L’Argentine remporte la Coupe du monde, éliminant l’Australie pour atteindre les quarts de finale

Lionel Messi a été poussé au milieu d’un joyeux caucus d’après-match alors que les joueurs argentins sautaient sur place pour célébrer leur arrivée en quart de finale de la Coupe du monde.

Messi a de nouveau livré pour son pays, marquant le 1000e match de sa carrière marquante avec son premier but en phase à élimination directe d’une Coupe du monde pour mener l’Argentine à une victoire 2-1 contre l’Australie samedi à Al Rayyan, au Qatar.

Ce n’était cependant pas la surprise que la plupart attendaient contre les Australiens non annoncés.

Au coup de sifflet final, l’Argentine était tout aussi reconnaissante envers son gardien que le n°10 avec de la magie dans ses bottes.

Emi Martinez a réalisé un arrêt tentaculaire dans les dernières secondes d’un match de plus en plus anxieux pour éviter le besoin de prolongation et le potentiel d’un autre choc dans une Coupe du monde pleine d’eux.

“C’est la Coupe du monde pour vous”, a déclaré Messi. “Tous les matchs sont difficiles et ce qui est important, c’est que tu gagnes.”

Avec une prouesse de son célèbre pied gauche à la 34e minute, Messi a donné l’avantage à l’Argentine avec son troisième but au tournoi de cette année et son neuvième au total à la Coupe du monde, un de plus que Diego Maradona.

“Wow, il est tout simplement remarquable”, a déclaré l’entraîneur australien Graham Arnold.

Chance tardive dramatique

Julian Alvarez a sauté sur une touche lourde du gardien australien Mathew Ryan pour puiser dans un filet vide pour le deuxième but, plaçant l’Argentine sur le chemin d’une rencontre avec les Pays-Bas en quart de finale.

La riposte de l’Australie dans les 20 dernières minutes a été aussi émouvante qu’inattendue. Le tir de Craig Goodwin a dévié dans le filet du milieu de terrain argentin Enzo Fernandez à la 77e. Puis, au milieu d’un bombardement aérien tardif des Australiens, Garang Kuol a eu une chance tardive dramatique lorsqu’il a été laissé libre au second poteau. Tirant au tournant, son effort a été étouffé par Martinez et deux joueurs argentins sont tombés sur leur gardien de but.

À la seule autre occasion, l’Australie a atteint les 16 derniers, en 2006, l’équipe a perdu contre l’éventuelle championne italienne.

C’est peut-être un présage pour l’Argentine, qui s’est complètement remise de sa défaite choquante face à l’Arabie saoudite lors de son premier match de groupe et a remporté trois matchs consécutifs.

Quant à Messi, il compte désormais 789 buts dans une carrière qui pourrait encore atteindre un crescendo le 18 décembre en remportant le plus grand trophée du football lors de sa cinquième et probablement dernière Coupe du monde.

Le rêve est toujours vivant pour le septuple joueur mondial de l’année et les dizaines de milliers de supporters argentins qui ont dominé le stade Ahmad Bin Ali, dépassant massivement les petites poches de supporters australiens vêtus de vert et d’or et le faisant sentir comme un match à Buenos Aires ou à Rosario.

“Toute l’Argentine aimerait être ici mais ce n’est pas possible”, a déclaré Messi. “Ce lien, cette union que nous avons, c’est beau.”

Après le but de Messi, les supporters argentins ont rebondi, se sont balancés et ont fait tournoyer leurs écharpes pour célébrer joyeusement la dernière ingéniosité de leur joueur préféré.

“Nous avons tout donné”, a déclaré l’attaquant australien Jackson Irvine en larmes, “mais cela n’a pas suffi.”

Dumfries mène l’attaque néerlandaise

Memphis Depay et Daley Blind ont marqué en première mi-temps et Denzil Dumfries a ajouté un but tardif alors que les Pays-Bas éliminaient les États-Unis de la Coupe du monde avec une victoire 3-1 samedi qui a propulsé les Néerlandais en quarts de finale.

Le remplaçant Haji Wright en deuxième mi-temps a réduit le déficit américain à 2-1 à la 76e minute lorsque le centre de Christian Pulisic a frappé son pied traînant et a sauté sur le gardien Andries Noppert et dans le filet. Mais Dumfries, qui a aidé sur les deux premiers buts, a marqué sur une volée à la 81e.

Finalistes en 1974, 1978 et 2010, les Oranje ont prolongé leur séquence sans défaite à 19 matchs et affronteront vendredi l’Argentine ou l’Australie.

Ce fut une fin décevante pour une équipe américaine reconstruite qui espérait dépasser les huitièmes de finale pour la première fois depuis 2002. Utilisant la deuxième équipe la plus jeune du tournoi, les Américains ont atteint le strict minimum pour considérer la Coupe du monde comme un succès, battant L’Iran dans sa finale de phase de groupes pour atteindre les huitièmes de finale.

