L’Argentine remporte la Coupe du monde dans l’une des finales classiques de tous les temps

L’Argentine a battu la France aux tirs au but pour remporter son troisième titre en Coupe du monde.

Dans ce qui était sans doute la plus grande finale de Coupe du monde de tous les temps, l’Albiceleste a pris un départ de rêve lorsque Lionel Messi a calmement inscrit un penalty à la 23e minute après qu’Angel Di Maria ait été renversé sur la surface par Ousmane Dembele.

Le Sud-Américain a dominé les débats pendant la majeure partie du match. L’Argentine n’a guère laissé les Français s’installer, à l’image de l’intensité et des passes affichées par l’Argentine.

L’Argentine remporte la finale de la Coupe du monde avec un superbe but de tous les temps

L’équipe française de Didier Deschamps n’a jamais mis un pied dans le match. Et treize minutes plus tard, l’Argentine a porté le score à 2-0 avec un magnifique but d’équipe.

Après avoir récupéré le ballon au milieu, Lionel Messi a trouvé Julian Alvarez d’un coup magnifique, qui a ensuite trouvé Alexis Mac Allister grâce à sa course fulgurante. Le milieu de terrain de Brighton a servi le ballon sur une assiette à Di Maria, qui a marqué avec aplomb devant le pressé Hugo Lloris dans le but français.

L’équipe de Lionel Scaloni a été de loin la meilleure équipe pendant 75 minutes, mais une mauvaise décision du défenseur central Nicolas Otamendi a vu la France obtenir son propre penalty après que le défenseur argentin ait renversé Randal Kolo Muani.

Kylian Mbappé, qui jusque-là était silencieux pendant la majeure partie du match, a intensifié pour réduire le déficit en le portant à 2-1. En quelques secondes, Mbappé a ensuite égalisé d’une magnifique volée pour rétablir la parité, laissant l’Argentin sous le choc.

L’Argentine a affronté un adversaire redoutable en France

L’Albiceleste avait dominé le match mais maintenant, ils devaient se reprendre une fois de plus, comme lors de leur victoire en quart de finale contre les Pays-Bas. La France avait l’air du meilleur côté après l’égalisation, mais l’Argentine a réussi à tenir le coup pour prolonger une rencontre palpitante en prolongation.

L’Argentine avait l’air beaucoup plus calme mais devait toujours faire face à la menace sur le comptoir de Mbappé et Kingsley Coman sur les deux ailes. Messi aurait pu penser qu’il avait décroché le titre à la 108e minute lorsqu’il a terminé à bout portant après un excellent travail sur le flanc droit.

Le tir de Lautaro Martinez a été bloqué par Lloris mais Messi a fait franchir la ligne du pied droit avant que Dayot Upamecano ne dégage le ballon. Le VAR a été consulté et les rediffusions ont montré que le ballon avait franchi la ligne, rétablissant ainsi l’avance de l’Argentine.

À quatre minutes de la prolongation, la France a remporté son deuxième penalty de la soirée après que Gonzalo Montiel, qui faisait demi-tour pour bloquer l’effort de Mbappé, a vu le ballon lui effleurer le bras droit. Mbappé, a intensifié, et a de nouveau égalé le match à 3-3, complétant son superbe triplé.

La finale de la Coupe du monde passe aux tirs au but

Cependant, cela n’allait pas au jour de Mbappe malgré le fait que la star du PSG se soit mobilisée pour marquer son penalty suivi de Messi. Le gardien argentin Emiliano Martinez a une fois de plus apporté son héroïsme de but en repoussant l’effort de Coman avec un arrêt brillant.

Aurélien Tchouameni a raté son coup franc et avec Paulo Dybala, Leandro Paredes marquant avant lui, Gonzalo Montiel a marqué le penalty gagnant pour donner à l’Argentine sa première victoire en Coupe du monde depuis 1986.

Crédit photo : IMAGO / PA Images