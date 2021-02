L’Argentine prête serment au nouveau ministre de la Santé après que le scandale du copinage a frappé le déploiement de la vaccination et vu le licenciement du titulaire

L’Argentine a un nouveau ministre de la Santé après un scandale de «vaccination VIP», qui a entaché sa campagne de vaccination contre le Covid-19 et entraîné son ancien patron. Ironiquement, cela a commencé comme une tentative bien intentionnée de promouvoir la vaccination.

Le Dr Carla Vizzotti a prêté serment samedi en tant que nouveau ministre de la Santé de l’Argentine, succédant à son ancien supérieur, Gines Gonzalez Garcia. La médecin et épidémiologiste de 48 ans a prêté serment en promettant de mettre au point le programme de vaccination Covid-19 et de le mettre en œuvre rapidement et équitablement. Elle a dit qu’elle avait l’intention de donner «Chaque Argentin la tranquillité d’esprit que tous les vaccins sont administrés selon des critères sanitaires précis.»

El Presidente @alferdez tomó juramento a la ministra de Salud, @carlavizzotti. pic.twitter.com/9ivWaP4X82 – Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) 20 février 2021

Elle faisait référence à un scandale qui a renversé Garcia vendredi, grâce à sa connaissance de longue date, journaliste et animateur de radio Horacio Verbitsky. Au cours de son programme du matin du même jour, il a annoncé qu’il avait changé d’avis sur Spoutnik V, le vaccin russe utilisé dans l’effort de vaccination de l’Argentine. Il a dit qu’il avait décidé de se faire vacciner avec plutôt que d’attendre que la formule Oxford / Astrazeneca soit disponible en Argentine.

Le changement d’avis est survenu après que neuf membres de sa famille, d’un bébé d’un an à un septuagénaire, ont été infectés par Covid-19 et l’un d’eux y a succombé, a expliqué Verbitsky. Alors, il a appelé son « vieil ami » le ministre de la Santé et a obtenu des instructions sur la façon d’obtenir le coup. Avant de pouvoir le suivre et de se rendre dans un hôpital de Buenos Aires, il a été contacté par un assistant, qui lui a dit qu’il pouvait être vacciné directement au ministère à la place.

Verbitsky est un militant politique chevronné dont les campagnes anti-corruption dans les années 1960 lui ont valu le surnom de «Le chien». Dans les années 1970, il était un guérillero et un espion, travaillant contre la dictature soutenue par les États-Unis et engagée dans la soi-disant guerre sale contre l’opposition de gauche en Argentine. L’homme de 79 ans est considéré comme un allié politique de l’actuel gouvernement de gauche du président Alberto Fernandez.

Les commentaires de Verbitsky, qui visaient évidemment à inspirer la confiance du public dans le vaccin, ont plutôt suscité des accusations de copinage. Beaucoup ont vu dans cette affaire la preuve que des personnalités privilégiées proches du gouvernement pouvaient secrètement sauter la ligne et se faire vacciner tôt. Dans sa déclaration de démission publiée plus tard dans la journée, Garcia blâmé « confusion » dans son bureau à un moment où il était hors de la capitale pour «Vaccination VIP.»

Le ministère de la Santé a déclaré que Verbitsky avait reçu le statut de «Personnel stratégique», une catégorie qui comprend les travailleurs essentiels, les forces de sécurité, les enseignants et certains fonctionnaires. Les membres de ce groupement sont censés être vaccinés après les médecins, qui ont reçu la priorité absolue du ministère de la Santé. Les médias locaux ont déclaré que Verbitsky était l’une des nombreuses personnes qui ont été incluses sur la liste alors qu’elles n’étaient pas qualifiées.

Le journaliste lui-même s’est excusé d’avoir sauté la ligne samedi, disant à son public qu’il ne réalisait pas qu’il faisait quelque chose de mal. «La chose la plus décente à laquelle je puisse penser est d’admettre [wrongdoing] et demandez pardon, « il a dit.

Un incident similaire s’est produit au début du mois au Pérou, lorsque Pilar Mazzetti a démissionné de son poste de ministre de la Santé après que l’ancien président du pays, Martin Vizcarra, ait été accusé d’avoir franchi la ligne de vaccination. L’ancien responsable a réussi à se faire inscrire lui-même et sa femme pour l’essai clinique du vaccin chinois fabriqué par Sinopharm et aurait assuré que tous deux recevaient le vrai médicament plutôt qu’un placebo.



