire de criminels. Nous sommes déterminés à combattre ce type de crime”, a déclaré le ministre argentin de l’Intérieur, Guillermo Francos, lors de la conférence de presse.

La recherche de Fito

Le président équatorien Daniel Noboa a déclaré à la radio colombienne W que la police recherchait Fito “partout”. Il a demandé au président colombien Gustavo Petro d’y mener également des “recherches intensives”.

Noboa a déclaré l’état d’urgence pour deux mois après la fuite de Fito, déployant des militaires dans les rues du pays pour tenter de contrôler le intensification de la violence des gangs. Rien qu’en janvier, il y a eu un attaque à l’antenne par des hommes armés contre une chaîne de télévisionle prise en otage de plus de 170 agents pénitentiaires et des incidents d’enlèvements de policiers.

L’Équateur était autrefois considéré comme un bastion relatif de stabilité dans la région, mais l’influence croissante des cartels et des gangs et les récents crimes violents ont poussé le gouvernement à réagir. Image : VICENTE GAIBOR DEL PINO/Reuters

“Nous avons un guerre à meneret une nation très meurtrie qui doit se relever”, a déclaré Noboa vendredi.

Dans une interview accordée à RCN Radio, Naoba a déclaré : “Nous savons que toute la famille (de Macias) se trouvait en Argentine… ils ont été expulsés vers l’Équateur.”

“Souvent, ces proches sont impliqués dans le blanchiment d’argent ou dans la partie économique et opérationnelle des cartels et des groupes narcoterroristes”, a déclaré le président.

Alors que les médias locaux en Équateur ont rapporté que la famille de Fito était arrivée à l’aéroport de Guayaquil, le gouvernement et la police du pays n’ont pas immédiatement commenté l’affaire.

