L’Argentine remporte la Coupe du monde de football 2022

Le rêve de gloire de Lionel Messi en Coupe du monde est devenu réalité au Qatar

Lionel Messi a dirigé l’Argentine vers la gloire de la Coupe du Monde de la FIFA lors d’une soirée dramatique alors que son équipe a vaincu la France aux tirs au but après un match passionnant terminé 3-3 au stade Lusail au Qatar.

L’Argentine est sortie des blocs tôt pour prendre une avance de deux buts en première mi-temps grâce à un penalty de Messi et une frappe d’Angel Di Maria.

Mais les buts tardifs de Kylian Mbappe ont prolongé le match, où Messi et Mbappe ont de nouveau marqué.

Et lors de la séance de tirs au but qui a suivi, c’est Gonzalo Montiel qui a été le héros pour tirer à la maison et assurer la première Coupe du monde de l’Argentine depuis 1986.

L’Argentine semblait se diriger vers la victoire dans une première mi-temps au cours de laquelle la France était inhabituellement calme, ne réussissant pas à rassembler un tir ou même une seule touche dans la surface de ses adversaires alors que leurs espoirs de remporter des Coupes du monde consécutives semblaient morts dans l’eau.

