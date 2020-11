L’Argentine pleure Diego Maradona, l’énigme qui a fait “ tout mieux et plus gros, mais est tombé plus dangereusement et plus sombre ”

Certains médias évaluent le nombre de fans qui finiront par s’y rassembler à environ un million.

Dans toute la capitale argentine, la ville de sa bien-aimée Boca Juniors, beaucoup d’autres ont rendu leur propre hommage tout au long de la nuit, les innombrables peintures murales de Maradona peintes autour de la ville agissant chacune comme un sanctuaire.

Ces fans ont posé les maillots de l’Argentine, de Boca et d’Argentinos Juniors – le premier club de Maradona – sur les trottoirs, allumé des bougies et apporté des fleurs. Pendant qu’ils se rassemblaient, il y avait un mélange de célébration de ce qui était et de chagrin que son histoire énigmatique avait pris fin.

La Bombonera, la célèbre maison de Boca Juniors, était plongée dans l’obscurité – à l’exception d’une lumière émanant de la boîte personnelle de Maradona.

Sa mort mercredi a provoqué une vague de tristesse, dirigée par le président Alberto Fernández qui a rapidement annoncé trois jours de deuil national.

L’impact du décès de Maradona, cependant, se fera sentir pendant de nombreuses années à venir en Argentine.

LIS: Le génie tourmenté devenu l’un des plus grands joueurs du football

“Pour de nombreuses raisons, qui prendraient probablement des années aux anthropologues et aux sociologues à démêler, le football a en Argentine un rôle culturel important en tant que facteur unificateur dans la forge de notre identité nationale”, a déclaré la journaliste argentine Marcela Mora y Araujo à CNN Sport.

«Ainsi, la combinaison du jeu auquel les gens aiment s’identifier et du meilleur joueur du monde s’identifiant également à cet emblème national l’a amené à devenir un argentin très précieux – presque un monument national.

«Son cercueil gît dans le sillage aujourd’hui, exactement de la même manière et au même endroit, là où se trouvait Evita et Peron. [former Argentina president and first lady] après elle et donc, dans un sens, il perpétue une tradition d’Argentins de longue date qui sont également assez conflictuels.

“Cela ne veut pas dire que tout le monde ressent la même chose à leur sujet ou que ce ne sont pas des personnalités controversées, mais ils représentent quelque chose de très, très, très essentiel pour être argentin.”

LIS: Naples pleure Diego Maradona alors que son ancien club tente de renommer le stade en son honneur

Maradona était le “Golden Boy” de l’Argentine, incontestablement le plus grand joueur de sa génération et l’un des plus grands de l’histoire du jeu.

Alors qu’il était déjà une icône avant la campagne victorieuse de la Coupe du monde de 1986 en Argentine, ses performances au Mexique – en particulier le quart de finale contre l’Angleterre, disputé quatre ans après la sanglante guerre des Malouines – ont assuré son immortalité en Argentine.

«D10s» – avec les lettres «i» et «o» remplacées par son emblématique n ° 10 – allait devenir l’un de ses surnoms durables. “Dieu.”

Maradona, comme cela a été largement documenté, était imparfaite, mais peut-être que les gens ont vu certains d’eux-mêmes dans ces imperfections.

Né dans le quartier pauvre de Villa Fiorito à Buenos Aires, il est sorti de la pauvreté mais n’a jamais oublié d’où il venait.

“Il était tout à fait unique dans sa capacité à être si vulnérable, si faible, si endommagé, si vous voulez, et aussi si réussi, si doué, si brillant”, déclare Mora y Araujo. “Donc, d’une certaine manière, nous sommes tous un peu comme lui et il représente tous les hommes et tous les humains.

«Nous nous identifions tous à un certain niveau à certaines de ses contradictions, à certaines de ses vulnérabilités, à certains de ses problèmes et il n’était qu’un exposant extrême, comme un pendule. Il a tout fait mieux, plus gros, plus, et il est tombé plus bas, plus dangereusement. et plus sombre.

“Je dirais que c’est l’aspect universel de son appel. Je pense que les gens du monde entier identifient et reconnaissent et reconnaissent cela et se sentent en quelque sorte rassurés par l’incroyable humanité de quelqu’un qui est apparemment surhumain.”

LIS: Diego Maradona en honneur au palais présidentiel argentin

Sur le terrain, cependant, Maradona était aussi proche de la perfection que le jeu est susceptible de le trouver.

Il a joué au football à une époque qui n’était pas destinée aux joueurs de ses capacités; les terrains étaient des bains de boue ou secs et poussiéreux et les défenseurs avaient carte blanche pour le saboter à leur guise.

Mais Maradona brillait toujours, et bien plus brillant qu’aucun de ses contemporains.

Dans d’autres parties du monde – notamment en Angleterre – l’objectif de la «Main de Dieu» de Maradona reste sans doute son moment le plus déterminant.

En Argentine, cependant, cet incident n’est qu’une note secondaire d’un héritage extraordinaire.

Pour beaucoup, il était triste de voir la santé de Maradona se détériorer après la fin de sa carrière de joueur, alors qu’il cherchait à combler le vide que la joie de jouer au football avait laissé.

«Les images de la jeune Maradona capable de dribbler, de frapper le ballon en l’air, de sourire, de s’entraîner à la musique prévaudront et elles seront jouées encore et encore en boucle», déclare Mora y Araujo.

«Je pense que les images de Maradona plus détériorées pourraient bien être les plus récentes, mais je ne pense pas nécessairement qu’elles seront les plus durables.

«Si vous regardez des photos de lui au fil du temps, lui, vous savez, des ballons à l’intérieur et à l’extérieur, il a l’air malade et bien, vieux et jeune à différents moments. Ce n’est pas du tout une transformation linéaire.

“Fait intéressant, les images fixes de lui avec les heures supplémentaires font exactement la même chose. Vous voyez juste quelqu’un qui vieillit et rajeunit et devient de plus en plus mince et en forme et de plus en plus malade avec le temps, pas de manière linéaire.

“Je soupçonne donc que c’est ce qui nous restera, est cet être incroyablement transformateur qui dans chaque expression d’eux-mêmes a en fait eu le même effet, en fin de compte, qui est d’avoir un impact sur des millions et des millions de vies.”

Avec sa mort, des millions d’Argentins ont perdu un lien avec un passé glorieux, dans lequel eux et Maradona dirigeaient le monde du football.