Mais tout comme en 2010 contre le Ghana et 2014 contre la Belgique, les États-Unis ont été éliminés en huitièmes de finale. Les Américains sont sans victoire en 12 matchs contre des adversaires européens à la Coupe du monde depuis 2002, perdant six, et sont 1-7 lors de la huitièmes de finale du tournoi.

“Je pense que nous avons fait des progrès”, a déclaré l’entraîneur-chef des États-Unis, Gregg Berhalter. “Quand les gens regardent notre équipe, ils voient une identité claire. Ils voient des gars qui sortent et se battent les uns pour les autres. Ils voient le talent sur le terrain. Nous avons fait des progrès, mais ce soir-là, nous avons échoué.”

Pulisic, jouant quatre jours après s’être blessé lors de son but vainqueur contre l’Iran, a eu une chance de donner l’avantage aux États-Unis à la troisième minute, mais Noppert, ne disputant que son quatrième match international, a bloqué son tir à bout portant. Alors que les Américains cherchaient un but égalisateur, Noppert a plongé pour arrêter l’effort de 25 verges de Tim Weah à la 42e.

La foule de 44 846 personnes était bien revenue du terrain au stade rénové de Khalifa International, qui dispose d’une piste d’athlétisme et était plus discret que les spectateurs bruyants du match contre l’Iran.

Se rapprocher du meilleur buteur néerlandais van Persie

Alors que les États-Unis avaient le meilleur jeu au départ, les Néerlandais ont pris les devants après avoir brisé la presse américaine. Dumfries a réussi une passe du flanc droit alors que Depay se dirigeait sans marque dans la surface de réparation. Son tir du pied droit à 14 mètres a battu Matt Turner au deuxième poteau à la 10e minute pour son 43e but international, le plaçant en possession exclusive de la deuxième place sur la liste des buteurs néerlandais derrière les 50 de Robin van Persie.

Le but était le premier autorisé par les États-Unis à partir du déroulement du tournoi. En 37 matches de Coupe du monde, les Américains n’ont jamais gagné un match dans lequel ils étaient menés.

Les Pays-Bas ont doublé la mise sur pratiquement le coup de pied final de la première mi-temps, dans la première minute du temps additionnel. Après une série d’échanges rapides après une remise en jeu, Dumfries a obtenu un centre autour de Tyler Adams et a trouvé Blind grand ouvert au point de penalty. Blind n’a marqué que son troisième but international, son premier en huit ans. Gio Reyna a alimenté un Weston McKennie ouvert à la 54e, mais il a skié son tir au-dessus de la barre transversale.

Wright est entré à la 67e et a marqué son deuxième but international, suscitant les espoirs américains. Mais Dumfries n’a pas été marqué par Tim Ream et Antonee Robinson et a utilisé son pied gauche pour voler le centre de Blind.

La formation de départ pour les États-Unis était la plus jeune pour un match à élimination directe de la Coupe du monde à 25 ans et 86 jours. Le plus bas précédent était de 27 ans, 19 jours pour la défaite en demi-finale de 1930 contre l’Argentine.

Le nouveau format du tournoi suscite la colère de l’entraîneur polonais

Le drame élevé de la tension sur écran partagé lors des matchs simultanés de la dernière série de matchs de groupe de la Coupe du monde appartient désormais au passé.

Le prochain tournoi en 2026 mettra en vedette 48 équipes – 16 de plus que cette année au Qatar – et utilisera un format différent qui éliminera les rivaux de groupe jouant en même temps avec une progression et une élimination oscillant sur des buts tardifs.

L’entraîneur-chef de la Pologne, Czeslaw Michniewicz, qui a mené son équipe en huitièmes de finale, n’est pas fan des changements à venir, même si cela donnera à son pays plus de chances de réussir dans le plus grand tournoi de football.

La FIFA, l’instance dirigeante du sport, abandonne sans doute la structure de tournoi parfaite, qui est excellente depuis 1998. Huit groupes de quatre équipes produisent un tour à élimination directe de 16 nations.

Le prochain tournoi, qui sera organisé par les voisins nord-américains que sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, devrait réunir 16 groupes de trois équipes, dont 32 se qualifieront pour le premier tour à élimination directe.

“Je pense que parfois cela peut gâcher le spectacle”, a déclaré Michniewicz par l’intermédiaire d’un traducteur, un jour avant que son équipe affronte la France, championne du monde en titre, en huitièmes de finale. “Parfois, moins signifie plus et plus il y a d’équipes, plus ce sera facile. sera-t-il intéressant pour les fans ?”

L’expansion a été convenue malgré la propre étude de la FIFA concluant que le format à 32 équipes offre le tournoi de la plus haute qualité.

“Je préférerais avoir moins d’équipes. Ce sera plus difficile de se qualifier mais ce sera plus facile pour les fans”, a déclaré Michniewicz. “On voit qu’aujourd’hui il y a beaucoup de matches et si tu veux tous les voir c’est un énorme problème.”

Le nouveau format ajoutera 16 matchs au calendrier, ce qui en fera un tournoi de 80 matchs en 2026, mais il devrait toujours tenir dans la période habituelle de 32 jours.