L’Argentine remporte la Coupe du monde 2022 aux tirs au but après un nul épique 3-3 contre la France

L’Argentine a remporté sa première Coupe du monde depuis 1986 après avoir survécu à un retour tardif de la France et vaincu les Bleus aux tirs au but après une période de prolongation extraordinaire et un match nul épique 3-3 après 120 minutes.

Lionel Messi a donné l’avantage à l’Argentine depuis le point de penalty après 23 minutes de la période d’ouverture et Angel Di Maria a prolongé son avance suite à un mouvement d’équipe fluide plus tard dans la mi-temps.

L’équipe de Lionel Scaloni semblait se diriger vers le titre contre une France plate, mais les champions en titre ont remporté leur propre penalty tard et Kylian Mbappe l’a converti pour leur donner une bouée de sauvetage.

Et l’attaquant du Paris Saint-Germain a volé à la maison 90 secondes plus tard dans une tournure extraordinaire pour envoyer la finale en prolongation.

Dans ce document, l’Argentine s’est regroupée et Messi a marqué son deuxième de la nuit après plus de drame alors que le ballon était dégagé de derrière la ligne par Dayor Upamecano mais était déjà terminé.

Mais encore une fois, la France est revenue alors que Mbappe a tiré à la maison sur un autre penalty à la suite d’un handball dans la surface de Gonzalo Montiel.

Et l’Argentine l’a emporté lors de la fusillade pour remporter le trophée après ce qui a peut-être été la finale de Coupe du monde la plus dramatique de l’histoire.

Dans la fusillade, Kingsley Coman a vu son effort sauvé par Emi Martinez et Aurélien Tchouameni a traîné son coup de pied large, laissant Gonzalo Montiel revendiquer la gloire pour l’Argentine avec le tir gagnant pour offrir une victoire 4-2 aux tirs au but et une troisième Coupe du monde pour l’Albiceleste. dans des circonstances extraordinaires.