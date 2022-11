L’Argentine pousse un soupir de soulagement après sa victoire

BUENOS AIRES, Argentine (AP) – Luciana Medina était si nerveuse qu’elle pouvait à peine dormir la nuit précédant le match de samedi entre l’Argentine et le Mexique, qui aurait pu pratiquement éliminer le pays sud-américain fou de football de la Coupe du monde.

Après le match, elle ne pouvait s’empêcher de sourire.

“Je suis si fier. J’ai vraiment adoré le match », a déclaré Medina, une étudiante en communication de 23 ans, vêtue d’un maillot argentin. “Je suis tellement heureux.”

Les Argentins ont poussé un soupir de soulagement collectif samedi après-midi alors que le pays a obtenu une victoire décisive 2-0 sur le Mexique, dissipant les doutes qui avaient émergé sur l’équipe de Lionel Messi après la défaite choc contre l’Arabie saoudite mardi. Cette perte avait plongé le pays presque dans un état de deuil national.

“Toute la semaine a été très triste, tout le monde était très agressif aussi, comme s’ils étaient perdus, sans savoir quoi faire”, a déclaré Medina. “Nous étions tous très nerveux.”

María del Carmen Martínez, 60 ans, s’est dite “très tendue” lorsqu’elle est arrivée sur une place de Buenos Aires pour regarder le match sur écrans géants.

“Je suis heureux maintenant”, a déclaré le travailleur du commerce de détail avec un sourire. “C’est comme si les joueurs se réveillaient enfin.”

Manuel Gauto, 21 ans, a reconnu avoir vu une équipe différente sur le terrain que celle qui est tombée devant l’Arabie saoudite.

“Ils ont saisi l’occasion et y ont mis tout leur cœur”, a déclaré Gauto. “Ils ont une autre attitude maintenant.”

L’ambiance était complètement différente à Mexico, où des milliers de personnes s’étaient rassemblées dans les bars et les places pour suivre le match avant d’être déçues par la performance de leur équipe.

L’entraîneur “a donné le match”, s’est plaint Daniel Martínez quelques minutes après la fin du match. “Nous sommes complètement détruits, mais cela ne s’arrête pas là.”

Il y a eu de longues périodes de silence sur la place de la Révolution de Mexico, alors que les fans ont trouvé quelques instants pour célébrer.

“Je pleure d’émotion mais aussi de tristesse”, a déclaré Lupita Díaz. “J’adore le football, mais le Mexique nous laisse tomber maintenant.”

À Buenos Aires, la tension était presque palpable alors que des milliers de personnes se rassemblaient par une chaude journée d’été pour regarder le match décisif, et un silence inquiétant s’est abattu sur la foule tout au long de la première mi-temps alors qu’aucune des deux équipes n’a obtenu de but et que des doutes se sont à nouveau glissés sur l’équipe. longtemps considéré comme l’un des favoris pour remporter la Coupe du monde.

“J’ai traversé beaucoup d’émotions, d’abord j’étais très nerveuse et impatiente que le match commence et en première mi-temps, j’ai vu qu’il manquait quelque chose”, a déclaré Valeria Benítez, 24 ans.

Toute cette énergie refoulée a fait exploser la foule de jubilation lorsque Messi a marqué le premier but.

“Les planètes se sont alignées en seconde période, je pense qu’elles ont bien joué, il y avait une stratégie bien pensée”, a déclaré Benítez. “Espérons que ce n’est que le début.”

Karen Veliz, une comptable de 36 ans, est allée voir le match avec sa famille et ses amis, mais a eu du mal à s’amuser au début.

“J’étais super, super nerveux. Ce n’est qu’après avoir inscrit le premier but que j’ai enfin pu me détendre », a-t-elle déclaré.

Les Argentins attendaient avec impatience la Coupe du monde, comptant sur le tournoi pour changer l’humeur d’un pays qui stagne économiquement depuis des années, souffre de l’un des taux d’inflation les plus élevés au monde et où près de quatre personnes sur dix vivent dans la pauvreté.

Matías Stamm, un programmeur de 26 ans, a déclaré qu’il se sentait beaucoup plus léger après ce qu’il a décrit comme “une semaine très compliquée car nous sommes sortis d’une séquence très positive puis avons chuté lors du premier match de la Coupe”.

De nombreux fans ont été particulièrement frustrés par la défaite de mardi contre l’Arabie saoudite, un match que tout le monde s’attendait apparemment à voir gagner par l’Argentine, compte tenu de la séquence de 36 matchs sans défaite de l’équipe avant le tournoi.

“Gagner des matchs est super important pour retrouver la confiance”, a ajouté Stamm. “Il faut y aller avec humilité et calme car chaque match est une finale.”

Pour Ariel Rivera, un développeur de logiciels de 37 ans, a déclaré que la victoire de samedi montrait “qu’il y a encore de l’espoir”.

“L’Argentine a tout ce dont elle a besoin pour gagner”, a déclaré Rivera. « Je pense que nous allons aller loin.

———-

La rédactrice d’Associated Press, Maria Verza, a contribué depuis Mexico.

Daniel Politi, Associated Press